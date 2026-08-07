После жары температура упадет до +12 градусов: когда начнется похолодание

В ближайшие дни в Украине будет преобладать погода без осадков.

https://glavred.info/synoptic/posle-zhary-temperatura-upadet-do-12-gradusov-kogda-nachnetsya-poholodanie-10786748.html Ссылка скопирована

Какая будет погода в Украине / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Когда температура воздуха снизится

Накроет ли Украину новая волна жары

Уже с начала следующей рабочей недели большинство регионов Украины окажутся под влиянием нового антициклона. Ожидается сухая погода, но воздух станет заметно свежее. Об этом заявила начальница отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха в комментарии РБК-Украина.

По ее словам, атмосферный фронт, продвигающийся по территории страны, принес понижение температуры воздуха после волны сильной жары.

видео дня

В частности, уже в субботу, 8 августа, он покинет западные области и сместится на север, в центр и частично на юг страны.

Синоптик добавляет, что к 9–10 августа атмосферный фронт уйдет за восточную границу Украины. Только на юго-востоке в воскресенье возможны кратковременные дожди и грозы.

Далее на погоду снова будет влиять антициклон, а значит, с 10 августа будет преобладать погода без осадков. Соответственно, солнечных прояснений станет больше.

"Но главное в том, что наконец-то сменится воздушная масса. После этого атмосферного фронта. И даже в следующем антициклоне уже будет преобладать более свежая воздушная масса", - подчеркнула Птуха.

Какой будет температура воздуха в ближайшие дни

По ее прогнозу, с 9 августа температура воздуха в ночные часы составит +12...+17 градусов, а в дневные – +24...+29 градусов.

Немного теплее будет в Закарпатье, а также на юге и востоке: +18...+23 градусов ночью и +28...+33 градуса днем.

"То есть сильной жары уже не будет", - подытожила синоптик.

Наталья Птуха / Инфографика: Главред

Погода в Украине – последние новости

Как сообщал Главред, синоптик Игорь Кибальчич говорил, что погоду в Украине 8 и 9 августа будет определять холодный фронт. Под его влиянием во всех регионах Украины ожидается постепенное ослабление аномальной жары.

Синоптик Наталья Диденко заявляла, что 8 августа в Украине жара заметно отступит, сохранившись лишь на юге и востоке. А уже 9 августа дышать свежим воздухом можно будет повсеместно в Украине.

В то же время кандидат географических наук, заведующий отделом физики атмосферы Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины Виталий Шпиг предупредил, что в будущем периоды жары будут становиться более частыми в Украине и могут проявляться в более выраженной форме.

Читайте также:

О персоне: Наталья Птуха Наталья Птуха – выпускница кафедры метеорологии и климатологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С 2012 года работает синоптиком в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины (УкрГМЦ). В 2021 году выступила инициатором создания пресс-службы данного государственного учреждения, в настоящее время является начальником отдела взаимодействия со СМИ УкрГМЦ. Сотрудничает со столичными и национальными телеканалами, радиостанциями и информационными источниками.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред