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Как сказать "сдача" на украинском: на самом деле есть три разных эквивалента

Дарья Пшеничник
7 сентября 2026, 21:08
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В украинском языке различаются такие понятия, как возврат денег, экзамен, аренда жилья и передача документов - поэтому здесь нет одного универсального слова.
Как сказать 'сдача' на украинском: на самом деле есть три разных эквивалента
Как заменить слово "сдача" на украинском языке / Коллаж: Главред, фото: magnific

Вы узнаете:

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  • Почему "сдача" не переводится одним словом
  • Когда "здача" всё-таки уместна в украинском языке
  • Как сказать о пересдаче экзамена

Одно русское "сдача" в украинском языке распадается на несколько отдельных слов, и ни одно из них не является универсальным: деньги, которые возвращают в кассе, - это "решта", экзамен "складають", а квартиру "здають в оренду". Механический перенос конструкции приводит к ошибке там, где украинский язык требует более точного слова, сообщает 24 Канал.

Причина путаницы - в самом подходе к переводу. Переходя с одного языка на другой, говорящие обычно копируют не содержание, а форму, и тогда "сдача" автоматически становится "здачею" во всех без исключения ситуациях. Украинский же язык отдельно обозначает процесс сдачи экзамена, подачи документов, сдачи работы и возврата средств.

Самый распространенный бытовой контекст - расчет в магазине. Здесь уместно только слово "решта": "Дайте сдачу с пятисот гривен" на украинском звучит как "Дайте решту зі 500 гривень" или "Візьміть свою решту".

Второй случай активного калькирования - обучение. Русское "сдавать экзамен" на украинском языке передается через глагол "складати": "сдача экзамена" - это "складання іспиту", "сдать экзамен" - "скласти іспит", а "пересдача экзамена" - "перескладання іспиту".

Когда "здача" всё-таки уместна

Утверждение, что слово "здача" в украинском языке ошибочно, тоже не выдерживает проверки - оно фиксируется в словарях, вопрос лишь в том, соответствует ли оно конкретному значению. Толковые словари приводят его прежде всего как действие со значением "здавати", "здати" и приводят литературные примеры.

"На дощаному паркані знайди об'яву про здачу квартири", - так это слово употребляет Евгений Пашковский.

Второе зафиксированное значение связано с военной и политической лексикой.

"Капітуляція" - это прекращение вооруженного сопротивления одной из сторон конфликта и сдача победителю на определенных условиях или безоговорочно", - цитирует определение издание.

Словари упоминают и третье значение - излишек денег, возвращаемый при расчете. Но языковеды настаивают, что в этом контексте следует использовать исключительно слово "решта".

Что именно сдают

Глагол "здати" не требует никаких оговорок: работу можно "здати" преподавателю в установленный срок, так же как "здати" отчет, "здати" вещи в камеру хранения или "здати" объект строительства. С жильем ситуация аналогична - владелец может "здати" квартиру в аренду, поэтому объявление "Здам квартиру" является вполне нормативным, хотя на практике чаще пишут просто "Аренда квартиры".

Ключевое же разграничение проходит между глаголом "здати" и существительным "сдача", которое в каждом контексте имеет свой украинский соответник:

  • "сдача экзамена" → "складання іспиту";
  • "сдача денег" → "решта";
  • "сдача квартиры" → "оренда квартири";
  • "сдача документов" → "здати документи (в архів)".

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Об источнике: 24 канал

24 канал - украинский круглосуточный новостной телеканал. С начала вещания назывался "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", которое, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия.

Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владелицей которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине.

Вещает с 1 марта 2006 года.

"24 канал" представляет новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т. д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде и курсах валют.

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