РФ готова к новому массированному удару: какие области могут стать целью атаки

В настоящее время в боевой готовности уже находятся 45 крылатых ракет "Х-101".

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Угроза ракетного удара / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Россия может готовить новый баллистический удар

Под угрозой находятся Киев и область

В боевой готовности находятся десятки баллистических ракет

Страна-агрессор Россия может готовить новый баллистический удар по Украине. Угроза массированного обстрела сохранится в течение ближайших двух дней. Об этом сообщает мониторинговый канал еРадар.

Отмечается, что в зоне наибольшего риска находятся Киев и область.

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"Существует повышенная угроза применения врагом баллистического вооружения в отношении столичного региона в ближайшие 1–2 суток", - говорится в сообщении.

Сколько ракет подготовила Россия

Мониторинговые каналы также сообщают, что, по имеющейся информации, враг осуществил подвоз баллистического вооружения на следующие направления:

Брянская область - ориентировочно 32 ракеты "Искандер-М";

Ростовская область - 8 ракет "Циркон";

Курская область - 10 ракет "Циркон";

Временно оккупированный Крым - 12 ракет "Оникс".

Кроме того, известно, что враг продолжает накопление крылатых ракет.

"Если коротко - в боевой готовности находятся 45 крылатых ракет "Х-101"", - отмечают мониторы.

Российские ракеты / Инфографика: Главред

Какие цели для атак будет выбирать Россия

Специалист по радиотехнологиям и советник президента Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов заявил, что Россия продолжит наносить удары баллистическими ракетами по украинским складам, производственным объектам и логистическим центрам.

По его словам, враг может использовать для атак около 100 баллистических ракет ежемесячно.

"Враг уже показал, что сейчас нет разницы, что атаковать. Атакуются склады продовольствия, склады строительных материалов, ритейл, производственные объекты. И так будет продолжаться, пока у врага есть баллистика", - подчеркнул "Флеш".

Удары РФ по Украине - что известно

Как сообщал Главред, в ночь на 4 августа российский удар КАБами по Сумам разрушил жилой дом, где проживала семья Дворниченко. Под завалами погибли две сестры - 5-летняя Эмилия и 10-летняя София.

Аналитики ISW заявляли, что Россия приступила к развертыванию ракетного подразделения, оснащенного примерно 120 баллистическими ракетами Северной Кореи, на западе страны. Такой шаг позволит РФ усилить ракетные удары по Украине уже в ближайшее время.

В то же время пресс-секретарь Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук отмечал, что Россия при нанесении ударов по Украине делает ставку на реактивные беспилотники, одновременно сокращая количество обычных дронов.

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Об источнике: "еРадар" "еРадар" (еРадар | Воздушная тревога | Ракетная опасность) - это украинский военно-аналитический и мониторинговый Telegram-канал, специализирующийся на: мониторинге воздушной обстановки;

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