Оставлять грязную посуду на ночь категорически нельзя: чем грозит такая привычка

Раковина на кухне может выглядеть чистой, но именно она часто становится главным очагом бактерий в доме.

Часто после ужина мы оставляем тарелки в раковине "на потом" или даже на ночь. Такая привычка кажется безобидной, но именно она создает идеальные условия для размножения бактерий, отмечает IFLScience.

Согласно исследованию ученых Кардиффского университета, одним из самых загрязненных мест в доме считается кухонная раковина. Именно здесь регулярно накапливаются бактерии, ведь поверхность постоянно контактирует с сырыми продуктами и остатками пищи. Влажная среда создает идеальные условия для их размножения.

На поверхности выявлено множество опасных бактерий, среди них - кишечная палочка и стафилококк, которые могут вызывать пищевые отравления и другие заболевания. Поэтому оставлять посуду в раковине опасно.

Особенно рискованно оставлять тарелки с едой в теплой воде надолго, такая среда способствует активному росту микробов. Но и просто оставлять грязную посуду на ночь без замачивания тоже не рекомендуем, ведь сухая среда не уничтожает микробы, они могут выживать и распространяться позже. К тому же остатки еды привлекают насекомых, которые переносят бактерии по всей кухне.

Даже тщательное мытье не всегда гарантирует полное очищение, если посуда долго лежала в грязной раковине. Некоторые бактерии, в частности сальмонелла, кампилобактер и кишечная палочка, могут выживать после обычного мытья и сушки. Посудомоечные машины тоже не всегда справляются, исключение - модели с функцией перегретого пара, которые обрабатывают посуду при высокой температуре не менее 25 секунд

Чтобы снизить риск заражения, рекомендуем мыть посуду сразу после использования и не допускать ее накопления.

Если же это невозможно, рекомендуем регулярно дезинфицировать раковину: сначала тщательно вымойте ее мыльной водой, а затем обработайте дезинфицирующим или хлорсодержащим средством. Важно оставить средство на поверхности достаточно долго, чтобы оно успело подействовать.

