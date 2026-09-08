В Саратове - взрывы и пожар: дроны атаковали завод "Роснефти"

Саратовский нефтеперерабатывающий завод - одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий России.

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Саратовский НПЗ, вероятно, атаковали дроны / Коллаж: Глаыред, фото: Википедия, Exilenova+

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Ночная атака БпЛА поразила Саратовский НПЗ мощностью 4,8 млн тонн

Власти подтвердили повреждение инфраструктуры и ранение жителей

Местные фиксировали взрывы и мощный пожар на предприятии

В ночь на 8 сентября дроны атаковали НПЗ в Саратове. Местные жители сообщали о взрывах и пожаре.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин около трех часов ночи предупредил об угрозе БПЛА. Позже он подтвердил, что в результате атаки "есть повреждения гражданской инфраструктуры", и сообщил о пострадавших.

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Российский Telegram-канал Astra отмечает, что целью дронов было ПАО "Саратовский НПЗ". Завод входит в структуру "Роснефти" с марта 2013 года. Адрес предприятия: Саратов, ул. Брянская, 1.

Саратовский нефтеперерабатывающий завод - одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий России, которое было основано еще в 1934 году. Под управление российской государственной нефтяной компании "Роснефть" завод перешел в 2013 году. По состоянию на 2023 год объем переработки нефти составлял 4,8 млн тонн.

НПЗ в России / Инфографика: Главред

Атаки по территории РФ - новости

Как писал Главред, в ночь на 6 сентября 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Рязани. Зафиксирован пожар на территории предприятия. НПЗ задействован в обеспечении вооруженных сил российского агрессора. В Ростовской области РФ также поражен аэродром "Ростов-на-Дону". В районе объекта зафиксирован пожар.

В ночь на 30 августа в стране-агрессоре России прогремели взрывы. Дроны атаковали несколько областей РФ, в том числе Ленинградскую. В городе Кириши местные жители сообщили о прилете на НПЗ "Киришинефтеоргсинтез". Мониторы отметили, что это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России.

28 августа в Ярославской области под удар попал НПЗ. Кроме того, БПЛА заметили в Саратовской области, Подмосковье и Москве.

В ночь на 25 августа в нескольких регионах страны-агрессора России раздались взрывы на фоне атаки беспилотников. Под удар БПЛА могли попасть нефтеперерабатывающие заводы в Краснодарской и Ростовской областях.

Удары Украины по РФ станут катастрофой для Кремля: мнение эксперта

По словам члена Украинского общества финансовых аналитиков, бывшего члена Совета Национального банка Украины Виталия Шапрана, вывод из строя энергетической инфраструктуры нескольких российских городов за Уралом осенью способен запустить процесс, который Москва уже не сможет остановить до следующего лета.

Речь идет о Норильске, Якутске, Салехарде и ещё около двух десятков населённых пунктов с суровым климатом, где зимой температура опускается до минус 50 градусов.

Аналитик описал гипотетический сценарий, согласно которому удар по энергосистеме таких городов наносится именно в ноябре, когда там уже наступает полноценная зима. В этих условиях человек не может находиться на улице дольше нескольких минут, а транспортная инфраструктура работает в форсированном режиме.

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Об источнике: Astra Независимое издание, запущенное сразу после начала полномасштабной войны. Издание освещает горячие темы войны РФ с Украиной, а также преступлений российской армии.

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