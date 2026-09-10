РФ начала уничтожать АЗС Киева: враг нанес двойной удар по столице, подробности

К месту происшествия мчатся бригады скорой помощи.

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Россия продолжает терроризировать Киев / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

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РФ атаковала Киев

В результате удара дрона пострадала АЗС

В результате вражеской атаки пострадали люди

Страна-агрессор Россия утром 10 сентября атаковала Киев дронами. По данным мэра города Виталия Кличко, в результате падения вражеского БПЛА в Голосеевском районе столицы повреждено нежилое здание.

"Вызов медиков в Голосеевский район Киева. По предварительной информации, есть пострадавшие. Бригады выехали", - говорится в сообщении. видео дня

Уровни воздушной тревоги / Инфографика: Главред

По данным мониторов, удар пришелся по АЗС возле одного из торговых центров Киева.

Скриншот из Telegram-канала Главред

В 10:57 Кличко обновил информацию о последствиях атаки. Он подтвердил, что в Голосеевском районе БПЛА упал на территорию АЗС. Пожар и возгорание 1 автомобиля оперативно ликвидировали. Пострадали три человека, медики оказывают им помощь.

В 11:22 в ГСЧС сообщили, что в Голосеевском районе в результате российской атаки загорелся легковой автомобиль, повреждена остановка общественного транспорта. Также возник пожар в 8-этажном нежилом здании.

"После повторного попадания загорелись дизельные генераторы. Спасатели все пожары ликвидировали", – говорится в сообщении.

Есть ли угроза дефицита топлива из-за российских ударов по АЗС

Главред писал, что по словам министра экономики Алексея Соболева, несмотря на масштабные атаки России на топливную инфраструктуру, украинский рынок продолжает работать стабильно.

Украина обеспечена необходимыми объемами бензина и дизельного горючего, импортные поставки осуществляются без перебоев, а логистические маршруты остаются работоспособными.

Удары РФ по Киеву - последние новости

Напомним, Главред писал, что Россия атаковала вечером 9 сентября 9-этажный жилой дом в Днепровском районе Киева. Там возник пожар, погиб человек.

Ранее, днем ​​9 сентября, БПЛА упал на многоэтажку в Днепровском районе столицы. В результате атаки пострадали люди. Произошло возгорание в складском здании.

Накануне утром 9 сентября стало известно, что в Дарницком районе Киева было попадание дрона в 16-этажное здание. В результате атаки пострадали 4 человека.

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О персоне: Виталий Кличко Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Мэр Киева с 5 июня 2014 года. Председатель Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Профессиональный боксер, выступавший в тяжелой весовой категории, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу по версии WBC, сообщает Википедия.

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