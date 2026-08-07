Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

С 1 сентября тысячи людей могут потерять бронирование: кого коснутся изменения

Мария Николишин
7 августа 2026, 19:37
google news Подпишитесь
на нас в Google
Юрист объяснил, какие компании рискуют лишиться статуса критически важных предприятий.
С 1 сентября тысячи людей могут потерять бронирование: кого коснутся изменения
Какие предприятия могут лишиться статуса критически важных / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное из заявления юриста:

  • Порог средней зарплаты для критически важных предприятий может вырасти
  • К резидентам "Дія.City" со статусом стартапа предъявляются новые требования
  • С 1 сентября часть предприятий может лишиться статуса

Тысячи украинских предприятий рискуют с 1 сентября лишиться статуса критически важных из-за повышения требований к уровню заработной платы, а их сотрудники - отсрочки от мобилизации. Об этом сообщил управляющий партнер юридической компании "Муренко, Курявый и партнеры" Никита Муренко в интервью Главреду.

Юрист рассказал, что при оформлении статуса критически важного предприятия клиентам, которые едва дотягивали до установленных пределов, всегда советовал действовать с запасом и повышать оклады выше минимально необходимого уровня, учитывая вероятность дальнейшего пересмотра правил государством.

видео дня

По его словам, наиболее уязвимыми оказались именно те компании, которые выполняли требования "вплотную".

"Если критерий составлял 21 тысячу гривен, лучше было обеспечить среднюю зарплату хотя бы в 25 тысяч, поскольку государство могло вновь пересмотреть правила. Компаниям, где средняя зарплата уже была на уровне 25 тысяч, значительно проще повысить ее до необходимого показателя, чем тем, у кого она составляла 19–20 тысяч гривен", - отметил Муренко.

Стартапы "Дія.City" под особым давлением

Особая ситуация сложилась вокруг резидентов "Дія.City", которые получили этот статус по упрощенной процедуре, предусмотренной для вновь созданных компаний. В отличие от обычных резидентов, для них ранее не существовало жестких требований к уровню оплаты труда команды. Впрочем, по словам Муренко, теперь эта льгота не освобождает от новых условий.

"Стартап-режим давал предприятию право в течение года работать без соблюдения всех стандартных требований. Однако теперь для получения статуса критически важного предприятия этих условий недостаточно: компания должна проработать не менее шести месяцев и в течение этого времени выплачивать среднюю зарплату на уровне 1200 евро", - пояснил юрист.

С 1 сентября тысячи людей могут потерять бронирование: кого коснутся изменения
Правила бронирования / Инфографика: Главред

Ужесточение требований со стороны профильных министерств

Помимо изменений, касающихся зарплат, ужесточились и требования к предприятиям, которым статус присваивали профильные министерства - речь идет о показателях дохода и объеме уплаченных налогов.

Муренко подчеркивает, что бизнесу следует самостоятельно проверить соответствие компании действующим критериям.

"Каждому предприятию необходимо получить документы, на основании которых оно ранее получило статус критически важного, и проверить, остались ли соответствующие критерии в силе. Если правила изменились, предприятию нужно заново подать пакет документов уже в соответствии с новыми требованиями и на новых основаниях. В противном случае с 1 сентября оно может лишиться статуса критически важного, а все его сотрудники потеряют броню", - предупредил юрист.

Смотрите видеоинтервью Никиты Муренко Главреду о изменениях в мобилизации:

Отменят ли отсрочки от мобилизации для многодетных родителей

Народный депутат Егор Чернев, заместитель председателя профильного комитета и глава делегации ВР в Парламентской ассамблее НАТО, отметил, что в Украине получила широкую огласку электронная петиция с требованием отменить право на отсрочку от мобилизации и увольнение со службы для мужчин, воспитывающих троих и более детей в возрасте до 18 лет.

По его словам, в настоящее время любые изменения, касающиеся категорий призывников, приостановлены.

"На сегодняшний день в комитете по национальной безопасности, обороне и развитию не рассматриваются изменения в перечень лиц, подлежащих отсрочке. Насколько мне известно, и в Министерстве обороны пока об этом речь не идет", - подчеркнул он.

С 1 сентября тысячи людей могут потерять бронирование: кого коснутся изменения
Какие пенсионеры Украины не подлежат мобилизации / Инфографика: Главред

Мобилизация - последние новости

Как сообщал Главред, бронирование работников критически важных предприятий через портал "Дія" может быть временно приостановлено уже в начале августа. Причина - намерение правительства создать отдельный координационный центр по организации бронирования, который должен более тщательно контролировать критически важные предприятия.

В Украине обновили процедуру добровольного призыва граждан на военную службу во время мобилизации. Желающие присоединиться к Силам обороны могут оформлять поступление непосредственно через выбранную воинскую часть, без обращения в ТЦК и СП.

Кроме того, в Министерстве обороны готовят масштабные изменения в системе мобилизации. Одной из ключевых задач называют устранение коррупционных рисков, а также пересмотр механизмов, которые сегодня вызывают наибольшие нарекания в обществе.

Читайте также:

О персоне: Никита Муренко

Никита Муренко - управляющий партнер юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры". Специализируется на правовом сопровождении бизнеса, вопросах отсрочки от призыва военнообязанных работников, мобилизационном законодательстве, трудовых и административных процедурах. В комментариях для СМИ объясняет изменения в правилах резервирования, статусе критически важных предприятий, отсрочках от мобилизации и правовых рисках для работодателей и работников.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
мобилизация новости Украины Бронь от мобилизации Никита Муренко
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"У нас есть договоренности": Зеленский заявил о прорыве в поставках ракет для Patriot

"У нас есть договоренности": Зеленский заявил о прорыве в поставках ракет для Patriot

15:03Аналитика
В Кировоградской области во время боевого задания разбился вертолет: что известно

В Кировоградской области во время боевого задания разбился вертолет: что известно

12:58Война
В США заявили о сделке с Украиной об отказе от ударов по России: что изменится

В США заявили о сделке с Украиной об отказе от ударов по России: что изменится

12:43Война
Реклама

Популярное

Ещё
Зачем вешать деревянную прищепку в ванной: простой лайфхак из Франции

Зачем вешать деревянную прищепку в ванной: простой лайфхак из Франции

Могут повредить одежду и технику: какие режимы стирки лучше не использовать

Могут повредить одежду и технику: какие режимы стирки лучше не использовать

Неделя сплошного везения: для трех знаков зодиака начинается белая полоса

Неделя сплошного везения: для трех знаков зодиака начинается белая полоса

Гороскоп на неделю с 10 по 16 августа: Тельцам — шанс, Львам — успех

Гороскоп на неделю с 10 по 16 августа: Тельцам — шанс, Львам — успех

Зачем оставлять ложку в муке — старинный кухонный трюк

Зачем оставлять ложку в муке — старинный кухонный трюк

Последние новости

16:07

Второй урожай огурцов в августе — вполне возможен: что нужно сделать с кустами

15:56

Хитрый лайфхак от поваров: зачем бросать спички во время варки яиц

15:55

Зачем бросать лед и соль в унитаз: копеечный способ сделать уборку проще

15:47

Обязательно ли отдавать ребенка в детский сад — ученые удивили исследованием

15:17

Доллар и евро в середине августа: банкир рассказал, стоит ли скупать валюту

Антиукраинские погромы в Польше усилятся, Варшава повторяет ошибку 1939 года – КуликАнтиукраинские погромы в Польше усилятся, Варшава повторяет ошибку 1939 года – Кулик
15:15

Звучит естественно и чисто: как правильно перевести "души не чаять"

15:11

Круче чем "Шуба": рецепт очень вкусного салата "Пальто" за 15 минут

15:03

"У нас есть договоренности": Зеленский заявил о прорыве в поставках ракет для Patriot

14:46

Солнце сдержит удар: каким будет уровень магнитных бурь 8–9 августа

Реклама
14:28

Пора выбрасывать: основные признаки того, что кухонную губку нужно заменить

14:19

Бархатцы будут цвести до заморозков: как правильно обрезать бутоныВидео

13:48

В Украине изменили условия бронирования работников: кто лишится брони с 1 сентября

13:42

Из-за жены: Анатолич пожаловался на Остапчука, который его заблокировал

13:20

День ветеринара в Украине: подборка искренних поздравлений, которые тронут каждого

12:58

В Кировоградской области во время боевого задания разбился вертолет: что известно

12:48

Можно ли включать кондиционер на весь день: как это влияет на счета за свет

12:43

В США заявили о сделке с Украиной об отказе от ударов по России: что изменится

12:38

Гороскоп Таро на завтра 9 августа: Близнецам - зарабатывать, Ракам - обида

12:30

Китайский гороскоп на 9 августа: Обезьянам — гармония, Лошадям — равновесие

11:59

Когда лучше пить утренний кофе: ученые раскрыли идеальное время

Реклама
11:58

Как решения Нацбанка позволят бизнесу развиваться, несмотря на усиливающиеся атаки ВС РФ: объяснил глава НБУ Андрей Пышный

11:51

Седокова жестко облажалась во время живого исполнения: позорное видеоВидео

11:48

ВСУ массированно ударили по России, есть прилеты: в Генштабе раскрыли последствия атаки

11:37

Тяжелые времена позади: каким трем знакам зодиака судьба готовит перемены

11:11

"Впервые полки настолько пусты": в Киеве заметили тревожную картину в супермаркетахФотоВидео

10:39

Первая смена после больничного: ракета РФ убила на станции под Киевом маму маленькой девочкиФото

10:28

Погибли 3-летний мальчик, его бабушка и дедушка: Зеленский раскрыл детали атаки РФФото

10:15

Большинство совершает ошибку: сколько на самом деле нужно варить кукурузу

09:27

Потоп в Буковеле: после мощного ливня горный курорт ушел под водуВидео

09:22

Россияне цинично обстреляли поезд "Сумы — Киев": первые детали о последствиях

08:51

Россия продолжит бить баллистикой: Свитан раскрыл, что может изменить ситуацию

08:46

Прогремело не менее десяти взрывов: после атаки горят два крупнейших НПЗ в РоссииВидео

07:49

РФ ударила по Киеву и области баллистикой: вспыхнули пожары, три человека погиблиФото

05:36

Гороскоп на завтра, 9 августа: Овнам — ссора, Козерогам — прибыль

04:30

Как разносить тесную обувь на размер: опасный трюк и современные средства

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке овощей и фруктов за 7 с

03:30

Нужно ли обрывать пасынки у кукурузы: огородница провела эксперимент на грядкеВидео

02:25

Могут повредить одежду и технику: какие режимы стирки лучше не использовать

01:56

РФ может открыть новый фронт: над какими областями нависла угроза вторжения

00:59

Неделя сплошного везения: для трех знаков зодиака начинается белая полоса

Реклама
00:06

"Я не железный": Усик сделал неожиданное заявление о боксерской карьере

07 августа, пятница
23:54

Как спасти питомца от жары: как правильно оказать первую помощь

23:32

Путин нашел "безопасную зону" и панически избегает атак украинских БПЛА - СМИ

23:14

РФ готова к новому массированному удару: какие области могут стать целью атаки

23:10

"Поможет закончить войну": Зеленский отреагировал на решение США относительно РФ

23:01

День больших перемен — какие пять знаков зодиака станут счастливчиками

22:46

Период неудач для трёх знаков зодиака подходит к концу — кого ждёт прорыв

22:42

Не просто декор: почему опытные хозяйки всегда держат алоэ на кухне

22:36

История собачки, которую вытолкали шваброй из Новой почты, получила продолжение - что с ней

22:31

Штраф до 8 500 гривен: за что могут наказать владельцев собак и кошек в августе

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Черкассы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять