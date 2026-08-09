Никакая не 'кукушка' и не 'аист': как на украинском правильно называть птиц

У 19 распространённых суржиковых названий пернатых есть мелодичные украинские аналоги.

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Как правильно называть птиц на украинском языке / Коллаж: Главред, фото: wikipedia, magnific

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Вы узнаете:

Как правильно называть аиста на украинском языке

Чем мартин отличается от чайки

Какие названия домашней птицы являются суржиком

Аист, грач, кукушка и щегол - эти названия птиц не имеют ничего общего с украинской литературной нормой, несмотря на то, что звучат в повседневной речи каждый день. Правильные соответствия к ним - "лелека", "грак", "зозуля" и "щиглик", пишет 24 канал.

Больше всего калькованных форм приходится на мелких пернатых, которых украинцы видят в городах и парках. Синица на украинском - "синиця", снегирь - "снігур", воробей - "горобець", ласточка - "ластівка", а скворец - "шпак".

Отдельный случай - аист, у которого есть сразу несколько равноправных собственных названий: "лелека", "бусол" и "чорногуз". Грач же в украинском языке имеет два соответствия - "грак" и "гайворон".

Домашняя птица тоже нуждается в правильных названиях

Суржиковые формы закрепились и в сельскохозяйственной лексике, где русские варианты звучат почти без изменений. Вместо "петух" следует говорить "півень", вместо "курица" - "курка", вместо "утка" - "качка", а "гусь" на украинском языке - это "гусак".

Похожая ситуация с экзотическими и крупными птицами: попугай превращается в "папугу", павлин - в "павича", индюк - в "індика", а журавль - в "журавля". Лебедь в украинском языке имеет форму "лебідь".

Чайка - это не морская птица

Путаница возникает не только из-за суржика - часть названий неправильно применяется из-за бытовых представлений о самих птицах. В департаменте парков и рекреации Днепровского городского совета в Facebook разъяснили, что привычка называть "чайками" любых приморских птиц противоречит орнитологической классификации.

На самом деле название "чайка" закреплено за родом Vanellus - это прибрежные птицы семейства Сивковых, которые гнездятся на влажных лугах и болотах. Русский эквивалент этого вида - чибис.

Птица, которую украинцы обычно видят на пляжах, называется "мартѝн" и относится к роду Larus. Она обитает на морских просторах и внутренних водоемах, прекрасно ныряет и охотится на рыбу.

"Мартинів" можно встретить везде, где есть море, а отдельные виды селятся у рек и пресноводных водоемов. Во многих странах этих птиц ценят как природных мусорщиков, очищающих пляжи, - они не боятся людей и нередко выпрашивают у них хлеб и другую еду.

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Об источнике: 24 канал 24 канал - украинский круглосуточный новостной телеканал. С начала вещания назывался "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", которое, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия. Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владелицей которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине. Вещает с 1 марта 2006 года. "24 канал" представляет новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т. д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде и курсах валют.

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