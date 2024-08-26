Удары по Киевской ГЭС: эксперт объяснил, есть ли угроза подтопления Киева

Повреждение Киевской ГЭС может уменьшать возможности для маневрирования в сети, не исключает Олег Попенко.

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Олег Попенко спрогнозировал последствия ударов по Киевской ГЭС / Коллаж: Главред, Фото: Facebook./Ukrhydroenergo, скриншот

Эксперт по вопросам ЖКХ Олег Попенко заявил о том, что во время массированной атаки 26 августа главной целью оккупантов РФ была украинская энергетика.

"И насколько я понимаю, россияне били не только по нашей распределительной энергосистеме, но и пытались поразить наши ГЭС", — рассказал он ТСН.ua.

Эксперт предупредил о том, что последствия ракетного удара будут ощутимы и, скорее всего, это станет причиной для определенных отключений электроэнергии.

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"Речь идет об определенных часах отключений, которые нас ждут впереди. Будут ли они долговременными – сейчас сказать трудно, потому что не вся информация известна и что-то прогнозировать сложно", – уточнил он.

Собеседник не исключает, что повреждение Киевской ГЭС может уменьшать возможности для маневрирования в сети во время пиковых нагрузок, и это может привести к почасовым отключениям в досрочной перспективе.

"Это может привести к тому, что уже в сентябре жители Киева будут сидеть без света и отключения будут продолжаться до начала отопительного сезона. Все зависит от серьезности разрушений", — не исключил он.

Попенко добавил, что нет угрозы подтопления Киева из-за ударов РФ по Киевской ГЭС.

"Что касается разрушения самой плотины, то здесь я не думаю, что киевлянам и гостям столицы нужно волноваться. Дамба Киевской ГЭС способна выдержать гораздо большие попадания, угрозы для Киева и его окрестностей нет", — резюмировал он.

Кто такой Олег Попенко Эксперт по вопросам ЖКХ. Основатель и глава Союза потребителей коммунальных услуг. Работал главой комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды в Общественном совете при КГГА. Работал советником заместителя городского головы в КГГА.

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Ранее сообщалось о том, что в Киеве прогремели взрывы, в некоторых районах исчез свет и вода. В некоторых районах столицы пропал свет, есть проблемы с мобильной связью и интернетом. Враг ударил по энергетической инфраструктуре.

Как сообщалось ранее, после массированный удар РФ во многих городах Украины отключения водоснабжения. РФ атаковала ракетами и дронами инфраструктурные и энергетические объекты в Украине.

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