Евро стремительно полетел вниз, а доллар замер: новый курс валют на 9 сентября

Вы узнаете:
- Сколько будет стоить доллар 9 сентября
- Насколько подешевел курс евро
- Каким будет курс злотого 9 сентября
В среду, 9 сентября, Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют. Курс доллара почти не изменился по сравнению с предыдущим днем, а евро несколько ослабил свои позиции. Злотый также демонстрирует падение по отношению к украинской валюте. Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины.
Курс доллара на 9 сентября
На среду официальный курс доллара США почти не изменился. НБУ установил курс американской валюты на уровне 44,46 гривни за доллар, оставив его без изменений по сравнению с предыдущим днем.
Курс евро на 9 сентября
Курс евро несколько снизился. Официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 51,63 гривни за один евро, то есть гривня укрепилась на 5 копеек.
Курс злотого на 9 сентября
Злотый также упал. НБУ снизил курс польского злотого к гривне на 9 сентября по сравнению с 8 сентября на 2 копейки - до 11,96 гривни.
Что будет с курсом валют в сентябре - прогноз эксперта
Резкого скачка курса доллара в Украине в начале сентября не ожидается. По прогнозу директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тараса Лесового, доллар будет находиться в пределах 44,6–45,1 грн, а евро - 51–52,5 грн.
По его словам, на межбанковском валютном рынке сохранится высокий спрос со стороны импортеров. В первую неделю сентября он может на 15–20 % превышать предложение.
В то же время Национальный банк будет компенсировать дефицит валюты с помощью интервенций.
"Это позволит избежать резких колебаний и удержать курс в относительно прогнозируемых пределах", - пояснил Лесовой.
При этом эксперт советует украинцам не спешить с покупкой валюты.
Курс валют - последние новости
Главред писал, что во вторник, 8 сентября, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. По сравнению с предыдущим рабочим днем доллар, евро и польский злотый подешевели.
Напомним, курс доллара в Украине с начала 2026 года постепенно растет, однако валютный рынок пока остается под контролем. За первые семь месяцев официальный курс поднялся примерно с 42,35 до 44,88 гривны за доллар, а общее ослабление национальной валюты составило около 6–7%.
В то же время председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак заявлял, что, несмотря на войну и экономические вызовы, оснований для резкого обвала гривны до конца 2026 года пока нет.
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Об источнике: Национальный банк Украины
Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".
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