РФ может расширить удары по энергетике осенью: в ГУР предупредили о новых целях врага

Среди потенциальных целей могут оказаться объекты газовой инфраструктуры.

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Обстрелы объектов энергетики, в том числе газовой, могут усилиться / Коллаж: Главред, фото: Оператор ГТС Украины, скриншот

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Осенью Россия может усилить удары по украинской энергетике

Под угрозой, в частности, могут оказаться объекты газовой отрасли

Под ударом могут оказаться объекты в Полтавской и Харьковской областях

Россия может активизировать удары по энергетической инфраструктуре Украины с началом осенне-зимнего периода. Среди потенциальных целей врага - объекты газовой отрасли. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк, пишет "РБК-Украина".

По его словам, российские атаки могут быть направлены не только на объекты генерации и теплоснабжения. В зоне риска также окажутся газовые объекты в Полтавской и Харьковской областях.

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"Мы считаем, что в осенне-зимний период, помимо объектов, обеспечивающих производство электроэнергии и теплоснабжение, под угрозой атак также может оказаться газотранспортная система и объекты газодобычи в Полтавской и Харьковской областях", - заявил представитель ГУР МО Андрей Черняк.

Отдельно разведчик отметил, что под ударом может оказаться инфраструктура, обеспечивающая отбор газа из подземных хранилищ. Также существует риск атак на мощности, необходимые для импорта газа из европейских стран.

ГУР МО / Инфографика: Главред

Отмечается, что Украина уже накопила в подземных хранилищах почти 14 млрд кубометров газа. В то же время для прохождения отопительного сезона стране необходимы дополнительные закупки "голубого топлива".

Ранее министр энергетики Денис Шмыгаль оценивал минимальную потребность в средствах на импорт газа в 400 млн евро.

Хватит ли Украине газа на отопительный сезон

Ситуацию с газовыми запасами Украины главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев считает более стабильной. В эфире Украинского радио он заявил, что Россия не способна помешать Украине сформировать необходимые объемы топлива к новому сезону.

По его словам, для почти полного заполнения подземных хранилищ хватит газа собственной добычи, а импорт не будет играть решающей роли. Рябцев уточнил, что Кабинет министров поставил задачу достичь оптимального уровня запасов в 14,6 миллиарда кубометров в хранилищах, а минимального - 13,2 миллиарда кубометров.

По его оценке, Украине может понадобиться максимум 2 миллиарда кубометров импортного газа, который можно поставить через Польшу, Румынию и Словакию, тогда как 70% газа в хранилищах составит продукция внутренней добычи.

Учёный признал, что российские атаки действительно приостанавливают работу отдельных объектов газовой отрасли, но это не ставит под угрозу общий план накопления запасов.

Атаки РФ по Украине - последние новости

Ранее Главред писал, что, по словам заместителя начальника ГУР МО Украины Вадима Скибицкого, российские удары направлены на более широкий перечень объектов, чем только оборонные предприятия. Первой категорией остается оборонно-промышленный комплекс. Вторая - логистика, в частности железная дорога, порты и судоходство.

Кроме того, страна-агрессор Россия перестроила схему воздушных атак и сделала основную ставку на баллистические ракеты и реактивные беспилотники, рассчитывая на ежедневные удары небольшими партиями. Об этом заявил военно-политический эксперт Александр Мусиенко.

Напомним, днем 12 августа Россия атаковала Украину реактивными дронами. В частности, в Киевской области в Броварском районе в результате вражеской атаки возник пожар в складских зданиях.

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Об источнике: ГУР Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке", осуществляет сбор, аналитическую обработку, обобщение и предоставление разведывательной информации её потребителям, пишет Википедия.

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