Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Без химии и липких лент: простой кухонный лайфхак, который избавит дом от мух

Дарья Пшеничник
9 августа 2026, 18:33
google news Подпишитесь
на нас в Google
Достаточно кастрюли с водой, цитрусового и нескольких пряных трав, чтобы насекомые обходили кухню стороной, а в доме распространился аромат.

Без химии и липких лент: простой кухонный лайфхак, который избавит дом от мух
Как избавиться от мух в доме / Коллаж: Главред, фото: Freepik, скриншот

Вы узнаете:

видео дня
  • Какие четыре ингредиента отпугивают мух
  • Сколько времени смесь должна постоять на плите
  • Почему именно цитрусовые отпугивают насекомых

Мух можно изгнать из дома без инсектицидов и липких лент - достаточно кастрюли с водой, лимона, гвоздики, розмарина и эфирного масла лемонграсса, доведенной до слабого кипения на плите. Рецепт опубликовала в TikTok блогерша по уборке Anna Louisa, пишет Liverpool Echo

Проблема обостряется именно в тёплый сезон, когда двери и окна держат открытыми для проветривания - и вместе с воздухом в помещение попадают насекомые.

Кастрюлю наполняют водой примерно наполовину. Туда кладут один нарезанный лимон, от 10 до 20 бутонов гвоздики, одну-две веточки розмарина и 10–20 капель эфирного масла лемонграсса.

Затем смесь доводят до кипения и оставляют на слабом огне на пару часов, чтобы пар распространял запах по помещению. Воду в сосуде можно доливать по мере необходимости, а если средство используют длительно, автор советует полностью менять жидкость и ингредиенты каждые два дня - иначе аромат выветривается.

Готовую жидкость переливают в бутылку с распылителем, если нужно обработать другие комнаты. Средство наносят на места проникновения насекомых - дверные коробки, подоконники - и на участки, где мухи уже скапливаются.

Почему насекомые убегают от цитрусовых

Действие смеси основано на перегрузке обонятельных рецепторов. Лимон содержит лимонен, мощный цитрусовый компонент, к которому насекомые испытывают выраженную неприязнь, поэтому они последовательно избегают зон с резким цитрусовым шлейфом.

Лемонграсс действует по тому же принципу: активные соединения цитраль и цитронелла сбивают с толку химические рецепторы мух и маскируют феромонные следы, по которым те ориентируются и ищут пищу.

Розмарин добавляет в смесь камфору, эвкалиптол и цинеол - плотный древесный аромат перекрывает аппетитные запахи из кухни. Гвоздика действует более агрессивно: эвгенол в её составе не только нарушает обонятельную навигацию, но и подавляет нервную систему насекомых, действуя как природный токсин, подобно корице.

Осторожность необходима на этапе подбора компонентов: неудачный набор ингредиентов может дать обратный результат и, наоборот, привлечь насекомых в помещение.

Как избавиться от мух инфографика
Как избавиться от мух / Инфографика: Главред

Смотрите видео о том, как прогнать мух из дома с помощью простого народного средства:

@anna_louisa_at_home В моих личных сообщениях много запросов по этому поводу, поэтому вот 4 лайфхака по изготовлению репеллента от мух своими руками, которые я нашла в интернете и которые определенно стоит попробовать ?✨ 1. Наполните кастрюлю наполовину водой, добавьте 1 нарезанный лимон, 1–2 веточки розмарина, 10–20 гвоздик и 10–20 капель эфирного масла лемонграсса. Доведите до кипения, затем убавьте огонь и варите на медленном огне. Доливайте воду по мере необходимости - обновляйте смесь каждые пару дней, когда аромат начнёт улетучиваться. 2. Посыпьте корицей дно и внутреннюю поверхность крышки мусорных ведер, чтобы отпугнуть мух от неприятных запахов. 3. Добавьте гвоздику к половине лимона и положите его в вазу с фруктами, чтобы отпугнуть фруктовых мух. 4. Поставьте мяту возле открытого окна, чтобы мухи не залетали в дом. Что вы попробуете в первую очередь? #cleantok#cleaningtips#cleaningmotivation#cleaningtaccount#hometips♬ оригинальный звук - echoarchive

Интересное по теме:

Об источнике: Liverpool Echo

Liverpool Echo - британское региональное новостное издание, основанное в 1879 году в Ливерпуле. Сайт liverpoolecho.co.uk освещает местные и национальные новости, события Мерсисайда, криминальную хронику, политику, бизнес, культуру, образ жизни, а также спортивные новости, уделяя особое внимание футбольным клубам "Ливерпуль" и "Эвертон". Издание входит в медиагруппу Reach plc, одного из крупнейших издателей региональной прессы в Великобритании.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Муха лайфхак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ активизировала пусковые установки для новой атаки: какие города под риском удара

РФ активизировала пусковые установки для новой атаки: какие города под риском удара

23:49Украина
"Почувствуют дома": Зеленский пообещал оккупантам новый ответ

"Почувствуют дома": Зеленский пообещал оккупантам новый ответ

21:21Украина
Украина готовит важные дипломатические шаги по укреплению ПВО: Зеленский раскрыл детали

Украина готовит важные дипломатические шаги по укреплению ПВО: Зеленский раскрыл детали

21:05Война
Реклама

Популярное

Ещё
Финансовый гороскоп на 10–16 августа: Львам — стабильность, Овнам — шанс

Финансовый гороскоп на 10–16 августа: Львам — стабильность, Овнам — шанс

ТЦК получат новые данные о мужчинах: кого и где смогут разыскать

ТЦК получат новые данные о мужчинах: кого и где смогут разыскать

Сложная головоломка со спичками, которая запутает даже самых сообразительных

Сложная головоломка со спичками, которая запутает даже самых сообразительных

В Косово обиделись на слова Зеленского и сняли украинский флаг

В Косово обиделись на слова Зеленского и сняли украинский флаг

Ситуация в Польше на грани: эксперт рассказал, к чему привели нападения на украинцев

Ситуация в Польше на грани: эксперт рассказал, к чему привели нападения на украинцев

Последние новости

02:23

Гороскоп на завтра, 11 августа: Тельцам — радость, Стрельцам — трудности

09 августа, воскресенье
23:49

РФ активизировала пусковые установки для новой атаки: какие города под риском удара

22:08

Крысы и мыши будут убегать как от огня: какая специя из кухни отпугивает грызуновВидео

21:21

"Почувствуют дома": Зеленский пообещал оккупантам новый ответ

21:05

Украина готовит важные дипломатические шаги по укреплению ПВО: Зеленский раскрыл детали

Антиукраинские погромы в Польше усилятся, Варшава повторяет ошибку 1939 года – КуликАнтиукраинские погромы в Польше усилятся, Варшава повторяет ошибку 1939 года – Кулик
20:58

"Цель Турции — не прекращение войны": Денисенко о блокаде Чёрного морямнение

20:34

Больше никакой химии: кухонное средство, которое навсегда избавит трубы от засоров

20:13

Тест на IQ: нужно найти три отличия на картинке с арбитром за 12 секунд

19:37

До или после закипания: когда и зачем добавлять лавровый лист в пельмени

Реклама
19:27

В Косово обиделись на слова Зеленского и сняли украинский флагВидео

19:27

Очень не нравится Путину: Украина существенно изменила характер ведения войны против РФ

19:10

Успение Богородицы в 2026 году по новому стилю: какую дату нужно запомнить

18:34

Деньги потекут рекой: 3 знака китайского зодиака ждет невероятно удачная неделя

18:33

Без химии и липких лент: простой кухонный лайфхак, который избавит дом от мух

18:24

Украинцев призвали бросать шарики из фольги в стиральную машину – зачем так делатьВидео

18:20

Нужно ли промывать макароны после варки: ошибка большинства кулинаров

17:52

Черная плесень между плитками — как легко избавиться без вреда для здоровья

17:37

Сумасшедшая жара не закончилась: каким будет конец лета и сентябрь в Украине

17:28

В одной из областей Украины эвакуируют население: въезд с детьми запрещен

17:24

Сколько на самом деле нужно варить грибы: секрет безопасного и вкусного блюда

Реклама
17:23

Паранойя в Кремле: Путин начал уничтожать даже свою фейковую оппозицию - The Telegraph

16:55

С чего профессиональные уборщицы всегда начинают кухню: большинство делает наоборотВидео

16:29

Ошибка или защита: действительно ли сыворотка с йодом спасает томаты от фитофторы

16:05

Гороскоп на сегодня, 10 августа: Львам — успех, Скорпионам — разочарование

15:34

Рожденные в конкретные четыре месяца чаще достигают больших высот в карьере

15:33

Никакая не "кукушка" и не "аист": как на украинском правильно называть птиц

15:05

Щипцы для барбекю в машине — неожиданный лайфхак, который спасет водителя

14:52

"Наравне с Киевом": РФ может взять на прицел еще один крупный город Украины

14:32

"Я готов раскрыть секрет": Александр Пономарев внезапно сменил сферу деятельности

14:20

Китайский гороскоп на 10–16 августа: для Обезьян — прорыв, для Драконов — взлет

14:03

Сложная головоломка со спичками, которая запутает даже самых сообразительныхВидео

13:33

"Я не вывожу": победительница "Холостяка" рассказала о сложном периоде в жизни

13:26

Финансовый гороскоп на 10–16 августа: Львам — стабильность, Овнам — шанс

12:58

Оккупанты продвигаются на важном участке фронта: в DeepState раскрыли детали

12:51

Ситуация в Польше на грани: эксперт рассказал, к чему привели нападения на украинцев

12:31

"Москва ляжет": Мадяр в день своего рождения назва﻿л 5 условий завершения войны

12:14

Лунный календарь на 10–16 августа: время преодолевать опасности и идти к успеху

12:09

Помидоры трескаются прямо на кусте: чем полить в августе, чтобы спасти урожайВидео

11:41

Любовный гороскоп на 10–16 августа: Весам — красота, Скорпионам — перемены

11:37

Почему 10 августа нельзя ни с кем делиться своими замыслами: какой церковный праздник

Реклама
11:28

Ждали этого 8 лет: у четырех знаков зодиака начинается невероятно удачный период

11:17

Дешевле, чем в прошлом году: цены на популярный овощ резко обвалились

10:58

Китайский гороскоп на завтра, 10 августа: Крысам — покой, Кроликам — энергия

10:37

"Путин, сдавайся": американский актер обратился к диктатору после удара РФ по Одессе

10:34

Россия готовит новую волну ударов по энергетике: в ISW назвали точные сроки

10:20

Популярный украинский певец попал в серьезное ДТП

10:06

Гороскоп Таро на завтра 10 августа: Девам - труд, Рыбам - выход

09:41

Пентагон потребовал от оборонных компаний ускорить производство оружия - WP

09:38

Жара отступит, но ненадолго: когда Украину раскалит до +36 градусов

08:38

"Опасная ситуация": в Турции намекнули, что РФ может применить ядерное оружие

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять