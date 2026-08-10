Украинцам советуют распылять уксус у входной двери: для чего

Обычный белый уксус может стать простым и недорогим средством для борьбы с некоторыми вредителями.

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Зачем опытные хозяйки распыляют уксус у входной двери / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok, magnific.com

Вы узнаете:

Зачем распылять уксус у входа в дом

От каких насекомых может помочь запах уксуса

Как правильно использовать уксус для защиты дома

Столовый уксус обычно используют на кухне или во время уборки. Однако существует еще один простой бытовой лайфхак - распылять его у входа в дом.

Главред выяснил, зачем распылять уксус у двери и как правильно это делать.

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Зачем распылять уксус у входа в дом

Основная цель такого способа - отпугивать некоторых домашних вредителей, пишет El Cronista. Резкий запах уксуса может действовать как естественный репеллентный барьер, из-за которого насекомым становится менее привлекательно находиться у входа.

В частности, запаха уксуса могут избегать муравьи, пауки и тараканы. Именно поэтому его иногда используют у дверей, окон и других мест, через которые насекомые могут попадать в дом. В то же время этот способ не является полноценной заменой профессиональной борьбе с вредителями, особенно если их в помещении уже много.

От каких насекомых помогает уксус

Чаще всего такой способ используют против муравьев, пауков и тараканов. Сильный запах уксуса может заставить их обходить обработанный участок.

Особое внимание стоит уделять небольшим щелям, трещинам и углам у входа, где могут передвигаться насекомые. Однако эффект такого метода может быть временным, поэтому для поддержания барьера процедуру рекомендуют периодически повторять.

Смотрите видео о том, как правильно распылять уксус дома:

Как правильно распылять уксус у дверей

Для использования уксуса в качестве бытового репеллента можно приготовить простую смесь из белого уксуса и воды. Её переливают в бутылку с распылителем.

Раствор можно нанести:

на дверную коробку;

на пол у входа;

в небольшие щели и трещины;

на плинтусы;

в углы возле дверей.

Для поддержания эффекта процедуру можно повторять примерно один-два раза в неделю.

Средства для борьбы с насекомыми / Инфографика: Главред

При этом перед использованием уксусного раствора следует убедиться, что он не повредит поверхность. Не следует распылять уксус на материалы, для которых кислота может оказаться агрессивной.

Стоит ли использовать уксус у входа

Распыление разбавленного белого уксуса может быть простым способом отпугнуть отдельных насекомых у входа в дом. Наибольшее значение имеет регулярность обработки и внимание к местам, через которые вредители могут проникать внутрь.

В то же время, если проблема с насекомыми становится масштабной, одного уксуса может оказаться недостаточно. В таком случае следует устранить возможные источники их появления и воспользоваться соответствующими средствами борьбы.

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Об источнике: El Cronista El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах. Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.

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