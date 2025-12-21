Накипь тает за секунды: простой трюк мгновенно очистит чайник без химии

Из-за отложений нагревательный элемент перегружается, вода закипает медленнее.

https://glavred.info/lifehack/nakip-taet-za-sekundy-prostoy-tryuk-mgnovenno-ochistit-chaynik-bez-himii-10726013.html Ссылка скопирована

Как очистить чайник / Коллаж: Главред, фото: Pexels/Ron Lach, Pexels/Engin Akyurt

Вы узнаете:

Чайники нуждаются в регулярной очистке

Из-за отложений нагревательный элемент перегружается

Названы эффективные и безопасные варианты для удаления накипи

Электрические чайники нуждаются в регулярной очистке, но об этом вспоминают далеко не все. Если надолго забыть о чистке, внутри образуется слой накипи, который влияет не только на вкус напитков, но и на работу самого прибора.

Из-за отложений нагревательный элемент перегружается, вода закипает медленнее, а расход электроэнергии возрастает, пишет Express.

видео дня

При этом вовсе не обязательно использовать специальные химические средства. Эффективные и безопасные варианты для удаления накипи чаще всего уже есть дома. Лимонный сок, столовый уксус и пищевая сода давно зарекомендовали себя как надёжные помощники в борьбе с минеральными отложениями.

Накипь имеет щелочную структуру, поэтому она легко разрушается под воздействием кислот. Уксус справляется с задачей быстрее всего, однако после него важно тщательно промывать чайник из-за резкого запаха. Лимонный сок действует мягче, оставляя приятный аромат, но может потребовать больше времени при сильных загрязнениях.

Пищевая сода сама по себе не растворяет накипь, зато отлично помогает убрать остатки благодаря лёгкому абразивному эффекту — при этом поверхность чайника не повреждается.

/ Инфографика Главред

Чтобы очистить чайник, достаточно заполнить его наполовину водой и добавить столько же уксуса или лимонного сока. Смесь нужно довести до кипения, затем выключить прибор и оставить на 10–30 минут, в зависимости от выбранного средства. После этого жидкость сливают, а чайник хорошо промывают.

Если после процедуры остались следы накипи, можно повторно вскипятить воду с добавлением чайной ложки соды, подождать несколько минут и снова промыть устройство. Важно помнить: соду нельзя смешивать с уксусом или лимонным соком одновременно, так как они нейтрализуют действие друг друга.

Эксперты назвали легкий способ очистки посуды

Когда на внутренних стенках чайника образуется накипь, обычная жидкость для мытья посуды уже не справляется с такой задачей. В подобных ситуациях эффективным решением становится лимонная кислота. Этот компонент, получаемый из цитрусовых, известен не столько своими антисептическими свойствами, сколько способностью быстро разрушать и устранять известковые отложения.

Смотрите видео - как быстро удалить накипь:

В составе воды присутствуют микро- и макроэлементы, концентрация которых должна укладываться в установленные нормы.

Поэтому появление накипи является естественным и распространённым процессом. О способах её удаления рассказали специалисты на YouTube-канале Henkel.

Ранее сообщалось о том, как убрать толстый слой накипи в кастрюле. Если вы не знаете, чем вывести накипь с кастрюли, можете попробовать на практике способ, для которого нужно приготовить специальный раствор.

Напомним, ранее Главред раскрыл моментальный способ чистки чайника от накипи. Лимонная кислота — это натуральное, но при этом очень мощное средство против накипи.

Больше новостей:

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред