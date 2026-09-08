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Мощные пожары в местах "прилетов": детали удара РФ по Киевщине

Алексей Тесля
8 сентября 2026, 00:45
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В результате ударов РФ возникли пожары на промышленных предприятиях.
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РФ ударила по Киевщине / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Главное:

  • В результате российской атаки повреждены дом, предприятие и склады
  • Возникли пожары на предприятиях, уничтожены семь грузовых авто

В Броварском и Бориспольском районах Киевской области в результате российской атаки 7 сентября повреждены дом, предприятие и склад.

Об этом сообщает в Telegram Киевская областная военная администрация.

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Отмечается, что в Броварском районе повреждены частный дом и легковой автомобиль.

Кроме того, в Бориспольском районе повреждения получили складское помещение и предприятие.

Информация о пострадавших не поступала. На местах работают оперативные службы.

По информации ГСЧС, в Бориспольском районе возникли пожары на промышленных предприятиях. На одном из объектов уничтожены семь грузовых автомобилей.

Также дважды было атаковано здание одного из логистических комплексов.

По уточненным данным, ВС РФ также атаковали Фастовский район Киевской области.

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/ ГСЧС

Как обстрелы могут повлиять на электроснабжение

Удары по энергообъектам могут вызвать перебои со светом даже при повреждении нескольких объектов. Эксперт Геннадий Рябцев объяснил, что выход из строя подстанций и линий электропередачи вынуждает перераспределять нагрузку на оставшиеся участки сети, повышая риск перегрузок.

Чтобы избежать серьезных аварий, операторы могут временно ограничивать потребление электроэнергии. Это помогает снизить нагрузку и не допустить цепной реакции, которая способна привести к масштабным отключениям.

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/ Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - новости по теме

Страна-агрессор РФ готовится к новым массированным ударам по Украине. В этот раз целью атак могут стать объекты водоснабжения, пишет РБК-Украина со ссылкой на источники в госструктурах. Основной целью ударов могут стать объекты системы водозабора.

Как ранее сообщал Главред, ранее российская оккупационная армия нанесла авиаудары по гражданской инфраструктуре Запорожья и пригорода. Под огнем оказалась жилая застройка, что привело к значительным разрушениям и травмированию местных жителей.

Напомним, российские оккупационные войска атаковали Харьков. В результате удара по гражданскому предприятию есть погибшие и раненые. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

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Об источнике: ГСЧС

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушения пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.

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