Украина впервые в истории конфисковала миллионы в криптовалюте: у кого изъяли активы

В распоряжение государства перешло более 372 миллионов гривен.

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Украина впервые в истории конфисковала криптовалюту / Коллаж: Главред, фото: pexels

Что известно:

Украина впервые арестовала криптовалюту

В управление государства передано более 372 млн грн

Украина впервые в истории арестовала криптовалюту и передала её в управление государству. Об этом официально заявил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

Сегодня, 27 июня, на криптокошелек АРМА (Агентство по розыску и управлению активами) хакеры перечислили более 8,3 млн USDT — свыше 372 млн грн.

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"Это первый случай, когда арестованные криптоактивы фактически переданы в управление государству. Речь идет о цифровых активах, находившихся на криптокошельках, подконтрольных члену международной хакерской группировки. По данным следствия, мошенники осуществляли кибератаки на граждан и компании в странах Европы и США, похищали конфиденциальную информацию, вымогали выкуп и легализовали полученные средства в Украине путем приобретения недвижимости, автомобилей и другого дорогостоящего имущества", — отметил генеральный прокурор.

В целом ущерб от деятельности мошенников превышает 100 миллионов долларов. Удалось арестовать активы на сумму более 11,1 миллиона долларов:

жилые дома,

квартиры,

автомобили,

1 млн долларов США наличными,

виртуальные активы в эквиваленте более 8,3 млн долларов США.

Правоохранители задержали четырех участников группировки. Среди них есть и организатор.

"Современная преступность давно перешла в цифровое пространство. А расследования киберпреступлений давно вышли за пределы Украины. Продолжаем работу", — говорится в сообщении.

Схемы мошенников — последние новости

Как сообщал Главред, в Украине мошенники начали использовать новую схему для обмана. Они размещают в социальных сетях объявления о якобы помощи от ООН.

Также украинцев предупреждали об опасной фишинговой рассылке, которая якобы поступает от Министерства энергетики. Мошенники рассылают электронные сообщения с призывами к оплате и вложенными файлами или ссылками, которые предлагают скачать. Именно эти вложения могут содержать вредоносное программное обеспечение, способное открыть злоумышленникам доступ к компьютеру и персональным данным.

Кроме того, жительница Тернополя потеряла более 119 тысяч гривен после телефонного разговора с неизвестным, который представился сотрудником банка. Незнакомец сообщил, что с её банковской карты якобы пытаются совершить оплату, а для "отмены операции" необходимо сообщить номер карты и CVV-код, указанный на обратной стороне.

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О персоне: Руслан Кравченко Руслан Кравченко — украинский прокурор, участник российско-украинской войны. Глава Киевской областной государственной администрации с 10 апреля 2023 года. Кандидат на должность руководителя Национального антикоррупционного бюро Украины, пишет Википедия.

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