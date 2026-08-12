Вернуть унитазу чистоту и свежесть очень просто: какое средство следует залить на ночь

Для этого метода потребуется 200 г столового 9%-ного уксуса, бумажные полотенца и 6–8 часов без использования сантехники.

https://glavred.info/lifehack/vernut-unitazu-chistotu-i-svezhest-ochen-prosto-kakoe-sredstvo-sleduet-zalit-na-noch-10787951.html Ссылка скопирована

Как удалить налет в унитазе / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

видео дня

Какое средство растворяет налет в унитазе без запаха хлора

Сколько времени должна действовать кислота

Чем нельзя тереть сантехнику

Застарелый мочевой камень и ржавчину в унитазе можно удалить без агрессивной химии - достаточно стакана обычного столового 9% уксуса и одной ночи. Налет на сантехнике образуется даже при регулярной уборке, в частности из-за хлорированной воды, а кислота разъедает отложения за 6–8 часов, пишет УНИАН.

Порядок действий прост. Из чаши унитаза нужно вылить максимально возможное количество воды, после чего равномерно распределить 200 г уксуса по всем участкам с накипью.

Самые проблемные зоны - под ободком, куда жидкость не доходит. Для них рекомендуют пропитать тем же уксусом бумажные полотенца или туалетную бумагу и приклеить их к стенкам в местах самых сильных отложений.

Затем крышку закрывают и не пользуются сантехникой до утра.

Что делать утром

После 6–8 часов воздействия кислоты бумагу из унитаза убирают, чашу легко прочищают ершиком в обычном режиме, а затем дважды нажимают кнопку слива, чтобы вода смыла остатки уксуса.

По словам авторов материала, после одной такой обработки от ржавчины, налета и мочевого камня не остаётся и следа. Если же загрязнение накопилось за много лет, процедуру придётся повторить - но результат даёт именно кислота, а не механическое трение.

Чего делать нельзя

Основная ошибка - попытки соскрести отложения. Издание предостерегает от использования жестких щеток и особенно ножей: эмаль они повредят быстрее, чем налет.

Отдельно речь идет о сочетании средств. Хлорку вместе с уксусом применять опасно, и в этом нет необходимости - кислота справится самостоятельно за два-три подхода.

Работать с уксусом следует исключительно в перчатках, иначе можно серьезно повредить кожу рук.

Как отмыть унитаз от старого и стойкого налета / Инфографика: Главред

Интересное по теме:

Об источнике: УНИАН Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных СМИ страны. Подготавливает новости на трех языках: украинском, русском и английском. Распространяет новости через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред