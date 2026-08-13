"Стакан", "склянка" или "паперянка": как правильно называть посуду для напитков

Украинский языковед Виктор Дяченко объяснил, действительно ли слово "стакан" является русизмом и почему не стоит придумывать искусственные аналоги.

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Есть ли слово "стакан" в украинском языке / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok, magnific.com

Вы узнаете:

Является ли слово "стакан" русизмом

Когда правильно говорить "склянка"

Почему "паперянка" и "вафлянка" не являются удачными заменителями

В украинском языке есть немало слов, которые часто ошибочно считают заимствованиями из русского. Среди них - название привычной посуды для напитков. В то же время существует распространенное мнение, что на украинском языке нужно употреблять только слово "склянка".

Главред выяснил, откуда происходит слово "стакан" и как его правильно использовать.

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Является ли слово "стакан" русизмом

Украинский телеведущий, радиоведущий и автор образовательного проекта "Украинский язык" Виктор Дяченко в TikTok объяснил, что слово "стакан" не является калькой с русского языка и не является русизмом. Он отметил, что украинский язык заимствовал это слово значительно раньше - из других языков.

"Александр Авраменко в своих выпусках рассказывал, что слово "стакан" - это калька с русского языка. Но на самом деле это не калька и не русизм", - отметил Дяченко.

Он пояснил, что слово могло быть заимствовано украинским языком из уже вымершего языка, где оно означало "деревянная мисочка", или же происходить от персидского слова со значением "полная рюмка".

Дяченко также напомнил, что в украинском языке есть и другие заимствования из тюркских языков. В частности, к ним относятся слова "гарбуз" и "козак".

Смотрите видео о том, как правильно называть посуду для питья:

Чем отличается "склянка" от "стакана"

Дяченко советует ориентироваться на материал, из которого изготовлена посуда. Склянка - это сосуд из стекла. В остальных случаях, по его объяснению, естественнее использовать слово "стакан".

То есть можно сказать "бумажный стакан", "деревянный стакан", "вафельный стакан" или "фарфоровый стакан". Лингвист также раскритиковал попытки создавать искусственные слова вроде "паперянка", "вафлянка", "деревянка", "пластянка" или "металлянка".

"Я всегда за исконно украинские лексемы, но язык должен подчиняться здравому смыслу, а не чьим-то выдумкам", - подчеркнул Дяченко.

Таким образом, по его рекомендации, для стеклянной посуды следует использовать слово "склянка", а для сосудов из других материалов - "стакан".

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О личности: Виктор Дяченко Виктор Дяченко (род. 9 мая 1995 года, Николаев) - украинский телеведущий, радиоведущий. Автор образовательного проекта "Украинский язык". В 2025 году основал интернет-издание о науке, технологиях, здоровье и досуге КРВ.медиа. Ведущий утреннего межрегионального шоу "Утро на Суспильном" на каналах филиала АО "НСТУ", программы "Культура на часі" на телеканале "Культура". Живет и работает в Киеве, пишет Википедия.

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