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Тест на IQ: нужно найти кусок сыра среди фруктов за 7 секунд

Руслана Заклинская
9 сентября 2026, 22:26
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Среди разнообразных фруктов спрятался кусочек сыра, который не так-то просто заметить с первого взгляда.
Тест на IQ: нужно найти кусок сыра среди фруктов за 7 секунд
Нужно найти кусочек сыра среди фруктов / Фото: SunLife

Оптические головоломки помогают проверить внимательность, наблюдательность и скорость восприятия информации. На первый взгляд изображение может показаться простым, однако среди большого количества похожих деталей спрятался необычный предмет, который нужно заметить как можно быстрее.

Как пишет The Sun, в этой головоломке нужно найти кусок сыра, спрятанный среди разнообразных фруктов. На выполнение задания дается всего 7 секунд.

На изображении много фруктов похожего цвета и формы, поэтому спрятанный сыр не так легко заметить. Чтобы справиться с заданием, нужно внимательно осмотреть всю картинку и не отвлекаться на другие предметы.

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Попробуйте установить таймер на 7 секунд и найти спрятанный кусочек сыра. Внимательно просмотрите каждый участок изображения и проверьте, насколько хорошо вы замечаете детали.

Тест на IQ: нужно найти кусок сыра среди фруктов за 7 секунд
Нужно найти кусок сыра среди фруктов за 7 секунд / Фото: SunLife

Оптические иллюзии и головоломки могут тренировать концентрацию, внимательность и способность быстро находить нужные объекты среди большого количества деталей. В то же время подобные задания не являются научным тестом на уровень интеллекта - это прежде всего развлечение для проверки наблюдательности.

Если вам не удалось найти сыр за 7 секунд, ниже можно проверить правильный ответ. Подсказка: ищите предмет, который отличается по размеру от других фруктов.

Тест на IQ: нужно найти кусок сыра среди фруктов за 7 секунд
Ответ на головоломку / Фото: SunLife

Ранее Главред рассказывал о других оптических головоломках, в одной из которых нужно найти белку среди осенних листьев за 8 секунд.

Также можно проверить свою наблюдательность в тесте, где нужно было найти 3 отличия на картинке самолета за 43 секунды.

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Об источнике: The Sun

The Sun.co.uk - это онлайн-издание крупнейшей британской газеты и члена британского регулятора прессы IPSO. The Sun стремится к самым высоким стандартам точности в своих репортажах и продолжает инвестировать в оригинальную журналистику в печатных изданиях и в Интернете, говорится на сайте издания .

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тест по картинке оптическая иллюзия головоломки
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