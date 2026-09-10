Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

РФ начала уничтожать АЗС Киева: враг нанес двойной удар по столице, подробности

Анна Косик
10 сентября 2026, 10:49обновлено 10 сентября, 11:34
google news Подпишитесь
на нас в Google
К месту происшествия мчатся бригады скорой помощи.
РФ начала уничтожать АЗС Киева: враг нанес двойной удар по столице, подробности
Россия продолжает терроризировать Киев / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Главное:

  • РФ атаковала Киев
  • В результате удара дрона пострадала АЗС
  • В результате вражеской атаки пострадали люди

Страна-агрессор Россия утром 10 сентября атаковала Киев дронами. По данным мэра города Виталия Кличко, в результате падения вражеского БПЛА в Голосеевском районе столицы повреждено нежилое здание.

"Вызов медиков в Голосеевский район Киева. По предварительной информации, есть пострадавшие. Бригады выехали", - говорится в сообщении.

видео дня
Уровни воздушной тревоги
Уровни воздушной тревоги / Инфографика: Главред

По данным мониторов, удар пришелся по АЗС возле одного из торговых центров Киева.

РФ начала уничтожать АЗС Киева: враг нанес двойной удар по столице, подробности
Скриншот из Telegram-канала Главред

В 10:57 Кличко обновил информацию о последствиях атаки. Он подтвердил, что в Голосеевском районе БПЛА упал на территорию АЗС. Пожар и возгорание 1 автомобиля оперативно ликвидировали. Пострадали три человека, медики оказывают им помощь.

В 11:22 в ГСЧС сообщили, что в Голосеевском районе в результате российской атаки загорелся легковой автомобиль, повреждена остановка общественного транспорта. Также возник пожар в 8-этажном нежилом здании.

  • Последствия удара по Киеву 10 сентября
    Последствия удара по Киеву 10 сентября фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия удара по Киеву 10 сентября
    Последствия удара по Киеву 10 сентября фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия удара по Киеву 10 сентября
    Последствия удара по Киеву 10 сентября фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия удара по Киеву 10 сентября
    Последствия удара по Киеву 10 сентября фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия удара по Киеву 10 сентября
    Последствия удара по Киеву 10 сентября фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия удара по Киеву 10 сентября
    Последствия удара по Киеву 10 сентября фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия удара по Киеву 10 сентября
    Последствия удара по Киеву 10 сентября фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия удара по Киеву 10 сентября
    Последствия удара по Киеву 10 сентября фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия удара по Киеву 10 сентября
    Последствия удара по Киеву 10 сентября фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия удара по Киеву 10 сентября
    Последствия удара по Киеву 10 сентября фото: t.me/dsns_telegram

"После повторного попадания загорелись дизельные генераторы. Спасатели все пожары ликвидировали", – говорится в сообщении.

Есть ли угроза дефицита топлива из-за российских ударов по АЗС

Главред писал, что по словам министра экономики Алексея Соболева, несмотря на масштабные атаки России на топливную инфраструктуру, украинский рынок продолжает работать стабильно.

Украина обеспечена необходимыми объемами бензина и дизельного горючего, импортные поставки осуществляются без перебоев, а логистические маршруты остаются работоспособными.

Удары РФ по Киеву - последние новости

Напомним, Главред писал, что Россия атаковала вечером 9 сентября 9-этажный жилой дом в Днепровском районе Киева. Там возник пожар, погиб человек.

Ранее, днем ​​9 сентября, БПЛА упал на многоэтажку в Днепровском районе столицы. В результате атаки пострадали люди. Произошло возгорание в складском здании.

Накануне утром 9 сентября стало известно, что в Дарницком районе Киева было попадание дрона в 16-этажное здание. В результате атаки пострадали 4 человека.

Больше новостей:

О персоне: Виталий Кличко

Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Мэр Киева с 5 июня 2014 года. Председатель Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Профессиональный боксер, выступавший в тяжелой весовой категории, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу по версии WBC, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости Киева АЗС новости Украины Взрыв в Киеве атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Резкое похолодание с дождями надвигается на Украину: насколько снизится температура

Резкое похолодание с дождями надвигается на Украину: насколько снизится температура

12:05Синоптик
Цены на продукты пойдут вверх: Марчук – может ли РФ устроить продовольственный апокалипсис в Украине

Цены на продукты пойдут вверх: Марчук – может ли РФ устроить продовольственный апокалипсис в Украине

12:00Интервью
Трагедия в Миле унесла 35 жизней: должностному лицу СБУ сообщили о подозрении

Трагедия в Миле унесла 35 жизней: должностному лицу СБУ сообщили о подозрении

11:05Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Когда выкапывать свеклу на зиму: температурный показатель для сбора урожая

Когда выкапывать свеклу на зиму: температурный показатель для сбора урожая

ВМС ударили ракетой "Нептун" по фрегату РФ "Адмирал Эссен" — начался пожар

ВМС ударили ракетой "Нептун" по фрегату РФ "Адмирал Эссен" — начался пожар

Максимум тепла от дров: народные хитрости и главные табу отопления

Максимум тепла от дров: народные хитрости и главные табу отопления

Опытные хозяйки опрыскивают подушки уксусом — для чего

Опытные хозяйки опрыскивают подушки уксусом — для чего

Не сгниет и не пересохнет до весны: как правильно хранить свеклу

Не сгниет и не пересохнет до весны: как правильно хранить свеклу

Последние новости

12:11

Пересоленный суп можно спасти без добавления воды или картофеля: секретный трюк

12:05

Резкое похолодание с дождями надвигается на Украину: насколько снизится температура

12:00

Цены на продукты пойдут вверх: Марчук – может ли РФ устроить продовольственный апокалипсис в Украине

11:24

Опытные хозяйки ставят пластиковую бутылку над сливом раковины – для чего

11:05

Трагедия в Миле унесла 35 жизней: должностному лицу СБУ сообщили о подозренииФото

Путину придется начать переговоры, зима для Кремля и Киева будет тяжелой — КлочокПутину придется начать переговоры, зима для Кремля и Киева будет тяжелой — Клочок
10:49

РФ начала уничтожать АЗС Киева: враг нанес двойной удар по столице, подробностиФото

10:38

Войска РФ продвинулись возле ключевого города: в DeepState обновили карту

10:32

Быстрого перемирия не будет: эксперт назвал реальный сценарий переговоров с РФ

10:28

ВСУ нанесли сокрушительные удары по восьми объектам в тылу РФ — Зеленский

Реклама
09:59

Гороскоп на завтра, 11 сентября: Ракам — срыв планов, Водолеям — испытания

09:54

Визит Зеленского в Канаду: с чем прилетел президент и чего ждать от встреч

09:46

Можно ли стирать белые вещи вместе с цветными: эксперт дала неожиданный совет

09:38

Настю Каменских занесли в базу "Миротворца": по какой причине

09:25

Будет ли принудительный возврат украинских мужчин из Германии: прогноз адвоката

09:02

Круче моркови по-корейски: вкусный салат за 5 минут из четырех ингредиентов

08:34

Украина хочет принудить Путина к переговорам: СМИ узнали о новой стратегии Киева

08:11

Дроны долетели до Дагестана: под ударом - морской порт в Махачкале

08:10

Ловушка "энергетического перемирия": Денисенко рассказал о коварном условии Кремлямнение

07:57

Новая магнитная буря G1 охватит Землю: прогноз геомагнитной активности

07:20

Дроны ударили по Кривому Рогу: горели дома и учебные заведения, пострадали люди

Реклама
06:49

В Хмельницком после атаки РФ загорелся рынок: пострадали четыре спасателяФото

05:48

Судьба готовит щедрый подарок: четыре знака зодиака будут купаться в роскоши

05:11

Гаджет из СССР размером с спичечную коробку: почему он стал мировой сенсацией

04:32

Можно ли выливать кипяток в раковину — поставлена точка в вопросеВидео

04:00

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки на самокате за 37 с

03:54

Россия украла свой государственный флаг: где настоящая родина триколора

03:33

Когда выкапывать свеклу на зиму: температурный показатель для сбора урожая

02:59

Не сгниет и не пересохнет до весны: как правильно хранить свеклу

02:30

Как приготовить травяной мед: три проверенных рецепта для сна и иммунитета

01:56

Зачем оставлять гвоздику под кроватью: трюк решает сразу несколько проблем

01:13

РФ массированно терроризирует Кривой Рог "Шахедами": есть прямые попадания и раненые

00:02

Как быстро отмыть руки после грецких орехов: хитрость, о которой мало кто знает

09 сентября, среда
23:16

Трамп назвал причину, которая мешает Зеленскому и Путину договориться о мире

22:45

Сочи сотрясается от мощных взрывов: порт охватило пламя, поднимается густой дым

22:30

Пугающие изменения: звезда "Сватов" испугал своим изможденным видом

22:26

Тест на IQ: нужно найти кусок сыра среди фруктов за 7 секунд

21:46

Застарелый жир с вытяжки исчезнет в считанные минуты: поможет простой домашний раствор

21:45

Зачем добавлять водку в вазу с цветами: неожиданный результат простого трюка

21:40

Самолет Зеленского едва не сбил дрон — что известно

21:23

Привлекут деньги и прогонят беду: какие деревья нужно посадить возле дома

Реклама
21:05

Зачем наклеивать скотч на шину автомобиля: секретный лайфхак опытных водителей

20:47

Сеньйора 115 килограм: женщина покорила судей "Україна має талант" танцем животаВидео

20:34

РФ прицельно ударила БПЛА по ТРЦ в Сумах: есть погибшие, среди раненых – дети

20:32

РФ повторно атаковала Киев: возле крупного ТРЦ поднялся густой дым - первые детали

20:26

Apple представила iPhone 18 и другие новинки: что изменилось и сколько они стоят

20:22

Опытные хозяйки опрыскивают подушки уксусом — для чего

20:15

Замена Уиткоффа и Кушнера: кто может представлять США на переговорах с Путиным

20:10

Российские "Молнии" стали сложнее для обнаружения: "Флэш" предупредил о новой угрозе

19:41

Какие дрова никогда нельзя бросать в огонь: лесоруб назвал их и объяснил, почемуВидео

19:35

Москитная сетка засияет чистотой: как быстро помыть ее без снятия

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ХарьковаНовости ОдессыНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости Ровно
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять