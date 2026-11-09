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Доллар, евро и злотый резко подорожали: новый курс валют на 10 ноября

Мария Николишин
9 ноября 2026, 16:04
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Нацбанк обновил официальный курс гривни по отношению к иностранным валютам на 10 ноября.
Доллар, евро и злотый резко подорожали: новый курс валют на 10 ноября
Официальный курс валют в Украине на 10 ноября / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Каким будет курс валют во вторник
  • Какая новая стоимость евро

На вторник, 10 ноября, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. Сразу три валюты - доллар, евро и злотый - подорожали. Об этом известно из данных на сайте регулятора.

Курс доллара

На вторник официальный курс доллара к гривне установлен на уровне 45,41 грн/долл. При этом 9 ноября валюта стоила 45,32 грн/долл. Таким образом, доллар подорожал на 9 копеек.

видео дня

Курс евро

Официальный курс европейской валюты на 10 ноября установлен на уровне 50,81 грн/евро, что на 16 копеек больше, чем в понедельник (50,65 грн/евро).

Курс злотого

Курс польского злотого на вторник установлен на уровне 11,58 грн/злотый. 9 ноября эта валюта стоила 11,53 грн/злотый. Таким образом, злотый подорожал на 5 копеек.

Как менялся курс евро в Украине
Как менялся курс евро в Украине / Инфографика: Главред

Каким будет курс доллара до конца 2026 года

Экономист и финансист Александр Савченко заявил, что американская валюта не подорожает до 50 гривен до конца 2026 года.

По его словам, гривня и в дальнейшем будет постепенно ослабевать, но ориентиром является уровень 46–47 грн за доллар.

"Доллар не будет стоить 50 грн к концу 2026 года. Это неадекватные выводы и незрелые мнения. Гривня действительно потеряла несколько копеек за последние недели, однако это естественные колебания с тенденцией к ослаблению валюты. Потому что сейчас у нас действительно плохой торговый баланс", - подчеркнул он.

Курс доллара
Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА Тарас Лесовой говорил, что курс доллара 9–15 ноября будет держаться в коридоре 45–45,7 грн, курс евро - в диапазоне 50–52 грн. При этом оснований для резкого обесценивания гривни пока нет.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявлял, что курс доллара в Украине может взлететь до 50–60 гривен, если западные партнеры задержат финансовую помощь.

В то же время финансовый аналитик Алексей Кущ подчеркнул, что будущее гривни в значительной степени будет определяться тем, сколько денег Украина будет получать от партнеров и насколько стабильно будут поступать эти транши.

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Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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