Маринованные помидоры без зелени и специй: простой рецепт на 1 литр воды

Читайте в материале:
- Какие пропорции нужны для маринада
- Почему первую воду из банок нужно слить
- Как сохранить помидоры до весны
В сезон заготовок особую популярность приобретают рецепты, которые позволяют сэкономить время и одновременно получить вкусный результат. Отличным вариантом для зимнего стола являются консервированные помидоры, главная особенность которых - максимальная простота. Для этого способа не нужно собирать букеты из специй или зелени, а рецепт одинаково хорошо подходит как для стандартных помидоров, так и для мелких черри. Главред расскажет более подробно.
Запорожская хозяйка Марина Гармаш советует оставлять на 5–7 помидорах в банке зеленые плодоножки. Это придает консервации более эстетичный вид, но практически не влияет на её вкус.
Главные секреты приготовления и ингредиенты
Чтобы заготовка получилась сочной, ароматной и хорошо хранилась до весны, стоит соблюдать несколько простых правил.
Маринад на чистой воде
Первую воду, в которой прогревались помидоры, обязательно сливают. Сам маринад готовят уже на новой порции чистой воды.
Без стерилизации
Дополнительно стерилизовать наполненные банки не нужно: помидоры достаточно залить кипятком на 20 минут, а затем слить воду и залить овощи кипящим маринадом.
Точные пропорции
Для маринада на 1 литр воды понадобится 1 столовая ложка соли, 3–4 столовые ложки сахара и 50 мл 9% уксуса.
Вымытые и перебранные помидоры плотно укладывают в чистые банки. По желанию на нескольких помидорах оставляют зеленые плодоножки - они делают готовую консервацию более привлекательной.
После этого помидоры заливают кипятком и оставляют примерно на 20 минут. Затем воду из банок сливают. Отдельно доводят до кипения чистую воду, добавляют соль и сахар и перемешивают до полного растворения.
В конце вливают 9% уксус и кипятят маринад ещё около минуты. Горячей жидкостью заливают помидоры до самого верха банок и сразу закручивают крышками.
Готовые банки переворачивают вверх дном, накрывают тёплым одеялом или полотенцем и оставляют до полного остывания. После этого их переносят в прохладное место для дальнейшего хранения.
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Об авторе: Марина Гармаш
Марина Гармаш - известная украинская кулинарка, блогер и хозяйка из Запорожской области (поселок Веселое).
Она приобрела популярность в сети и СМИ благодаря практическим кулинарным советам, а также собственным авторским и проверенным годами рецептам домашней кухни, консервирования, выпечки и традиционных украинских блюд. На своих страницах в соцсетях и в публикациях Марина регулярно делится простыми секретами заготовок на зиму, которые не требуют сложных ингредиентов или лишних затрат времени.
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