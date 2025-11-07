Укр
Назывался "братом" Ермака и требовал $100 тысяч: полиция поймала группу мошенников

Марина Фурман
7 ноября 2025, 13:58
Задержанные обещали за 100 тысяч долларов устроить на высокую должность в ОП.
Ермак заявил, что полиция разоблачила мошенников, которые "прикрывались" его фамилией

  • Мошенники использовали фамилию Ермака
  • Задержанные обещали за 100 тысяч фейковую должность в ОП

В пятницу, 7 ноября, полиция поймала группу мошенников. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Он написал, что группа задержанных "прикрывалась" его фамилией и требовала 100 тысяч долларов за "высокую" должность в ведомстве.

"Только что узнал от полиции, что они поймали "на горячем" группу мошенников. Возглавлял ее некий Ермак Д.С., который назывался моим двоюродным братом", - отметил Ермак.

Руководитель ОП отметил, что это является мошенничеством.

"Конечно, это мошенническая выдумка. Используя такую легенду, он пытался выманить 100 тысяч долларов за то, чтобы якобы устроить кого-то на высокую должность в Офисе Президента", - говорится в сообщении.

Ермак выразил уверенность, что "преступники получат справедливое наказание".

О персоне: Андрей Ермак

Ермак Андрей Борисович - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель Офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года.

Ермак родился 21 ноября 1971 года в Киеве. Он окончил Институт международных отношений Киевского национального университета им. Шевченко по специальности юрист-международник. Много лет он занимался юридической практикой и общественной деятельностью.

21 мая 2019 года Ермак стал помощником президента Украины Владимира Зеленского. В том же году он стал членом Национального инвестиционного совета, а впоследствии - членом Наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром". 11 февраля 2020 года Андрей Ермак был назначен на должность руководителя Офиса президента Украины.

