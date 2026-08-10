Не бюрократия, а страх конкуренции: почему США не дают Украине лицензию на Patriot

Настоящая причина отказа в лицензии на производство Patriot - опасение, что Украина сделает систему лучше и дешевле, пишет The Atlantic.

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Зеленский просил у Трампа сотни ракет Patriot, но получил отказ / Коллаж: Главред, фото: ОП, Википедия

Главное из материала The Atlantic:

Аналитик Бадвар: Украина зависит от союзников в перехватчиках

Зеленский годами просит лицензию на производство Patriot

Производители Patriot опасаются конкуренции со стороны Украины

Соединённые Штаты за последние шесть месяцев израсходовали около двух третей своих запасов систем Patriot на Ближнем Востоке, и Россия, зная об этом истощении, нарастила ракетные удары по Украине. Об этом пишет американский журналист Майкл Вайс в статье для издания The Atlantic.

По данным Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне, именно конфликт на Ближнем Востоке съел львиную долю американского арсенала перехватчиков. Только в прошлом месяце Россия выпустила по Украине 376 ракет - более чем вдвое больше, чем в июне, и значительная их часть была направлена на Киев. Почти все они достигают целей, поскольку батареям Patriot вокруг столицы критически не хватает боеприпасов.

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Перспективы собственного производства в Украине уже просчитывают независимые эксперты по вопросам обороны. О текущем положении дел рассказал аналитик по вопросам безопасности Колби Бадвар.

"У Украины есть активные программы развития практически всего необходимого, и в будущем она намерена быть полностью самодостаточной. Впрочем, сейчас она всё ещё почти полностью зависит от союзников в вопросе перехватчиков", - отметил Бадвар.

Налаживание масштабного выпуска ракет в Украине займет годы

Даже если Вашингтон предоставит Украине лицензию на производство ракет Patriot, налаживание масштабного выпуска займёт годы. Поэтому параллельно с поиском долгосрочных решений Зеленский добивается немедленного пополнения запасов. По имеющейся информации, во время встречи в Овальном кабинете 28 июля он просил у Трампа "несколько сотен" перехватчиков, однако получил отказ - президент США сослался на сокращение американских арсеналов и приоритеты Вашингтона на Ближнем Востоке.

История отказов: лицензию просили ещё при Байдене

Идея передать Украине лицензию на систему Patriot возникла не сегодня. Украинский журналист Тим Задорожный сообщил, что Зеленский впервые поднял этот вопрос ещё в последние месяцы президентства Байдена.

Тогда высокопоставленные украинские чиновники якобы обратились с этим предложением к тогдашнему министру обороны США Ллойду Остину и советнику по национальной безопасности Джейку Салливану, но получили отказ без объяснения причин. Сам Зеленский теперь утверждает, что обращался к Байдену с аналогичной просьбой ещё в первый год войны.

Лицензионное соглашение превратило бы Вашингтон одновременно в гаранта безопасности Украины и бенефициара её производственных мощностей. Бывший промышленный центр Советского Союза готов заплатить немалые деньги, чтобы присоединиться к американской оборонной промышленности, - это одна из немногих стран Европы, которая всё ещё стоит в очереди за таким статусом. После завершения войны Украина могла бы выпускать излишние комплексы Patriot для нужд самих США или на перепродажу союзникам, а учитывая её опыт - даже производить излишки прямо сейчас, пока идут боевые действия.

ЗРК Patriot / Инфографика: Главред

Настоящая причина отказа - страх конкуренции

8 августа Зеленский написал в X, что главным препятствием в переговорах с администрацией Трампа остаётся бюрократия и "бумажная волокита". Но, по словам источника на Капитолийском холме, причина глубже.

Как пишет The Atlantic, в Республиканской партии отмечают гибкость Украины в сфере дронов и РЭБ - Киев доказал способность быстро модернизировать сложнейшее вооружение.

Один из республиканских чиновников, поддерживающий лицензионное соглашение, рассказал о скрытой проблеме переговоров.

"Производители Patriot - компании Raytheon и Lockheed - официально будут формулировать обеспокоенность кражей интеллектуальной собственности и передачей технологий. Но их настоящая проблема в том, что украинцы найдут способ улучшить Patriot, а потом производить его в гораздо больших масштабах, быстрее и за гораздо меньшие деньги, чем это могут сделать существующие производственные линии в США", - отметил собеседник издания.

В то же время аналитики считают такой страх ошибкой. В будущем Украина могла бы производить избытки ракет Patriot как для себя, так и для нужд США и их союзников, став ключевым оборонным партнером в Европе.

Лицензии на Patriot для Украины - новости

Как писал Главред, США и Украина обсуждают возможность передачи технологий для производства ракет к системам Patriot. Об этом заявил член Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер. Он призвал президента и Пентагон действовать как можно быстрее, чтобы Украина могла усилить защиту. По его словам, каждую ночь в Украине гибнут люди из-за ракетных атак России по гражданским объектам.

7 августа президент США Дональд Трамп уклончиво ответил на вопрос о передаче Украине дальнобойных ракет и дополнительных батарей Patriot, объяснив нехватку вооружения решениями предыдущей администрации.

"Ну, мы тоже хотим ракеты. Знаете, когда Байден дал так много - Байден отдал боеприпасов на 300 миллиардов долларов. Когда я покидал эту должность, склады были полны, а он раздал большую их часть", - заявил Трамп.

8 августа президент Зеленский заявил, что Украина регулярно ведет переговоры с Соединенными Штатами по поводу поставок американских антибаллистических ракет, однако нынешние объемы не позволяют полностью покрыть потребности.

"Будут ли они выделять нам ракеты? Да. У нас есть договоренности. Достаточно ли этих ракет? Нет", - заявил Зеленский.

Президент отметил, что в 2026 году ежемесячные поставки стали меньше, чем годом ранее. При этом он не назвал конкретных цифр, пояснив, что не хочет раскрывать конфиденциальную информацию ни России, ни партнерам.

Зеленский также сказал, что сейчас у Украины уже есть договоренности с президентом США Дональдом Трампом относительно лицензий, однако процесс все равно требует времени.

РФ способна запускать около 100 баллистических ракет ежемесячно

Россия продолжит наносить удары баллистическими ракетами по украинским складам, производственным объектам и логистическим центрам. Враг может использовать для атак около 100 баллистических ракет ежемесячно. Об этом сообщил специалист по радиотехнологиям и советник президента Украины Сергей "Флэш" Бескрестнов.

По его словам, последние атаки РФ направлены не только на военные объекты, но и на гражданскую инфраструктуру и бизнес. Такой подход, убежден Бескрестнов, останется неизменным до тех пор, пока у России есть соответствующий ракетный ресурс.

"Враг уже показал, что сейчас нет разницы, что атаковать. Атакуются склады продовольствия, склады строительных материалов, ритейл, производства. И так будет продолжаться, пока у врага есть баллистика", - отметил "Флэш".

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Об источнике: The Atlantic The Atlantic - американский журнал и мультиплатформенное издательство, базирующееся в Вашингтоне, округ Колумбия. Основан в 1857 году в Бостоне. Сегодня издание публикует статьи о политике, международных делах, бизнесе и экономике, культуре и искусстве, технологиях и науке, сообщает Википедия.

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