Стилист назвала модные аксессуары для осеннего гардероба 2026: что вошло в список

Ива Холодова рассказала, какие аксессуары помогут сделать осенние образы 2026 года актуальными, выразительными и завершенными.

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Модные аксессуары на осень 2026 / коллаж: Главред, фото: pinterest.com, krislob1206; скриншот из видео

Вы узнаете:

Какие трендовые аксессуары осени 2026 стоит добавить в гардероб

Почему жемчуг, массивные серьги и большие клатчи возвращаются в моду

Какие сумки, очки, ремни и перчатки будут актуальны этой осенью

Осенние аксессуары могут быстро изменить характер образа, добавить ему акцентов и сделать базовые вещи более актуальными. Главред расскажет о главных тенденциях, на которые стоит обратить внимание при обновлении гардероба.

Крупные жемчужины в украшениях

Стилист Ива Холодова считает, что одним из главных акцентов сезона станут жемчужины. Но осенью 2026 года речь идет не о классических изящных украшениях, а о более заметных и необычных формах.

видео дня

"Жемчуг нового поколения - я в восторге. Гигантские жемчужины. Жемчуг неправильной формы. Жемчужный чокер, плотно облегающий шею. Жемчуг в сочетании с металлом", - восторгается Ива Холодова.

Такой аксессуар может стать центральным элементом даже в сдержанном наряде.

Украшения с жемчугом / фото: pinterest.com, martich89

Модные сумки осени 2026

Среди актуальных тенденций - большие фактурные сумки. Стилист советует присмотреться к моделям с меховой поверхностью и необычным плетением.

"Большая, ворсистая, меховая сумка. Очень понравилась разноцветная модель, как у Фенди. Серая миниатюрка от Шанель. В самых разных цветах с различными ручками", - заявила стилистка.

Ещё одно заметное изменение касается клатчей. Вместо миниатюрных моделей в новом сезоне стоит обратить внимание на крупные варианты, которые носят под мышкой.

Меховая сумка / фото: pinterest.com, nicotinedaloca

Массивные серьги

Минималистичные украшения постепенно уступают место крупным statement-серьгам. Они могут быть выполнены в виде переосмысленных цветочных мотивов, геометрических форм или металлических конструкций. Такие украшения привлекают внимание к лицу и могут полностью преобразить даже простой повседневный образ.

"Переосмысленные цветочные мотивы, геометрия, металлические конструкции. Такие заметные серьги становятся одним из главных акцентов в вашем образе", - считает стилистка.

Трендовые серьги на осень / фото: pinterest.com, aleksandrakrollodz

Какие очки будут в моде осенью 2026 года

Изменения коснулись и очков. Вместо тонких круглых моделей в ретро-стиле в тренде более массивные конструкции и узкие металлические оправы. Это позволяет экспериментировать с формой аксессуара и подбирать его под черты лица и общую стилистику образа.

"Тонкие, круглые очки в стиле ретро сменяются массивными. В моду входят более узкие металлические оправы, которые, на самом деле, подойдут большинству девушек", - Ива Холодова.

Тонкие металлические очки / фото: pinterest.com, saelinsexe

Яркая обувь и декоративные каблуки

Гардероб аксессуаров осенью 2026 года не ограничивается украшениями и сумками. Стилист также выделяет яркую обувь как способ сделать образ более выразительным. Среди актуальных цветов - зеленый, фиолетовый, красный и синий. Отдельно стоит обратить внимание на декоративные каблуки, украшенные кристаллами, бусинами, цветами или бабочками.

"Яркая обувь. Зеленая, фиолетовая, красная, синяя. Очень-очень яркая обувь. И обязательно декоративные каблуки. Каблуки с кристаллами, с бусинами, с цветочками, с бабочками", - советует стилистка.

Цветная обувь на осень 2026 / фото: pinterest.com, catherinevilhem

Длинные перчатки

Еще одна заметная тенденция - оперные перчатки. Они могут быть легкими и прозрачными или выполненными из кожи. Несмотря на выразительный характер, такой аксессуар можно адаптировать даже к повседневному гардеробу.

"Оперные перчатки остаются с нами. От прозрачных и легких до кожаных. Они очень легко вписываются в повседневный гардероб, и я лично очень люблю этот тренд", - рассказывает Ива Холодова.

Модные перчатки на осень / фото: pinterest.com, dilniyazova

Широкие ремни и крупные пряжки

Акцентные ремни также остаются в числе осенних трендов. Речь идет о широких моделях с крупными пряжками, которые можно носить не только с брюками или платьями. Стилистка предлагает носить такие ремни поверх верхней одежды или свитеров. Это помогает подчеркнуть силуэт и сделать простой наряд более структурированным.

"Рокерские ремни и крупные пряжки. Посмотрите, как красиво они смотрятся на подиумах. Очень классный способ надевать вот такие огромные ремни поверх верхней одежды или на свитера", - считает специалистка.

Образ с широким поясом / фото: pinterest.com, Manel_Boukhili

Съемные воротники

Среди необычных трендов сезона - большие съемные воротники. Их преимущество заключается в том, что один элемент можно стилизовать с разными вещами из гардероба. Особенно эффектно такой аксессуар может смотреться поверх прозрачного лонгслива или тренча.

"Огромные, меховые, съемные воротники, которые вы можете надевать на любую вещь в вашем гардеробе. Особенно это очень красиво смотрится на вот таком прозрачном лонгсливе. На тренче, красавицы, попробуйте", - призывает Ива Холодова.

Меховой воротник / фото: pinterest.com, buttercpsd

Крокодиловая фактура

Отдельный тренд осени 2026 года - фактура, имитирующая кожу крокодила. Её можно встретить не только на сумках, но и на ремнях и обуви. Рельефная поверхность придает аксессуарам выразительности и помогает сделать даже сдержанный образ более фактурным.

"Крокодиловые фактуры в сумках, ремнях, обуви - во всём. Именно на рельеф рептилии сделал ставку дизайнер", - подытоживает стилистка.

Тренды осени 2026 - советы стилиста:

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Об источнике: Ива Холодова Ива Холодова - украинская блогерша и fashion-эксперт, которая ведет свой блог о стиле и шопинге. Она составляет стильные подборки вещей, снимается для украинских и киевских брендов, а также активно ведет YouTube-канал, где делится шопинг-влогами и обзорами трендов.

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