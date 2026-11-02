Украинцев предупредили о росте цен на АЗС: когда ждать подорожания

Крупные сети, самостоятельно импортирующие топливо, имеют определённое преимущество благодаря прямым поставкам.

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Украинцев предупредили о росте цен на автогаз / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Важное из заявлений Куюна:

Отметка в 60 гривен за литр будет преодолена уже в ближайшее время

Есть предпосылки для дальнейшего роста цен на автогаз в Украине

Украинским автомобилистам, использующим сжиженный газ, стоит готовиться к новым ценовым изменениям. В ближайшее время стоимость автогаза на отечественных АЗС может достичь 60 гривен за литр, а в дальнейшем цены способны подняться ещё выше.

Причиной ситуации стал дефицит топлива на европейском рынке и серьёзные перебои с поставками по южным маршрутам, рассказал директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

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Как пояснил специалист, после продолжительного периода относительной стабильности рынок сжиженного газа оказался в условиях нехватки необходимых объёмов топлива. Ситуацию осложнило изменение мировых потоков поставок: спрос на европейский ресурс значительно вырос, тогда как свободных запасов оказалось недостаточно.

Дополнительные трудности возникли с импортом через южное направление. В частности, поставки по маршрутам, связанным с Дунаем, пришлось приостановить из-за угроз безопасности. В результате украинским импортёрам пришлось активнее искать альтернативные источники топлива в Европе, где уже ощущается дефицит.

По словам Куюна, нехватка автогаза становится заметной непосредственно на заправках: на некоторых АЗС ресурс периодически отсутствует. Особенно сложное положение сложилось у небольших региональных операторов, которые закупают сжиженный газ небольшими оптовыми партиями на внутреннем рынке.

Крупные сети, самостоятельно импортирующие топливо, имеют определённое преимущество благодаря прямым поставкам. Однако даже им приходится приобретать газ по существенно возросшей стоимости, что неизбежно отражается на розничных ценах.

Эксперт не исключает, что отметка в 60 гривен за литр будет преодолена уже в ближайшее время. При этом, по его оценке, такой уровень может оказаться далеко не окончательным.

/ Инфографика: Главред

Дополнительное влияние на рынок ожидается после пересмотра отпускных цен одним из крупнейших производителей сжиженного газа - алжирской компанией Sonatrach. Куюн напомнил, что ещё в октябре производитель увеличил стоимость продукции на 20%. Теперь участники рынка ожидают новых ценовых предложений, которые могут усилить давление на украинских потребителей.

Таким образом, сочетание ограниченных поставок, проблем с логистикой и удорожания импортного ресурса создаёт предпосылки для дальнейшего роста цен на автогаз в Украине. Пока ситуация с обеспечением рынка остаётся напряжённой, рассчитывать на быстрое возвращение прежней стоимости топлива автомобилистам не приходится.

Чего добивается РФ ударами по АЗС - эксперт

Российские силы, предположительно, могли выбрать украинские объекты топливной отрасли в качестве одной из основных целей накануне зимы. Такую оценку высказал эксперт Леонид Невзлин, анализируя недавние удары беспилотников по нескольким автозаправочным станциям сети "Укрнафта" в Киеве.

По мнению специалиста, произошедшее вряд ли можно считать чередой случайных происшествий. Он предполагает, что атаки являются частью более масштабной стратегии, направленной на ослабление топливной инфраструктуры Украины. Подобные случаи уже происходили в предыдущие месяцы: в августе и сентябре удары по аналогичным объектам были зафиксированы ещё в шести областях страны.

Невзлин считает, что одной из вероятных задач таких действий может быть нарушение работы распределённой системы снабжения топливом. Особую обеспокоенность вызывает время атак, поскольку они происходят накануне холодного сезона, когда потребность в энергетических и топливных ресурсах традиционно возрастает. Повреждение объектов и перебои с логистикой могут существенно осложнить доставку топлива и создать дополнительные проблемы для его бесперебойного обеспечения потребителей.

Как сообщал Главред, ранее оккупанты нанесли первый удар по АЗС в Киеве. В результате вспыхнул пожар. Ранены четыре человека, троих пострадавших госпитализировали.

Напомним, ранее в Киеве прогремели взрывы. Сначала в столице объявили "желтый" уровень воздушной тревоги, позже его подняли до "красного". Столичные власти сообщили об атаке на АЗС в двух районах - Днепровском и Оболонском.

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О персоне: Сергей Куюн Сергей Куюн - директор "Консалтинговой группы А-95" с мая 2008 года. В прошлом - главный редактор журнала "НефтьРынок" компании UPECO. Участник экспертно-аналитической группы по вопросам рынка нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей промышленности.

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