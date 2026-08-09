РФ массированно атаковала Одессу: разрушены жилые дома, есть пострадавшие

Кратко:
- Россия массированно атаковала Одессу ракетами и дронами
- Известно о 6 пострадавших в результате атаки
- Повреждены дома, инфраструктура и автомобили
В ночь на воскресенье, 9 августа, страна-агрессор Россия массированно атаковала Одессу ракетами и дронами. Повреждены жилые дома и инфраструктура. Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.
По его словам, по состоянию на 6:30 известно о 6 пострадавших в результате вражеской атаки. Им оказывается вся необходимая помощь.
"Есть разрушения жилых домов в нескольких районах города. Также сгорели автомобили", - написал он.
Лысак добавил, что в настоящее время все оперативные и коммунальные службы работают на местах попаданий.
"Детали выясняем", - подытожил он.
Россия выбирает новые цели для ударов
Специалист по радиотехнологиям и советник президента Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов заявил, что Россия продолжит наносить удары баллистическими ракетами по украинским складам, производственным объектам и логистическим центрам.
По его словам, противник может использовать для атак около 100 баллистических ракет ежемесячно.
Он также подчеркнул, что последние атаки РФ направлены не только на военные объекты, но и на гражданскую инфраструктуру и бизнес.
"Враг уже показал, что сейчас нет разницы, что атаковать. Атакуются склады продовольствия, склады строительных материалов, розничная торговля, производственные предприятия. И так будет продолжаться, пока у врага есть баллистические ракеты", - подчеркнул "Флеш".
Удары РФ по Украине - последние новости
Как сообщал Главред, глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что оккупационная армия страны-агрессора России получила указание усилить дронный террор в Херсонской области.
Мониторинговые каналы предупреждали, что Россия может нанести новый комбинированный удар по Украине. Вероятными целями атаки могут стать сразу несколько городов Киевской области и Житомир.
Кроме того, в ночь на 8 августа в Пуховке Киевской области российские дроны убили троих человек - дедушку, бабушку и их трехлетнего внука. Российские войска нанесли удар по обычному жилому дому.
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О персоне: Сергей Лысак
Сергей Лысак - украинский деятель органов государственной безопасности и государственный служащий. Участник АТО. С 7 февраля 2023 года по 15 октября 2025 года - председатель Днепропетровской областной государственной администрации. С 15 октября 2025 года - начальник Одесской городской военной администрации, пишет Википедия.
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