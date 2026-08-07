С 1 сентября тысячи людей могут потерять бронирование: кого коснутся изменения

Юрист объяснил, какие компании рискуют лишиться статуса критически важных предприятий.

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Какие предприятия могут лишиться статуса критически важных / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное из заявления юриста:

Порог средней зарплаты для критически важных предприятий может вырасти

К резидентам "Дія.City" со статусом стартапа предъявляются новые требования

С 1 сентября часть предприятий может лишиться статуса

Тысячи украинских предприятий рискуют с 1 сентября лишиться статуса критически важных из-за повышения требований к уровню заработной платы, а их сотрудники - отсрочки от мобилизации. Об этом сообщил управляющий партнер юридической компании "Муренко, Курявый и партнеры" Никита Муренко в интервью Главреду.

Юрист рассказал, что при оформлении статуса критически важного предприятия клиентам, которые едва дотягивали до установленных пределов, всегда советовал действовать с запасом и повышать оклады выше минимально необходимого уровня, учитывая вероятность дальнейшего пересмотра правил государством.

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По его словам, наиболее уязвимыми оказались именно те компании, которые выполняли требования "вплотную".

"Если критерий составлял 21 тысячу гривен, лучше было обеспечить среднюю зарплату хотя бы в 25 тысяч, поскольку государство могло вновь пересмотреть правила. Компаниям, где средняя зарплата уже была на уровне 25 тысяч, значительно проще повысить ее до необходимого показателя, чем тем, у кого она составляла 19–20 тысяч гривен", - отметил Муренко.

Стартапы "Дія.City" под особым давлением

Особая ситуация сложилась вокруг резидентов "Дія.City", которые получили этот статус по упрощенной процедуре, предусмотренной для вновь созданных компаний. В отличие от обычных резидентов, для них ранее не существовало жестких требований к уровню оплаты труда команды. Впрочем, по словам Муренко, теперь эта льгота не освобождает от новых условий.

"Стартап-режим давал предприятию право в течение года работать без соблюдения всех стандартных требований. Однако теперь для получения статуса критически важного предприятия этих условий недостаточно: компания должна проработать не менее шести месяцев и в течение этого времени выплачивать среднюю зарплату на уровне 1200 евро", - пояснил юрист.

Правила бронирования / Инфографика: Главред

Ужесточение требований со стороны профильных министерств

Помимо изменений, касающихся зарплат, ужесточились и требования к предприятиям, которым статус присваивали профильные министерства - речь идет о показателях дохода и объеме уплаченных налогов.

Муренко подчеркивает, что бизнесу следует самостоятельно проверить соответствие компании действующим критериям.

"Каждому предприятию необходимо получить документы, на основании которых оно ранее получило статус критически важного, и проверить, остались ли соответствующие критерии в силе. Если правила изменились, предприятию нужно заново подать пакет документов уже в соответствии с новыми требованиями и на новых основаниях. В противном случае с 1 сентября оно может лишиться статуса критически важного, а все его сотрудники потеряют броню", - предупредил юрист.

Смотрите видеоинтервью Никиты Муренко Главреду о изменениях в мобилизации:

Отменят ли отсрочки от мобилизации для многодетных родителей

Народный депутат Егор Чернев, заместитель председателя профильного комитета и глава делегации ВР в Парламентской ассамблее НАТО, отметил, что в Украине получила широкую огласку электронная петиция с требованием отменить право на отсрочку от мобилизации и увольнение со службы для мужчин, воспитывающих троих и более детей в возрасте до 18 лет.

По его словам, в настоящее время любые изменения, касающиеся категорий призывников, приостановлены.

"На сегодняшний день в комитете по национальной безопасности, обороне и развитию не рассматриваются изменения в перечень лиц, подлежащих отсрочке. Насколько мне известно, и в Министерстве обороны пока об этом речь не идет", - подчеркнул он.

Какие пенсионеры Украины не подлежат мобилизации / Инфографика: Главред

Мобилизация - последние новости

Как сообщал Главред, бронирование работников критически важных предприятий через портал "Дія" может быть временно приостановлено уже в начале августа. Причина - намерение правительства создать отдельный координационный центр по организации бронирования, который должен более тщательно контролировать критически важные предприятия.

В Украине обновили процедуру добровольного призыва граждан на военную службу во время мобилизации. Желающие присоединиться к Силам обороны могут оформлять поступление непосредственно через выбранную воинскую часть, без обращения в ТЦК и СП.

Кроме того, в Министерстве обороны готовят масштабные изменения в системе мобилизации. Одной из ключевых задач называют устранение коррупционных рисков, а также пересмотр механизмов, которые сегодня вызывают наибольшие нарекания в обществе.

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О персоне: Никита Муренко Никита Муренко - управляющий партнер юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры". Специализируется на правовом сопровождении бизнеса, вопросах отсрочки от призыва военнообязанных работников, мобилизационном законодательстве, трудовых и административных процедурах. В комментариях для СМИ объясняет изменения в правилах резервирования, статусе критически важных предприятий, отсрочках от мобилизации и правовых рисках для работодателей и работников.

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