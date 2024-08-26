Взрывы в Кривом Роге, Кропивницком, Харькове: первые подробности ракетного удара РФ

В ряде городов Украины гремят взрывы. Украинцев призывают оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

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Утром 26 августа РФ наносит ракетный удар по Украине / Коллаж: Главред, фото: structure.mil.ru, t.me/alarmukraine, ua.depositphotos.com

Утром 26 августа РФ атакует Украину с воздуха - оккупанты подняли в небо 11 бортов Ту-95, шесть бортов ТУ-22М3, а в Черном море находятся носители ракет "Калибр".

Воздушные силы заявили о том, что запущенные агрессором ракеты уже в воздушном пространстве Украины. В Кривом Роге, Кропивницком, Харькове и других городах прогремели взрывы.

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, в Харькове прогремела серия взрывов. Горожан призвали оставаться в укрытиях.

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Позже он уточнил, что экстренные службы продолжают осмотр мест попаданий. Пока что вызовов по поводу пострадавших не поступало.

Отмечается, что взрывы слышны в Виннице, есть угроза для Днепра.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что взрывы прогремели в Одессе и районе.

"В Одессе слышны взрывы! Очень прошу, не выходите из безопасных мест!" - написал он в Telegram.

Известно, что в Киеве и Одессе есть проблемы со светом - враг атакует энергетическую инфраструктуру.

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Атака РФ по Украине 26 августа

В ночь на понедельник, 26 августа, страна-агрессор РФ устроила очередную воздушную атаку на Киев. Оккупанты применили ударные дроны "Shahed".

Как сообщили в Киевской городской военной администрации, дроны запустили с территории Курской области РФ, беспилотники пролетели в Сумскую и Черниговскую области и заходили в сторону Киева с восточного и северо-восточного направлений.

"Силами и средствами противовоздушной обороны около десятка [дронов] уничтожены еще на подступах к городу", - отметили в КМВА.

В Киеве обошлось без разрушений и пострадавших.

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