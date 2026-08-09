Сумасшедшая жара не закончилась: каким будет конец лета и сентябрь в Украине

Вторая декада августа начнется преимущественно сухой и солнечной погодой.

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Вторая декада августа начнется преимущественно сухой и солнечной погодой. / Фото: Главред

Ключевые факты:

Август в Украине будет примерно на 2 градуса теплее нормы

Запад страны может столкнуться с заметным дефицитом осадков

Сентябрь также прогнозируется теплее климатической нормы

Август 2026 года в Украине, по прогнозам синоптиков, будет теплее климатической нормы, однако погода в разных регионах будет заметно отличаться. В большинстве областей средняя месячная температура ожидается примерно на 2 градуса выше нормы, тогда как на востоке, юге и в Крыму температурный фон будет ближе к многолетним значениям.

Осадков в целом прогнозируется достаточно, но западные области могут столкнуться с ощутимым дефицитом дождей.

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При этом уже сейчас сезонные модели указывают, что и сентябрь может оказаться теплее обычного. Однако специалисты предупреждают: долгосрочный прогноз пока показывает лишь общую тенденцию и не исключает резких похолоданий, гроз, сильного ветра и периодов дождливой погоды.

Каким будет август 2026 года в Украине

По данным Украинского гидрометеорологического центра, средняя температура воздуха в августе ожидается в пределах +21...+25 градусов, а в горных районах - около +17...+19 градусов. Для большинства регионов это примерно на 2 градуса выше климатической нормы.

Исключением станут восточные области, а также Днепропетровская, Запорожская, Херсонская области и оккупированный Крым. Там средняя температура августа, по прогнозу УкрГМЦ, будет ближе к обычным для этого месяца показателям.

Это означает, что до конца августа украинцев еще могут ждать несколько периодов сильной жары, однако устойчивого экстремального зноя по всей стране синоптики пока не прогнозируют.

Сколько будет дождей в августе

По данным Укргидрометцентра, в большинстве областей за месяц выпадет от 34 до 60 мм осадков, что соответствует примерно 80–100% климатической нормы.

Совершенно другая ситуация ожидается на западе Украины.

В западных областях прогнозируется всего около 36–46 мм осадков, а в горных районах - 50–70 мм. Это составляет лишь 50–70% от обычной месячной нормы.

Таким образом, западные регионы могут столкнуться с более сухой погодой, чем обычно. Это особенно важно для сельского хозяйства и пожарной опасности, поскольку длительные периоды без дождей в сочетании с высокой температурой повышают риск пересыхания почвы и растительности.

Погода на неделе 10–16 августа: жара сменится прохладой

Вторая декада августа начнется преимущественно сухой и солнечной погодой.

По актуальному прогнозу, 10 августа температура в большинстве регионов будет находиться примерно в пределах +27...+32 градусов, а в отдельных районах возможна жара выше +30. 11 августа воздух местами прогреется до +33 градусов и выше.

Уже 12–14 августа ожидается заметное снижение температуры. Днем в ряде областей показатели могут опуститься примерно до +25...+28 градусов, а ночи станут значительно прохладнее.

К выходным температура снова начнет расти. 15–16 августа местами прогнозируется около +28...+30 градусов, при этом большую часть времени сохранится преимущественно сухая погода.

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Будут ли еще волны жары до конца августа

Климатические показатели августа показывают, что сильная жара во второй половине месяца вполне возможна.

По многолетним данным Укргидрометцентра, абсолютные максимумы температуры в августе в большинстве регионов Украины достигали +33...+38,6 градусов, а местами - даже +39...+42 градусов.

При этом это не означает, что подобные значения обязательно повторятся в 2026 году.

Синоптики подчеркивают, что месячный прогноз описывает общую температурную тенденцию. Поэтому несколько очень жарких дней могут чередоваться с более прохладными периодами после прохождения атмосферных фронтов.

Таким образом, до конца августа украинцам следует быть готовыми к заметным температурным колебаниям.

Ночи станут ощутимо прохладнее

Еще одной особенностью второй половины августа станет постепенное снижение ночной температуры.

Даже при жаркой дневной погоде ночи будут становиться прохладнее из-за сокращения светового дня и постепенного приближения осени.

В отдельные периоды в северных и западных областях температура ночью может опускаться примерно до +8...+15 градусов.

Для августа подобные значения не являются аномальными. По климатическим данным, исторические минимумы месяца в отдельных областях опускались почти до нуля, а в Карпатах и некоторых северных и восточных регионах даже фиксировались небольшие морозы.

Какая погода ожидается в сентябре

Предварительные прогнозы международных сезонных моделей указывают на то, что сентябрь 2026 года в Украине также может оказаться теплее климатической нормы.

Модели NOAA, ECMWF и программы Copernicus сейчас показывают повышенную вероятность того, что в Восточной Европе средняя температура первого осеннего месяца будет выше многолетних значений.

Однако специалисты предупреждают, что речь идет именно о среднем показателе за весь месяц.

Более теплый сентябрь вовсе не означает постоянную жару. В течение месяца возможны периоды прохладной погоды, дожди, грозы, прохождение атмосферных фронтов и сильный ветер.

Начало сентября может остаться почти летним

По предварительным расчетам сезонных моделей, начало сентября может пройти под знаком теплой, а временами почти летней погоды.

Причина заключается в том, что в начале осени поверхность земли и водоемы все еще сохраняют значительный запас тепла, накопленного в течение лета.

Поэтому даже при постепенном сокращении светового дня дневная температура в первой половине сентября может оставаться достаточно

высокой.

Однако с каждым днем будет увеличиваться разница между дневной и ночной температурой.

Именно в этот период возрастает вероятность утренних туманов, которые являются характерным признаком начала осени.

Возможны резкие похолодания

Несмотря на общий прогноз теплого сентября, синоптики не исключают поступления холодных воздушных масс.

В отдельные периоды атмосферные фронты могут быстро принести ощутимое снижение температуры, дожди и порывистый ветер.

Поэтому ситуация, когда несколько теплых почти летних дней внезапно сменятся прохладной и дождливой погодой, в сентябре вполне вероятна.

Такие колебания являются нормальными для переходного периода между летом и осенью.

Что будет с дождями в сентябре

Наиболее неопределенной частью долгосрочного прогноза остается количество осадков.

Сезонные модели гораздо лучше прогнозируют температурные тенденции, чем конкретное количество дождей.

Поэтому сейчас невозможно уверенно сказать, будет ли сентябрь засушливым или, наоборот, дождливым.

На формирование осадков будет влиять сразу несколько факторов: температура Атлантического океана, расположение струйного течения, циркуляция атмосферы над Северной Атлантикой и состояние Тихого океана.

магнитная буря, влияние магнитной бури / Инфографика Главред

Как Эль-Ниньо может повлиять на Украину

Отдельное внимание климатологи уделяют развитию Эль-Ниньо.

Это климатическое явление связано с аномальным потеплением поверхностных вод центральной и восточной части Тихого океана и способно влиять на глобальную атмосферную циркуляцию.

Однако специалисты подчеркивают, что Эль-Ниньо не определяет погоду в Европе напрямую.

Для Украины значительно большее значение одновременно имеют процессы над Атлантикой, направление движения атмосферных фронтов и положение воздушных потоков над континентом.

Поэтому делать вывод, что Эль-Ниньо автоматически принесет Украине жаркий или дождливый сентябрь, пока нельзя.

Какая погода будет в Украине до начала осени

Таким образом, вторая половина августа, вероятнее всего, останется теплой, а местами жаркой.

В большинстве областей месячная температура будет выше климатической нормы, а наиболее сухая погода ожидается на западе страны.

Во второй половине месяца периоды жары могут чередоваться с кратковременными похолоданиями после прохождения атмосферных фронтов.

Сентябрь, согласно предварительным расчетам, также может оказаться теплее обычного, особенно в начале месяца. Однако устойчивого летнего зноя на протяжении всей осени ждать не стоит: вместе с теплом будут возможны дожди, грозы, порывистый ветер и резкие изменения температуры.

Более точный прогноз на сентябрь Укргидрометцентр сможет дать ближе к началу осени, когда долгосрочные модели будут обновлены с учетом актуальной атмосферной ситуации.

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