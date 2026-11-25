Для уже купленных активов до конца 2028 года сохранится льготная ставка 5% плюс 5%, а сами правила заработают с 1 июля 2027 года.

https://glavred.info/economics/nalog-18-i-zapret-reklamy-chto-izmenit-zakon-o-kriptovalyute-v-ukraine-10815293.html Ссылка скопирована

Рада приняла новые правила для рынка криптовалют / Коллаж: Главред, фото: pexels

Кратко:

Рада приняла закон о рынке виртуальных активов

Прибыль с криптовалюты обложат налогом 18% плюс 5%

Новые правила заработают с 1 июля 2027 года

Прибыль от криптовалюты в Украине будут облагать налогом по аналогии с ценными бумагами: 18% НДФЛ и 5% военного сбора. Для уже имеющихся активов до конца 2028 года действует льготная ставка 5% плюс 5%. Это предусматривает закон № 10225-д о легализации криптовалюты, который вступит в силу 1 июля 2027 года.

Документ приняли во втором чтении и в целом: за него проголосовал 271 народный депутат, против - 8. Об этом сообщила Верховная Рада Украины в Telegram.

видео дня

В парламенте коротко описали суть нового закона.

"Документ определяет правила работы с виртуальными активами и устанавливает требования к участникам рынка. Кроме того, предусматривает порядок налогообложения операций с виртуальными активами", - говорится в сообщении.

Легализация рынка криптовалют - одно из обязательств Украины перед Евросоюзом. По словам председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука, которые приводит LB.ua, документ входит в пакет Ukraine Facility и Международного валютного фонда.

Что изменится для криптобирж?

Поставщики услуг с виртуальными активами, в частности криптобиржи, должны будут пройти авторизацию. Закон устанавливает для них такие требования:

в течение 60 дней стать на учет и ежегодно отчитываться об операциях резидентов Украины;

соблюдать правила хранения активов клиентов и защиты их прав;

не размещать недобросовестную рекламу: нельзя продвигать криптовалюту как платежное средство в Украине или обещать гарантированную прибыль.

За нарушения предусмотрены штрафы, но пока рынок адаптируется, их существенно снизят. Регулировать рынок будет Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, а Национальный банк будет надзирать за частью электронных денег.

Также закон усиливает финансовый мониторинг и проверку происхождения средств - так же, как в банках. Для людей, которые сообщают о нарушениях, предусмотрена правовая защита.

Сколько придется платить с криптовалюты?

Физические лица будут платить налог только с прибыли по итогам года. Для активов, которые купят после вступления закона в силу, ставка составит 18% НДФЛ плюс 5% военного сбора, а льготные 5% плюс 5% для уже имеющихся активов будут действовать до конца 2028 года.

Налогом не будут облагать:

обмен одних виртуальных активов на другие;

прибыль в пределах одной минимальной зарплаты;

токены, полученные безвозмездно.

Операции по выпуску и обмену виртуальных активов освободили от НДС. При этом поставщикам таких услуг запретили работать на упрощенной системе налогообложения.

Как пишет DEV.ua со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка, закон может принести бюджету дополнительно 15 млрд гривен. В то же время, как напоминает Forbes Ukraine, Национальный банк 5 ноября заявлял, что не поддерживает текущую редакцию документа из-за рисков для монетарного суверенитета и финансовой стабильности.

Что даст легализация криптовалюты Украине?

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, слова которого приводит Киев24, считает, что закон не уберет нелегальный сегмент полностью. Однако он создаст прозрачные правила и правовую защиту для легальных игроков рынка.

Отдельно Гетманцев обратил внимание на то, что государство получит доступ к данным о сделках украинцев.

"Украина будет иметь возможность получать информацию об операциях наших резидентов", - отметил он.

По его оценке, речь идет о массовом рынке: криптоактивы есть более чем у 10% украинцев.

Криптовалюта в Украине - новости

Как сообщал Главред, летом в Украине впервые в истории конфисковали криптовалюту. В управление государства передали криптоактивы стоимостью более 372 млн гривен. Это стало первым подобным случаем в стране.

Ранее в Раде зарегистрировали законопроект о криптовалютном резерве. Документ № 13356 позволяет Нацбанку покупать криптовалюту и включать ее в резервы Украины. Автором инициативы стал Ярослав Железняк.

Осенью мировой крипторынок пострадал от крупной кибератаки. Криптобиржа Binance потеряла 6,3 млрд долларов из-за действий хакеров. Об этом стало известно в конце октября 2026 года.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред