Украина впервые в истории конфисковала миллионы в криптовалюте: у кого изъяли активы

Что известно:
- Украина впервые арестовала криптовалюту
- В управление государства передано более 372 млн грн
Украина впервые в истории арестовала криптовалюту и передала её в управление государству. Об этом официально заявил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.
Сегодня, 27 июня, на криптокошелек АРМА (Агентство по розыску и управлению активами) хакеры перечислили более 8,3 млн USDT — свыше 372 млн грн.
"Это первый случай, когда арестованные криптоактивы фактически переданы в управление государству. Речь идет о цифровых активах, находившихся на криптокошельках, подконтрольных члену международной хакерской группировки. По данным следствия, мошенники осуществляли кибератаки на граждан и компании в странах Европы и США, похищали конфиденциальную информацию, вымогали выкуп и легализовали полученные средства в Украине путем приобретения недвижимости, автомобилей и другого дорогостоящего имущества", — отметил генеральный прокурор.
В целом ущерб от деятельности мошенников превышает 100 миллионов долларов. Удалось арестовать активы на сумму более 11,1 миллиона долларов:
- жилые дома,
- квартиры,
- автомобили,
- 1 млн долларов США наличными,
- виртуальные активы в эквиваленте более 8,3 млн долларов США.
Правоохранители задержали четырех участников группировки. Среди них есть и организатор.
"Современная преступность давно перешла в цифровое пространство. А расследования киберпреступлений давно вышли за пределы Украины. Продолжаем работу", — говорится в сообщении.
Схемы мошенников — последние новости
Как сообщал Главред, в Украине мошенники начали использовать новую схему для обмана. Они размещают в социальных сетях объявления о якобы помощи от ООН.
Также украинцев предупреждали об опасной фишинговой рассылке, которая якобы поступает от Министерства энергетики. Мошенники рассылают электронные сообщения с призывами к оплате и вложенными файлами или ссылками, которые предлагают скачать. Именно эти вложения могут содержать вредоносное программное обеспечение, способное открыть злоумышленникам доступ к компьютеру и персональным данным.
Кроме того, жительница Тернополя потеряла более 119 тысяч гривен после телефонного разговора с неизвестным, который представился сотрудником банка. Незнакомец сообщил, что с её банковской карты якобы пытаются совершить оплату, а для "отмены операции" необходимо сообщить номер карты и CVV-код, указанный на обратной стороне.
Читайте также:
- Украинская блогерша потеряла более 6 миллионов гривен: стала известна новая схема мошенников
- Называл себя "братом" Ермака и требовал $100 тысяч: полиция поймала группу мошенников
- Мошенники запустили новую "схему": деньги списываются за считанные минуты
О персоне: Руслан Кравченко
Руслан Кравченко — украинский прокурор, участник российско-украинской войны. Глава Киевской областной государственной администрации с 10 апреля 2023 года. Кандидат на должность руководителя Национального антикоррупционного бюро Украины, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред