Назывался "братом" Ермака и требовал $100 тысяч: полиция поймала группу мошенников

Задержанные обещали за 100 тысяч долларов устроить на высокую должность в ОП.

https://glavred.info/ukraine/nazyvalsya-bratom-ermaka-i-treboval-100-tysyach-policiya-poymala-gruppu-moshennikov-10713245.html Ссылка скопирована

Ермак заявил, что полиция разоблачила мошенников, которые "прикрывались" его фамилией / Коллаж: Главред, фото УНИАН, скриншот из видео

Основное:

Мошенники использовали фамилию Ермака

Задержанные обещали за 100 тысяч фейковую должность в ОП

В пятницу, 7 ноября, полиция поймала группу мошенников. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Он написал, что группа задержанных "прикрывалась" его фамилией и требовала 100 тысяч долларов за "высокую" должность в ведомстве.

видео дня

"Только что узнал от полиции, что они поймали "на горячем" группу мошенников. Возглавлял ее некий Ермак Д.С., который назывался моим двоюродным братом", - отметил Ермак.

Руководитель ОП отметил, что это является мошенничеством.

"Конечно, это мошенническая выдумка. Используя такую легенду, он пытался выманить 100 тысяч долларов за то, чтобы якобы устроить кого-то на высокую должность в Офисе Президента", - говорится в сообщении.

Ермак выразил уверенность, что "преступники получат справедливое наказание".

Громкие задержания и разоблачения - новости по теме

Как ранее писал Главред, заместитель главы КГГА получил подозрение в организации схемы переправки призывников через границу. По данным СМИ речь идет о Владимире Прокопиве.

Также в Украине задержали адвоката, который сдавал места хранения вооружения ВСУ и корректировал ракетные удары врага по Днепру. Впоследствии он пытался выехать из Украины.

Недавно в Киеве правоохранитель исчез с рабочего места вместе с крупной суммой денег. Советник коммуникации ГБР Татьяна Сапьян отметила, что задержанный мог присвоить более 16 миллионов гривен. Впоследствии правоохранителя нашли и задержали.

Другие новости:

О персоне: Андрей Ермак Ермак Андрей Борисович - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель Офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года. Ермак родился 21 ноября 1971 года в Киеве. Он окончил Институт международных отношений Киевского национального университета им. Шевченко по специальности юрист-международник. Много лет он занимался юридической практикой и общественной деятельностью. 21 мая 2019 года Ермак стал помощником президента Украины Владимира Зеленского. В том же году он стал членом Национального инвестиционного совета, а впоследствии - членом Наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром". 11 февраля 2020 года Андрей Ермак был назначен на должность руководителя Офиса президента Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред