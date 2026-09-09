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Доллар и евро внезапно взлетели: новый курс валют на 10 сентября

Руслана Заклинская
9 сентября 2026, 16:12
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Национальный банк объявил о значительном ослаблении национальной валюты.
Доллар и евро внезапно взлетели: новый курс валют на 10 сентября
Курс валют в Украине на 10 сентября / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какой курс доллара установил НБУ на 10 сентября
  • Как изменился курс евро
  • Сколько будет стоить польский злотый

В четверг, 10 сентября, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. По сравнению с предыдущим рабочим днем доллар, евро и польский злотый подорожали. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Курс доллара

Официальный курс доллара США на 10 сентября установлен на уровне 44,65 грн/долл. Накануне, 9 сентября, американская валюта стоила 44,47 грн/долл. Таким образом, доллар подорожал примерно на 18 копеек.

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Курс доллара
Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс евро

Официальный курс евро на 10 сентября составляет 51,99 грн/евро. Днем ранее европейская валюта стоила 51,64 грн/евро. За сутки курс евро вырос примерно на 35 копеек.

Курс злотого

Официальный курс польского злотого на 10 сентября установлен на уровне 12,05 грн/злотый. Накануне, 9 сентября, злотый стоил 11,96 грн/злотый. Таким образом, польская валюта подорожала примерно на 9 копеек.

Что будет с курсом валют в сентябре - прогноз эксперта

Резкого скачка курса доллара в Украине в начале сентября не ожидается. По прогнозу директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тараса Лесового, американская валюта будет находиться в пределах 44,6–45,1 грн, а евро - 51–52,5 грн.

По словам эксперта, на межбанковском валютном рынке сохранится высокий спрос со стороны импортеров. В первую неделю сентября он может на 15-20% превышать предложение.

В то же время Национальный банк будет компенсировать дефицит валюты с помощью интервенций.

"Это позволит избежать резких колебаний и удержать курс в относительно прогнозируемых пределах", - пояснил Лесовой.

При этом эксперт советует украинцам не спешить с покупкой валюты, поскольку резкого скачка курса в начале сентября он не ожидает.

Финансы в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, клиентка ПриватБанка пожаловалась на длительное ожидание возврата средств после сбоя при оплате картой в терминале. Инцидент произошел 6 августа, покупку пришлось оплатить повторно, а в банке вероятные сроки возврата назывались от 45 до 120 дней.

Премьер-министр Сергей Корецкий сообщил о назначении единовременной помощи для семей, проживающих в прифронтовых районах, в рамках подготовки к отопительному сезону. Он также отметил, что единовременная помощь в размере 19 400 грн будет предоставляться в первую очередь уязвимым категориям населения.

Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют в начале сентября. По данным на 9 сентября, курс доллара установлен на уровне 44,46 грн, евро - 51,63 грн, а польского злотого - 11,96 грн.

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Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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