Без химии и липких лент: простой кухонный лайфхак, который избавит дом от мух

Достаточно кастрюли с водой, цитрусового и нескольких пряных трав, чтобы насекомые обходили кухню стороной, а в доме распространился аромат.

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Как избавиться от мух в доме / Коллаж: Главред, фото: Freepik, скриншот

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Какие четыре ингредиента отпугивают мух

Сколько времени смесь должна постоять на плите

Почему именно цитрусовые отпугивают насекомых

Мух можно изгнать из дома без инсектицидов и липких лент - достаточно кастрюли с водой, лимона, гвоздики, розмарина и эфирного масла лемонграсса, доведенной до слабого кипения на плите. Рецепт опубликовала в TikTok блогерша по уборке Anna Louisa, пишет Liverpool Echo

Проблема обостряется именно в тёплый сезон, когда двери и окна держат открытыми для проветривания - и вместе с воздухом в помещение попадают насекомые.

Кастрюлю наполняют водой примерно наполовину. Туда кладут один нарезанный лимон, от 10 до 20 бутонов гвоздики, одну-две веточки розмарина и 10–20 капель эфирного масла лемонграсса.

Затем смесь доводят до кипения и оставляют на слабом огне на пару часов, чтобы пар распространял запах по помещению. Воду в сосуде можно доливать по мере необходимости, а если средство используют длительно, автор советует полностью менять жидкость и ингредиенты каждые два дня - иначе аромат выветривается.

Готовую жидкость переливают в бутылку с распылителем, если нужно обработать другие комнаты. Средство наносят на места проникновения насекомых - дверные коробки, подоконники - и на участки, где мухи уже скапливаются.

Почему насекомые убегают от цитрусовых

Действие смеси основано на перегрузке обонятельных рецепторов. Лимон содержит лимонен, мощный цитрусовый компонент, к которому насекомые испытывают выраженную неприязнь, поэтому они последовательно избегают зон с резким цитрусовым шлейфом.

Лемонграсс действует по тому же принципу: активные соединения цитраль и цитронелла сбивают с толку химические рецепторы мух и маскируют феромонные следы, по которым те ориентируются и ищут пищу.

Розмарин добавляет в смесь камфору, эвкалиптол и цинеол - плотный древесный аромат перекрывает аппетитные запахи из кухни. Гвоздика действует более агрессивно: эвгенол в её составе не только нарушает обонятельную навигацию, но и подавляет нервную систему насекомых, действуя как природный токсин, подобно корице.

Осторожность необходима на этапе подбора компонентов: неудачный набор ингредиентов может дать обратный результат и, наоборот, привлечь насекомых в помещение.

Как избавиться от мух / Инфографика: Главред

Смотрите видео о том, как прогнать мух из дома с помощью простого народного средства:

@anna_louisa_at_home В моих личных сообщениях много запросов по этому поводу, поэтому вот 4 лайфхака по изготовлению репеллента от мух своими руками, которые я нашла в интернете и которые определенно стоит попробовать ?✨ 1. Наполните кастрюлю наполовину водой, добавьте 1 нарезанный лимон, 1–2 веточки розмарина, 10–20 гвоздик и 10–20 капель эфирного масла лемонграсса. Доведите до кипения, затем убавьте огонь и варите на медленном огне. Доливайте воду по мере необходимости - обновляйте смесь каждые пару дней, когда аромат начнёт улетучиваться. 2. Посыпьте корицей дно и внутреннюю поверхность крышки мусорных ведер, чтобы отпугнуть мух от неприятных запахов. 3. Добавьте гвоздику к половине лимона и положите его в вазу с фруктами, чтобы отпугнуть фруктовых мух. 4. Поставьте мяту возле открытого окна, чтобы мухи не залетали в дом. Что вы попробуете в первую очередь? #cleantok #cleaningtips #cleaningmotivation #cleaningtaccount #hometips ♬ оригинальный звук - echoarchive

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Об источнике: Liverpool Echo Liverpool Echo - британское региональное новостное издание, основанное в 1879 году в Ливерпуле. Сайт liverpoolecho.co.uk освещает местные и национальные новости, события Мерсисайда, криминальную хронику, политику, бизнес, культуру, образ жизни, а также спортивные новости, уделяя особое внимание футбольным клубам "Ливерпуль" и "Эвертон". Издание входит в медиагруппу Reach plc, одного из крупнейших издателей региональной прессы в Великобритании.

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