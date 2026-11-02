Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Украинцев предупредили о росте цен на АЗС: когда ждать подорожания

Алексей Тесля
2 ноября 2026, 21:08
google news Подпишитесь
на нас в Google
Крупные сети, самостоятельно импортирующие топливо, имеют определённое преимущество благодаря прямым поставкам.
автогаз, АЗС
Украинцев предупредили о росте цен на автогаз / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Важное из заявлений Куюна:

  • Отметка в 60 гривен за литр будет преодолена уже в ближайшее время
  • Есть предпосылки для дальнейшего роста цен на автогаз в Украине

Украинским автомобилистам, использующим сжиженный газ, стоит готовиться к новым ценовым изменениям. В ближайшее время стоимость автогаза на отечественных АЗС может достичь 60 гривен за литр, а в дальнейшем цены способны подняться ещё выше.

Причиной ситуации стал дефицит топлива на европейском рынке и серьёзные перебои с поставками по южным маршрутам, рассказал директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

видео дня

Как пояснил специалист, после продолжительного периода относительной стабильности рынок сжиженного газа оказался в условиях нехватки необходимых объёмов топлива. Ситуацию осложнило изменение мировых потоков поставок: спрос на европейский ресурс значительно вырос, тогда как свободных запасов оказалось недостаточно.

Дополнительные трудности возникли с импортом через южное направление. В частности, поставки по маршрутам, связанным с Дунаем, пришлось приостановить из-за угроз безопасности. В результате украинским импортёрам пришлось активнее искать альтернативные источники топлива в Европе, где уже ощущается дефицит.

По словам Куюна, нехватка автогаза становится заметной непосредственно на заправках: на некоторых АЗС ресурс периодически отсутствует. Особенно сложное положение сложилось у небольших региональных операторов, которые закупают сжиженный газ небольшими оптовыми партиями на внутреннем рынке.

Крупные сети, самостоятельно импортирующие топливо, имеют определённое преимущество благодаря прямым поставкам. Однако даже им приходится приобретать газ по существенно возросшей стоимости, что неизбежно отражается на розничных ценах.

Эксперт не исключает, что отметка в 60 гривен за литр будет преодолена уже в ближайшее время. При этом, по его оценке, такой уровень может оказаться далеко не окончательным.

Цены на бензин в Украине инфографика
/ Инфографика: Главред

Дополнительное влияние на рынок ожидается после пересмотра отпускных цен одним из крупнейших производителей сжиженного газа - алжирской компанией Sonatrach. Куюн напомнил, что ещё в октябре производитель увеличил стоимость продукции на 20%. Теперь участники рынка ожидают новых ценовых предложений, которые могут усилить давление на украинских потребителей.

Таким образом, сочетание ограниченных поставок, проблем с логистикой и удорожания импортного ресурса создаёт предпосылки для дальнейшего роста цен на автогаз в Украине. Пока ситуация с обеспечением рынка остаётся напряжённой, рассчитывать на быстрое возвращение прежней стоимости топлива автомобилистам не приходится.

Чего добивается РФ ударами по АЗС - эксперт

Российские силы, предположительно, могли выбрать украинские объекты топливной отрасли в качестве одной из основных целей накануне зимы. Такую оценку высказал эксперт Леонид Невзлин, анализируя недавние удары беспилотников по нескольким автозаправочным станциям сети "Укрнафта" в Киеве.

По мнению специалиста, произошедшее вряд ли можно считать чередой случайных происшествий. Он предполагает, что атаки являются частью более масштабной стратегии, направленной на ослабление топливной инфраструктуры Украины. Подобные случаи уже происходили в предыдущие месяцы: в августе и сентябре удары по аналогичным объектам были зафиксированы ещё в шести областях страны.

Невзлин считает, что одной из вероятных задач таких действий может быть нарушение работы распределённой системы снабжения топливом. Особую обеспокоенность вызывает время атак, поскольку они происходят накануне холодного сезона, когда потребность в энергетических и топливных ресурсах традиционно возрастает. Повреждение объектов и перебои с логистикой могут существенно осложнить доставку топлива и создать дополнительные проблемы для его бесперебойного обеспечения потребителей.

Как сообщал Главред, ранее оккупанты нанесли первый удар по АЗС в Киеве. В результате вспыхнул пожар. Ранены четыре человека, троих пострадавших госпитализировали.

Напомним, ранее в Киеве прогремели взрывы. Сначала в столице объявили "желтый" уровень воздушной тревоги, позже его подняли до "красного". Столичные власти сообщили об атаке на АЗС в двух районах - Днепровском и Оболонском.

Читайте также:

О персоне: Сергей Куюн

Сергей Куюн - директор "Консалтинговой группы А-95" с мая 2008 года. В прошлом - главный редактор журнала "НефтьРынок" компании UPECO. Участник экспертно-аналитической группы по вопросам рынка нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей промышленности.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
АЗС Сергей Куюн
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Борта Ту уже в воздухе: РФ готовит новый массированный обстрел, что известно

Борта Ту уже в воздухе: РФ готовит новый массированный обстрел, что известно

21:35Украина
Более 12 часов без света: в Украине будут более строгие графики отключений

Более 12 часов без света: в Украине будут более строгие графики отключений

20:23Энергетика
"Они здесь служат": командующий Нацгвардией - о раненых мужчинах в подвале на Киевщине

"Они здесь служат": командующий Нацгвардией - о раненых мужчинах в подвале на Киевщине

19:58Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар, евро и злотый резко подорожали: новый курс валют на 3 ноября

Доллар, евро и злотый резко подорожали: новый курс валют на 3 ноября

Идеально подходят для спальни: 7 комнатных растений, очищающих воздух

Идеально подходят для спальни: 7 комнатных растений, очищающих воздух

Когда Украина получит 500 ракет для Patriot из США: в Госдепе назвали сроки

Когда Украина получит 500 ракет для Patriot из США: в Госдепе назвали сроки

Грядут большие перемены: три знака китайского зодиака оставят проблемы в прошлом

Грядут большие перемены: три знака китайского зодиака оставят проблемы в прошлом

Любимая блогерша Трампа назвала причину его неприязни к Зеленскому

Любимая блогерша Трампа назвала причину его неприязни к Зеленскому

Последние новости

21:35

Борта Ту уже в воздухе: РФ готовит новый массированный обстрел, что известно

21:08

Украинцев предупредили о росте цен на АЗС: когда ждать подорожания

20:53

Дочь Анджелины Джоли нанесла Брэду Питту новый удар

20:42

Свитер больше не будет "кусаться": что нужно добавить в воду во время стиркиВидео

20:42

Чем посыпать яйца с жидким желтком, чтобы они получились как в ресторане

Мобилизация, субсидии и дорогие продукты: что изменится для украинцев с 1 ноябряМобилизация, субсидии и дорогие продукты: что изменится для украинцев с 1 ноября
20:36

Секрет алюминиевой фольги, о котором мало кто знает: какой стороной использоватьВидео

20:23

Более 12 часов без света: в Украине будут более строгие графики отключений

20:15

Расторгуев участвовал в пытках, Кудрявцева бралась за автомат: кто из звезд РФ ненавидит Украину больше всех

19:58

Как назвать сына, родившегося в ноябре: красивые имена с особым значением

Реклама
19:58

"Они здесь служат": командующий Нацгвардией - о раненых мужчинах в подвале на Киевщине

19:56

Плесень в ванной больше не проблема: простой способ вернуть идеальную чистотуВидео

19:32

Рецепт изысканного салата с курицей и черносливом — затмит "Оливье" и "Шубу"

19:12

Много погибших и раненых: РФ сбросила 10 авиабомб на укрытие с людьми, что известно

19:10

Китай не пойдет в переговоры: Денисенко назвал главную угрозу для Киевамнение

19:09

"Купол" над Киевом: "Флеш" рассказал о новой защите от "Шахедов"

19:00

Военная техника РФ в Олешках во время перемирия: Лубинец объяснил, что было на видео

18:50

Украине следует готовиться к изменениям в Европе 2027 года: Примаков о рисках для военной помощи

18:43

ЦПК Шабунина уклонился от уплаты почти 23 млн грн налогов, задействовав 199 зарплатных ФОПов, – нардеп

18:42

Мир ждет редкое полное солнечное затмение: когда оно произойдет

18:29

Невероятный трофей: пойманный карп-гигант переписал историю рекордов

Реклама
18:23

При какой температуре следует спать: названы оптимальные градусы для спальниВидео

18:23

Зачем дачники вешают пустые банки на забор: простой способ защитить участок

17:49

Как размягчить капустные листья для голубцов без кипятка и пара — лайфхак

17:47

В 33 раза дороже золота: за какой необычный камень платят баснословные деньгиВидео

17:45

Как долго можно хранить соленья после вскрытия банки: одна деталь решает всеВидео

17:16

Ту-95 уже снаряжены ракетами: высокая угроза комбинированного удара по Украине

17:04

"Нашла вторую прослушку": Елена Тополя рассказала о заказчике ее слива

17:04

В Киевской области якобы удерживают 40 человек в подвале - что известно

16:44

Можно ли держать дверцу стиралки постоянно открытой: окончательный ответ производителей

16:38

Какими будут отключения света и тепла в Киеве зимой: есть несколько сценариев

16:22

Когда Украина получит 500 ракет для Patriot из США: в Госдепе назвали сроки

16:02

Что носить вместо пуховика зимой 2027: стилистка показала 4 модные альтернативыВидео

16:02

Доллар, евро и злотый резко подорожали: новый курс валют на 3 ноября

15:59

Зачем на джинсах сзади пришита прямоугольная бирка: какова её функция

15:09

Мокрый снег и густой туман: синоптики предупредили об опасной погоде в Украине

15:06

Жителей Олешек разделили на 3 категории: Лубинец раскрыл новые детали эвакуации

14:57

Молодые яблони и груши могут пострадать зимой: как защитить их с помощью фольги

14:56

"Я никогда не была замужем": Камалия удивила заявлением о Захуре и его завещании

14:38

Лимоны останутся свежими целый месяц: куда их нужно положить

14:30

Новая "Ялта" или шанс для мира: чего ожидать от встречи Трампа, Си Цзиньпина и Путина

Реклама
13:47

"Не по собственному желанию": известная актриса покинула Украину с сыном

13:47

Почему яблони после обрезки хуже плодоносят: садоводам объяснили, чего не стоит делать

13:42

Зачем замораживать уксус: необычный трюк, облегчающий уборку

12:53

Оккупанты имеют новые территориальные успехи на горячем направлении - детали

12:48

Девочка из клипа KAZKA поразила тренера "Голосу країни": "На первых секундах повернулся"Видео

12:45

Россия начала бить по Украине новыми дронами "Гербера-2": ГУР предупредило об угрозе

12:43

Нездоровая связь: Трамп перевез свою новую помощницу в ультра-частное убежище

12:32

"Втягиваю живот": Кошевой рассказал, как поддерживает спортивную формуВидео

12:16

Гороскоп Таро на завтра 3 ноября: Овнам - будет лучше, Козерогам - сбавить обороты

12:05

Украина готова остановить удары по НПЗ России: Зеленский озвучил условие Трампу

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияАвтоВсе о салеСтиркаУборка
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости РовноНовости Запорожья
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять