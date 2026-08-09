Россия готовит новую волну ударов по энергетике: в ISW назвали точные сроки

Ключевые тезисы:
- ISW прогнозирует масштабные удары по энергетике Киева
- Пик атак возможен до 24 августа
- РФ делает ставку на дефицит перехватчиков
Страна-агрессор Россия готовит масштабную ударную кампанию по энергетической инфраструктуре Киева уже в ближайшие недели и может бросить на нее стратегический резерв баллистических ракет, чтобы нанести максимальные разрушения до 24 августа. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Выбор момента аналитики связывают с состоянием украинской противовоздушной обороны, которая уже длительное время работает в условиях ограниченного ресурса средств поражения.
"Россия может стремиться начать свою ударную кампанию 2026–2027 годов в августе, чтобы воспользоваться постоянной нехваткой ракет-перехватчиков баллистических ракет в Украине", - говорится в отчете.
В ISW также отметили динамику последних месяцев: противник ограничивался сравнительно небольшими залпами баллистического вооружения, однако даже такие атаки приводили к ощутимым разрушениям в Украине.
Именно этот опыт, по мнению аналитиков, и лежит в основе расчета оккупантов на нанесенный сконцентрированный удар с использованием накопленного запаса ракет.
Россия сменила ракеты для обстрелов Украины
Военнослужащий ВСУ и военный аналитик Александр Мусиенко заявлял, что Россия наносит удары по Украине ракетами зенитно-ракетного комплекса С-400 - оружием, которое должно сбивать цели, а не атаковать их.
По его мнению, Кремль сознательно перебрасывает боекомплект противовоздушной обороны на ударные задачи, пытаясь компенсировать нехватку баллистических ракет.
"Есть ряд причин, по которым используют С-400: попробовали и увидели, что из Брянской области можно дотянуться до украинской столицы. Во-вторых, у них есть определенные запасы ракет. В-третьих, хотят поддержать темп и интенсивность ударов на фоне возможной нехватки ракет-перехватчиков PAC-3 для систем Patriot, поддержать шок. Россия же отслеживает информационное пространство", - пояснил он.
Удары по Украине - что известно
Как сообщал Главред, утром 9 августа страна-агрессор Россия нанесла удар по Салтовскому району Харькова. Беспилотник попал в жилой дом. Есть погибшие и раненые.
В ночь на воскресенье, 9 августа, страна-агрессор Россия массированно атаковала Одессу ракетами и дронами. Повреждены жилые дома и инфраструктура.
В ночь на 8 августа в Киеве и области прогремели взрывы на фоне российской атаки баллистическими ракетами. Трое человек погибли в результате вражеской атаки в Броварском районе Киевской области, среди погибших - ребенок.
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Об источнике: Институт изучения войны (ISW)
Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.
В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, сообщает Википедия.
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