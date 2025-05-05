Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Работает безотказно: раскрыт моментальный способ чистки чайника от накипи

Алексей Тесля
5 мая 2025, 21:07
401
Лимонная кислота — это натуральное, но при этом очень мощное средство против накипи.
чайник
Регулярное удаление известкового налёта очень важно / Коллаж: Главред, фото: Pexels/Ron Lach, Pexels/Engin Akyurt

Главное:

  • Регулярное удаление известкового налёта очень важно
  • Лимонная кислота — это натуральное средство против накипи

Чайник — это, пожалуй, первое место на кухне, где чаще всего скапливается накипь, и его чистка порой вызывает настоящие трудности.

Но после использования лимонной кислоты, процесс избавления от накипи перестал быть утомительным и неприятным занятием, пишет Express.

Регулярное удаление известкового налёта важно не только для вкуса чая или кофе, но и для продления срока службы прибора и снижения затрат на электроэнергию.

Многие предпочитают использовать для очистки уксус, особенно белый, однако многие не любят его запах. Кроме того, уксус действует медленнее по сравнению с лимонной кислотой.

Лимонная кислота — это натуральное, но при этом очень мощное средство против накипи. Благодаря высокой концентрации кислот, она эффективно растворяет известковый налёт, так же как и уксус, но при этом гораздо приятнее в использовании.

Для чистки можно использовать примерно полторы столовые ложки лимонной кислоты, заливая в чайник столько воды, чтобы покрыть только участки с налётом. Если налить больше воды, придётся увеличить и количество кислоты, иначе эффект будет слабее.

Вода закипает буквально за пару минут, и после этого можно открыть крышку — весь налёт исчезнет. Не придется даже ждать, пока раствор подействует дольше, как это часто бывает с другими средствами для удаления накипи.

После процедуры остается только тщательно промыть чайник. Лимонная кислота не оставляет никакого запаха или привкуса, так что повторное кипячение оказалось не нужно.

Смотрите видео - как почистить чайник от накипи

Как говорится в материале на YouTube-канале Корисні поради, одной из проблем на кухне является борьба с накипью чайника. Отмечается, что на сегодня существует множество средств, которыми можно удалить налет (накипь) на чайнике. Среди них:

  • уксус;
  • лимонная кислота;
  • картофельные очистки;
  • покупная магазинная химия.

Однако у многих людей часто возникает вопрос, как очистить чайник от накипи. В частности, раскрывается способ, как очистить чайник лимонной кислотой.

Больше новостей:

Что такое Express.co.uk?

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

лайфхак лимонная кислота
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Новые заявления Трампа и обострение на фронте: главные новости Украины (дайджест)

Новые заявления Трампа и обострение на фронте: главные новости Украины (дайджест)

22:02Война
Трамп хочет привлечь еще одну сторону для прекращения войны РФ против Украины - детали

Трамп хочет привлечь еще одну сторону для прекращения войны РФ против Украины - детали

21:17Война
"Об этом все кричали": лейтенант ВСУ - о наступлении на Сумы

"Об этом все кричали": лейтенант ВСУ - о наступлении на Сумы

20:19Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Жара выше +40: когда Украину накроет волна аномального тепла

Жара выше +40: когда Украину накроет волна аномального тепла

Может ли Украина ударить по Красной площади 9 мая: эксперт назвал интересный нюанс

Может ли Украина ударить по Красной площади 9 мая: эксперт назвал интересный нюанс

"Спасибо за освобождение": Ани Лорак сделала громкое заявление и сменила имидж

"Спасибо за освобождение": Ани Лорак сделала громкое заявление и сменила имидж

Гороскоп на завтра 6 мая: Весам - грандиозные перемены, Ракам - приятное путешествие

Гороскоп на завтра 6 мая: Весам - грандиозные перемены, Ракам - приятное путешествие

Малоизвестная страница прошлого: почему Гоголь на самом деле ненавидел Россию

Малоизвестная страница прошлого: почему Гоголь на самом деле ненавидел Россию

Последние новости

22:03

Почему стиральная машина стирает дольше, чем показывает дисплей: эксперт раскрыл причины

22:02

Новые заявления Трампа и обострение на фронте: главные новости Украины (дайджест)

22:02

Как спасти урожай помидоров: убойное средство гарантирует 100%-ный результатВидео

21:44

Веру Брежневу позвали замуж - кто стал суженным

21:20

Широкий жест: Налчаджиоглу потратил на украшение для новой пассии более миллиона

Способна ли перестрелка между Индией и Пакистаном стать большой войнойСпособна ли перестрелка между Индией и Пакистаном стать большой войной
21:17

Трамп хочет привлечь еще одну сторону для прекращения войны РФ против Украины - детали

21:07

Работает безотказно: раскрыт моментальный способ чистки чайника от накипи

20:29

Соседи ахнут от небывалого урожая: три сорта кабачков, которые перенесут жару

20:27

Сможет ли Европа самостоятельно защититься от РФ: в СМИ сделали прогноз

Реклама
20:19

"Об этом все кричали": лейтенант ВСУ - о наступлении на Сумы

19:55

Зачем замачивают картофель перед приготовлением - знают только опытные хозяйкиВидео

19:37

Свежая погода накрыла Украину: синоптики назвали области, где будут лить дожди

19:33

Враг готовит провокации к 9 мая: партизаны рассекретили циничный замысел россиян

19:16

Евровидение-2025: Украина теряет позиции по прогнозам букмекеров

19:04

3 запрета, которые категорически нельзя нарушать: важные приметы 6 мая

18:55

Уничтожили вместе с техникой: Генштаб раскрыл последствия удара по пункту управления РФ

18:52

Настоящее чудо из тени: какие деревья радуют плодами даже без солнечных лучейВидео

18:51

Их встретили аплодисментами: украинские военные прошли маршем в ЛондонеВидео

18:33

Обстрел Киева 4 мая: как сейчас выглядит место падения дронов на ОболониФото

18:29

Доллар пошел вниз: появился свежий курс валют на 6 мая

Реклама
18:22

За месяц "содрал" с солдат почти миллион гривен: на фронте поймали комбатаФотоВидео

18:14

Вспомнят единицы: как раньше называлось OLX и почему название изменилиВидео

18:03

У россиян есть цель: аналитик рассказал о проблеме ВСУ на Лиманском направлении

17:32

Как быстро очистить фритюрницу: жир и грязь отлетят буквально на глазахВидео

17:26

"Молодая копия": СМИ узнали, кто станет новым главой Чечни на фоне болезни Кадырова

17:20

Жестоко расстреляли и уехали: в РФ начали нападать на правоохранителейВидео

17:10

Из двух городов Украины объявили срочную эвакуацию - детали

17:02

Киев ожидает поставку нового вооружения: СМИ узнали что и когда получит Украина

16:42

"Путин хочет похвастаться танками на параде": громкие заявления Зеленского в Чехии

16:23

Россияне отменили парад на 9 мая в Севастополе: чего испугались оккупанты

16:11

Как вырастить сочные и вкусные домашние помидоры - неожиданный лайфхак

16:10

Украина готовит "сюрприз" для Путина на 9 мая - почему парад не станет целью удара

15:58

Копеечное средство удвоит урожай: огурцы в мгновение ока ускорят ростВидео

15:47

На Крым могут полететь украинские баллистические ракеты: Братчук рассказал детали

15:40

После расставания с Тереном: Инна Белень подтвердила новый роман

15:35

Как сложить цифру 6, переложив одну спичку: только гений разгадает сложную загадку

15:25

Сергей Дейнеко вручил ключи от новых квартир героям-пограничникамФото

15:23

"Встреча на слуху": в Кремле заявили, что Трампу необходимо поговорить с Путиным

15:14

ВСУ освободили поселок на важном направлении: в DeepState раскрыли детали

15:07

Почему запрещено ссориться с близкими 6 мая: какой праздник и день ангела

Реклама
14:44

В России начинают блокировать связь перед парадом 9 мая: чего боится Москва

14:35

Рупор стресса: один неожиданный признак "кричит" о крупной проблемеВидео

14:08

В МВФ советуют Украине повысить налоги с 2026 года - Forbes

14:01

Настя Каменских воссоединилась с Потапом в день рождения - что он ей подарил

13:58

Синоптик предупредила о резком ухудшении погоды: где завтра будет холоднее всего

13:54

Не переживут стирку: 2 неожиданные вещи, которые не следует класть в стиралкуВидео

13:22

В США разыскали пропавшую без вести 62 года назад женщину: что с ней случилось

13:10

Суд арестовал бывшего зама Ермака с залогом в 18 миллионов

13:08

Сырский сделал заявление о Курской операции: о чем признался генерал

13:03

Звезда Лиги смеха рассказал про отношения и близость с другими женщинами: "Это не измена"

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Пасха 2025
Когда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбищеСтрастная пятница-2025: что можно и нельзя делать
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять