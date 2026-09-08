Евро стремительно полетел вниз, а доллар замер: новый курс валют на 9 сентября

НБУ опубликовал официальный курс валют на среду, 9 сентября.

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Курс валют на 9 сентября / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

Сколько будет стоить доллар 9 сентября

Насколько подешевел курс евро

Каким будет курс злотого 9 сентября

В среду, 9 сентября, Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют. Курс доллара почти не изменился по сравнению с предыдущим днем, а евро несколько ослабил свои позиции. Злотый также демонстрирует падение по отношению к украинской валюте. Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины.

Курс доллара на 9 сентября

На среду официальный курс доллара США почти не изменился. НБУ установил курс американской валюты на уровне 44,46 гривни за доллар, оставив его без изменений по сравнению с предыдущим днем.

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Курс евро на 9 сентября

Курс евро несколько снизился. Официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 51,63 гривни за один евро, то есть гривня укрепилась на 5 копеек.

Как менялся курс евро в Украине / Инфографика: Главред

Курс злотого на 9 сентября

Злотый также упал. НБУ снизил курс польского злотого к гривне на 9 сентября по сравнению с 8 сентября на 2 копейки - до 11,96 гривни.

Что будет с курсом валют в сентябре - прогноз эксперта

Резкого скачка курса доллара в Украине в начале сентября не ожидается. По прогнозу директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тараса Лесового, доллар будет находиться в пределах 44,6–45,1 грн, а евро - 51–52,5 грн.

По его словам, на межбанковском валютном рынке сохранится высокий спрос со стороны импортеров. В первую неделю сентября он может на 15–20 % превышать предложение.

В то же время Национальный банк будет компенсировать дефицит валюты с помощью интервенций.

"Это позволит избежать резких колебаний и удержать курс в относительно прогнозируемых пределах", - пояснил Лесовой.

При этом эксперт советует украинцам не спешить с покупкой валюты.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости

Главред писал, что во вторник, 8 сентября, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. По сравнению с предыдущим рабочим днем доллар, евро и польский злотый подешевели.

Напомним, курс доллара в Украине с начала 2026 года постепенно растет, однако валютный рынок пока остается под контролем. За первые семь месяцев официальный курс поднялся примерно с 42,35 до 44,88 гривны за доллар, а общее ослабление национальной валюты составило около 6–7%.

В то же время председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак заявлял, что, несмотря на войну и экономические вызовы, оснований для резкого обвала гривны до конца 2026 года пока нет.

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Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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