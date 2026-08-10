Украинцам советуют распылять уксус у входной двери: для чего

Вы узнаете:
- Зачем распылять уксус у входа в дом
- От каких насекомых может помочь запах уксуса
- Как правильно использовать уксус для защиты дома
Столовый уксус обычно используют на кухне или во время уборки. Однако существует еще один простой бытовой лайфхак - распылять его у входа в дом.
Главред выяснил, зачем распылять уксус у двери и как правильно это делать.
Зачем распылять уксус у входа в дом
Основная цель такого способа - отпугивать некоторых домашних вредителей, пишет El Cronista. Резкий запах уксуса может действовать как естественный репеллентный барьер, из-за которого насекомым становится менее привлекательно находиться у входа.
В частности, запаха уксуса могут избегать муравьи, пауки и тараканы. Именно поэтому его иногда используют у дверей, окон и других мест, через которые насекомые могут попадать в дом. В то же время этот способ не является полноценной заменой профессиональной борьбе с вредителями, особенно если их в помещении уже много.
От каких насекомых помогает уксус
Чаще всего такой способ используют против муравьев, пауков и тараканов. Сильный запах уксуса может заставить их обходить обработанный участок.
Особое внимание стоит уделять небольшим щелям, трещинам и углам у входа, где могут передвигаться насекомые. Однако эффект такого метода может быть временным, поэтому для поддержания барьера процедуру рекомендуют периодически повторять.
Смотрите видео о том, как правильно распылять уксус дома:
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Как правильно распылять уксус у дверей
Для использования уксуса в качестве бытового репеллента можно приготовить простую смесь из белого уксуса и воды. Её переливают в бутылку с распылителем.
Раствор можно нанести:
- на дверную коробку;
- на пол у входа;
- в небольшие щели и трещины;
- на плинтусы;
- в углы возле дверей.
Для поддержания эффекта процедуру можно повторять примерно один-два раза в неделю.
При этом перед использованием уксусного раствора следует убедиться, что он не повредит поверхность. Не следует распылять уксус на материалы, для которых кислота может оказаться агрессивной.
Стоит ли использовать уксус у входа
Распыление разбавленного белого уксуса может быть простым способом отпугнуть отдельных насекомых у входа в дом. Наибольшее значение имеет регулярность обработки и внимание к местам, через которые вредители могут проникать внутрь.
В то же время, если проблема с насекомыми становится масштабной, одного уксуса может оказаться недостаточно. В таком случае следует устранить возможные источники их появления и воспользоваться соответствующими средствами борьбы.
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Об источнике: El Cronista
El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах.
Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.
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