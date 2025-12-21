Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Накипь тает за секунды: простой трюк мгновенно очистит чайник без химии

Алексей Тесля
21 декабря 2025, 19:26
81
Из-за отложений нагревательный элемент перегружается, вода закипает медленнее.
чайник
Как очистить чайник / Коллаж: Главред, фото: Pexels/Ron Lach, Pexels/Engin Akyurt

Вы узнаете:

  • Чайники нуждаются в регулярной очистке
  • Из-за отложений нагревательный элемент перегружается
  • Названы эффективные и безопасные варианты для удаления накипи

Электрические чайники нуждаются в регулярной очистке, но об этом вспоминают далеко не все. Если надолго забыть о чистке, внутри образуется слой накипи, который влияет не только на вкус напитков, но и на работу самого прибора.

Из-за отложений нагревательный элемент перегружается, вода закипает медленнее, а расход электроэнергии возрастает, пишет Express.

видео дня

При этом вовсе не обязательно использовать специальные химические средства. Эффективные и безопасные варианты для удаления накипи чаще всего уже есть дома. Лимонный сок, столовый уксус и пищевая сода давно зарекомендовали себя как надёжные помощники в борьбе с минеральными отложениями.

Накипь имеет щелочную структуру, поэтому она легко разрушается под воздействием кислот. Уксус справляется с задачей быстрее всего, однако после него важно тщательно промывать чайник из-за резкого запаха. Лимонный сок действует мягче, оставляя приятный аромат, но может потребовать больше времени при сильных загрязнениях.

Пищевая сода сама по себе не растворяет накипь, зато отлично помогает убрать остатки благодаря лёгкому абразивному эффекту — при этом поверхность чайника не повреждается.

Как очистить чайник от накипи лимонной кислотой
/ Инфографика Главред

Чтобы очистить чайник, достаточно заполнить его наполовину водой и добавить столько же уксуса или лимонного сока. Смесь нужно довести до кипения, затем выключить прибор и оставить на 10–30 минут, в зависимости от выбранного средства. После этого жидкость сливают, а чайник хорошо промывают.

Если после процедуры остались следы накипи, можно повторно вскипятить воду с добавлением чайной ложки соды, подождать несколько минут и снова промыть устройство. Важно помнить: соду нельзя смешивать с уксусом или лимонным соком одновременно, так как они нейтрализуют действие друг друга.

Эксперты назвали легкий способ очистки посуды

Когда на внутренних стенках чайника образуется накипь, обычная жидкость для мытья посуды уже не справляется с такой задачей. В подобных ситуациях эффективным решением становится лимонная кислота. Этот компонент, получаемый из цитрусовых, известен не столько своими антисептическими свойствами, сколько способностью быстро разрушать и устранять известковые отложения.

Смотрите видео - как быстро удалить накипь:

В составе воды присутствуют микро- и макроэлементы, концентрация которых должна укладываться в установленные нормы.

Поэтому появление накипи является естественным и распространённым процессом. О способах её удаления рассказали специалисты на YouTube-канале Henkel.

Ранее сообщалось о том, как убрать толстый слой накипи в кастрюле. Если вы не знаете, чем вывести накипь с кастрюли, можете попробовать на практике способ, для которого нужно приготовить специальный раствор.

Напомним, ранее Главред раскрыл моментальный способ чистки чайника от накипи. Лимонная кислота — это натуральное, но при этом очень мощное средство против накипи.

Больше новостей:

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

лайфхак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
График отключений света для Киева и области: ДТЭК вводит ограничения на 22 декабря

График отключений света для Киева и области: ДТЭК вводит ограничения на 22 декабря

21:16Энергетика
Отключения света станут значительно реже: в Правительстве озвучили дату

Отключения света станут значительно реже: в Правительстве озвучили дату

20:41Энергетика
Переговоры Украины и США: Умеров назвал, на что рассчитывает Киев

Переговоры Украины и США: Умеров назвал, на что рассчитывает Киев

20:28Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"ВСУ вынуждены отступить": РФ прорвала границу на новом направлении, какая сейчас ситуация

"ВСУ вынуждены отступить": РФ прорвала границу на новом направлении, какая сейчас ситуация

Карта Deep State онлайн за 21 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 21 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на завтра 22 декабря: Близнецам - напряжение, Водолеям - счастье

Гороскоп на завтра 22 декабря: Близнецам - напряжение, Водолеям - счастье

Китайский гороскоп на завтра 22 декабря: Быкам - трудности, Змеям - перерыв

Китайский гороскоп на завтра 22 декабря: Быкам - трудности, Змеям - перерыв

Россияне окружены и бросают оружие: ВСУ зачищают ключевой город у границы с РФ

Россияне окружены и бросают оружие: ВСУ зачищают ключевой город у границы с РФ

Последние новости

21:16

График отключений света для Киева и области: ДТЭК вводит ограничения на 22 декабря

20:45

Следите за действиями: дает ли Макрон задний ходмнение

20:41

Отключения света станут значительно реже: в Правительстве озвучили дату

20:28

Переговоры Украины и США: Умеров назвал, на что рассчитывает Киев

20:18

"Ничем не отличаются от ИГИЛ" - Сибига о похищении россиянами людей на Сумщине

Любые выборы в Украине будут считаться послевоенными, страна к ним не готова - КошельЛюбые выборы в Украине будут считаться послевоенными, страна к ним не готова - Кошель
20:06

Самая старая кошка в мире прожила 38 лет - владелец раскрыл секрет ее долголетияВидео

19:31

Предпосылок мира нет: командир ВСУ раскрыл реальные намерения РФ в отношении Украины

19:26

Накипь тает за секунды: простой трюк мгновенно очистит чайник без химииВидео

19:09

Что может заставить Путина закончить войну - генерал ВСУ назвал решающий фактор

Реклама
18:26

Райский уголок в неожиданном месте: какой поселок Украины называют МальдивамиВидео

18:23

Как будут выключать свет 22 декабря: Укрэнерго опубликовало новые графики отключений

18:20

Фиалки "проснутся" даже зимой: простая домашняя подкормка без химииВидео

18:05

Страны Европы готовы направить войска в Украину: генсек НАТО Рютте сделал заявление

17:33

Масштабная ротация и новые цели: как "Динамо" готовится к весеннему сезону

17:29

Новые переговоры Макрона и Путина - во Франции сделали заявление об их формате и дате

17:28

Россияне окружены и бросают оружие: ВСУ зачищают ключевой город у границы с РФ

17:24

Запеченный картофель будет хрустящим и не размокнет: шеф-повар раскрыл неожиданный трюк

16:26

Тайный смысл помпона на головном уборе: раскрыт главный секрет зимних шапокВидео

16:23

Украину накроет 12-градусный мороз: синоптики предупреждают о резком похолодании

16:17

Спят в разных комнатах: отношения Оли Цибульской с мужем серьезно изменились

Реклама
15:43

Индексация пенсий в 2026 году обойдет часть украинцев: кому не повысят выплаты

15:37

Какой душ лучше принимать - горячий или холодный: поставлена точка в вопросеВидео

15:30

"Все очень плохо": в ЕС жестко взялись за Долину из-за поддержки войны

15:13

Непрерывные пехотные атаки: РФ изменила тактику наступления на Мирноград и Покровск

14:52

"ВСУ вынуждены отступить": РФ прорвала границу на новом направлении, какая сейчас ситуация

14:46

Какой 22 декабря церковный праздник: что можно и нельзя делать в этот день

14:32

Как спасти замшевую обувь от соли: простой домашний метод, который действительно работает

14:12

Реально ли во время войны провести выборы в Украине - названы важные нюансы

13:57

Скрывала два года: известная блогерка сообщила о мобилизации в ВСУ

13:35

"К нам придут морозы": синоптик назвала точную дату прихода в Украину зимних холодов

13:26

Резкое усиление мобилизации: какие данные о мужчинах получит Минобороны и кого призовут

13:01

"Никогда не говорила на русском": предательство Повалий вылезло боком ее матери

12:58

Крещение в 2026 году будут праздновать по-новому: названа дата и главные запреты

12:18

Американцы во время тайных переговоров передали РФ важное послание - Kyiv Post

12:09

"Появились эти женщины": раскрыта причина разрыва Билык и Никитина

12:00

Любовный гороскоп на неделю с 22 по 28 декабря

11:56

Возможен сюрприз перед праздниками: банкир предупредил, каким будет курс доллара

11:56

Финансовый гороскоп на неделю с 22 по 28 декабря

11:25

Битва Украины с "теневым флотом" РФ получила глобальный масштаб - Forbes

10:56

Новогодние продукты взлетели в цене: как накрыть праздничный стол без лишних затрат

Реклама
10:37

Гороскоп Таро на неделю с 22 по 28 декабря: Ракам - веселье, Бизнецам нужен отдых

10:32

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 21 декабря (обновляется)

10:20

Китайский гороскоп на завтра 22 декабря: Быкам - трудности, Змеям - перерыв

10:16

Снос памятника Булгакову: почему Украина - не российская культурная провинциямнение

10:08

ВСУ продвинулись в центральной части Купянска - ISW

09:57

Reuters узнало детали нового раунда мирных переговоров: что изменится

09:43

Даже не Киев: какой город самый большой в Украине по площади, неожиданный ответВидео

09:28

Гороскоп на неделю с 22 по 28 декабря: Тельцам пора действовать, Львам - спокойствие

09:19

Родился в Киеве, писал песни Киркорову и Леонтьеву: в РФ умер известный поэт и актерВидео

08:56

Кто в ЕС инициировал предоставление Украине 90 млрд евро: Сибига раскрыл детали

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять