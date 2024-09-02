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Массированная атака на Киев: почему РФ "засыпает" город ракетами - эксперты

Яна Ставская
2 сентября 2024, 17:54
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Киевлянам стоит готовиться к новым ударам России по Киевской ГЭС.
Массированная атака на Киев: почему РФ 'засыпает' город ракетами - эксперты
Удар по Киеву 2 сентября - куда целилась Россия / Коллаж Главреда. Фото: ГСЧС

Главными целями массированной атаки на Киев в понедельник утром, 2 сентября, могли быть правительственные здания, в частности так называемый центр принятия решения, считает руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

В комментарии РБК-Украина он отметил тщательную подготовку России к этому удару. Оккупантам, по его мнению, важным было продемонстрировать якобы прорыв многоуровневой ПВО Киева.

Мусиенко называет это "элементами психологического давления и террора", а также считает, что таким образом Москва пытается отвлечь внимание россиян от событий Курской области.

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Он также допускает, что Россия продолжит атаковать Киевскую ГЭС этой осенью, обратив внимание, что "львиную долю" ракет враг обязательно направляет прямо на Киев.

Тогда как военный эксперт Владислав Селезнев убежден, что РФ начала осенне-зимнюю кампанию по очередному террору украинской энергосистемы.

"Лето прошло, нас ждет отопительный сезон, и Россия спешит сделать все возможное, чтобы погрузить Украину в блэкаут", - отметил Селезнев.

Кто такой Владислав Селезнев

Владислав Селезнев - украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины.

До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев.

После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины.

В период с ноября 2014 по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

Атака на Киев 2 сентября - главное

Как писал Главред, в понедельник утром, 2 сентября, в Киеве прогремела серия мощных взрывов - РФ нанесла ракетный удар по городу. Столичные власти сообщили о работе ПВО.

Одновременно с подлетом к столице крылатых ракет, враг выпустил по Киеву и пригороду баллистические ракеты KN-24/Искандер-М. К этому еще добавился один ударный БпЛА.

В результате ракетного удара в городе произошло падение обломков в Голосеевском, Святошинском, Днепровском и Шевченковском районах.

Во время предыдущей атаки на Киев, 26 августа, РФ выпустила весь арсенал имеющегося вооружения, включая "Шахеды". После этого в Киевской, Одесской и Донецкой областях ввели экстренные отключения света. Ситуацию в электросети пытаются стабилизировать до сих пор.

Известно, что российские террористы атаковали инфраструктуру Киевской ГЭС.

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