Вернуть унитазу чистоту и свежесть очень просто: какое средство следует залить на ночь

Вы узнаете:
- Какое средство растворяет налет в унитазе без запаха хлора
- Сколько времени должна действовать кислота
- Чем нельзя тереть сантехнику
Застарелый мочевой камень и ржавчину в унитазе можно удалить без агрессивной химии - достаточно стакана обычного столового 9% уксуса и одной ночи. Налет на сантехнике образуется даже при регулярной уборке, в частности из-за хлорированной воды, а кислота разъедает отложения за 6–8 часов, пишет УНИАН.
Порядок действий прост. Из чаши унитаза нужно вылить максимально возможное количество воды, после чего равномерно распределить 200 г уксуса по всем участкам с накипью.
Самые проблемные зоны - под ободком, куда жидкость не доходит. Для них рекомендуют пропитать тем же уксусом бумажные полотенца или туалетную бумагу и приклеить их к стенкам в местах самых сильных отложений.
Затем крышку закрывают и не пользуются сантехникой до утра.
Что делать утром
После 6–8 часов воздействия кислоты бумагу из унитаза убирают, чашу легко прочищают ершиком в обычном режиме, а затем дважды нажимают кнопку слива, чтобы вода смыла остатки уксуса.
По словам авторов материала, после одной такой обработки от ржавчины, налета и мочевого камня не остаётся и следа. Если же загрязнение накопилось за много лет, процедуру придётся повторить - но результат даёт именно кислота, а не механическое трение.
Чего делать нельзя
Основная ошибка - попытки соскрести отложения. Издание предостерегает от использования жестких щеток и особенно ножей: эмаль они повредят быстрее, чем налет.
Отдельно речь идет о сочетании средств. Хлорку вместе с уксусом применять опасно, и в этом нет необходимости - кислота справится самостоятельно за два-три подхода.
Работать с уксусом следует исключительно в перчатках, иначе можно серьезно повредить кожу рук.
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Об источнике: УНИАН
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