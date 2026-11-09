В Абу-Даби пройдут не только переговоры с Россией: Умеров раскрыл подробности

Украинская делегация уже направляется в ОАЭ, а параллельно там будут работать представители Великобритании, Франции, Германии, Италии, НАТО и Еврокомиссии.

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Делегация Украины направляется в Абу-Даби / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, t.me/umerov_rustem

Главное из заявления:

Трехсторонние переговоры состоятся 10–11 ноября

В Абу-Даби будут присутствовать представители Е4, НАТО и Еврокомиссии

Цель Киева - устойчивый мир и гарантии безопасности

Украинская делегация уже направляется в Абу-Даби, где 10-11 ноября состоятся трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией. Параллельно в ОАЭ пройдут отдельные координационные встречи с европейскими партнерами. Об этом сообщил глава Службы внешней разведки Рустем Умеров в Telegram.

В формат Е4 входят Великобритания, Франция, Германия и Италия. Умеров возглавляет украинскую переговорную группу и подчеркнул, что Киев рассчитывает на участие Европы в дипломатическом процессе.

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По его словам, украинская сторона стремится сохранить согласованность позиций с союзниками на каждом этапе переговоров.

"Для нас принципиально важно поддерживать тесную координацию со всеми нашими ключевыми партнерами, обеспечивать согласованность позиций и общее понимание дальнейших шагов в переговорном процессе. Как определил президент Владимир Зеленский, мы делаем все, чтобы Европа была участницей дипломатического процесса", - написал Умеров.

Глава переговорной группы поблагодарил ОАЭ за площадку для переговоров и неизменную поддержку, а также американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера за активную работу и подготовку встреч.

"Наша цель - долгосрочный и устойчивый мир, гарантированная безопасность для Украины и реальные возможности для восстановления Украины после войны", - подчеркнул Умеров.

По данным "Интерфакс-Украина" со ссылкой на советника Офиса президента Дмитрия Литвина, в состав украинской делегации вошли Рустем Умеров, руководитель ОП Кирилл Буданов, первый заместитель руководителя ОП Сергей Кислица, заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и аналитик СЗР.

Делегацию страны-агрессора, как заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, возглавит помощник Путина Владимир Мединский.

Кто такой Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

Сможет ли Путин диктовать условия на переговорах в Абу-Даби

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью "Главреду" отметил, что после промежуточных выборов в США Дональд Трамп может ослабить давление на Украину, а переговорные позиции Кремля - ослабнуть.

"Украину будут пытаться склонить к тому же, что и раньше. Возможно, после выборов Трамп будет делать это в меньшей степени. Если так, то и аппетиты у Путина уменьшатся, поскольку единственная его надежда - это Трамп. Если позиции Трампа ослабнут, то и Путин не сможет выдвигать ультимативных требований", - подчеркнул дипломат.

Политолог Владимир Фесенко в интервью 24 каналу обратил внимание, что даже переговоры без гарантированного результата имеют смысл для Украины.

"Я по-прежнему убежден, что отсутствие переговоров хуже, чем переговоры с неопределенным результатом", - отметил он.

В то же время аналитик считает, что мотивация Кремля в переговорном процессе связана прежде всего с позицией Вашингтона.

"На мой взгляд, Путин ведет переговоры прежде всего ради Трампа", - пояснил Фесенко.

Переговоры в Абу-Даби - новости

Как сообщал Главред, к переговорам по Украине в Абу-Даби присоединится Европа. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро подтвердил, что его страна примет участие в обсуждениях. Состав французской делегации пока не объявлялся.

Bloomberg писал, что Россия отправляет в Абу-Даби делегацию более высокого уровня, чем на предыдущих раундах. По данным агентства, российскую делегацию возглавит Владимир Мединский, в её состав войдут Сергей Рябков, Михаил Галузин и руководитель ГРУ Игорь Костюков. Также в состав включили представителя Генштаба РФ.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что первым пунктом переговоров станут вопросы безопасности. Госсекретарь США Марко Рубио при этом подчеркнул, что ничего окончательно не согласовано. Политолог Владимир Фесенко не ожидает от встречи прорывов.

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О персоне: Рустем Умеров Рустем Энверович Умеров - украинский политический деятель, предприниматель, инвестор и меценат крымскотатарского происхождения. Народный депутат Украины IX созыва (2019–2022). Председатель Фонда государственного имущества Украины с 7 сентября 2022 года. Делегат Курултая крымскотатарского народа и советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. До назначения руководителем ФГИУ был заместителем руководителя Постоянной делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы. С декабря 2020 года был сопредседателем депутатского объединения "Крымская платформа" в Верховной Раде. Инициатор законопроекта об отмене свободной экономической зоны "Крым". В августе 2021 года Указом Президента Украины Владимира Зеленского награждён орденом "За заслуги" III степени, пишет Википедия.

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