Сенат США одобрил закон о "адских" санкциях против России: назван следующий шаг

Документ позволяет президенту США вводить пошлины в размере до 100 % в отношении пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей.

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Сенат США принял закон о санкциях против России / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Ключевые тезисы:

Сенат США принял закон о санкциях 68 голосами против 9

Законопроект предусматривает пошлины до 100% для крупнейших покупателей нефти из России

Голосование в Палате представителей должно состояться в следующем месяце

Сенат США в пятницу принял законопроект о масштабных санкциях против России - 68 голосами против 9, разблокировав документ, который пролежал в Конгрессе более года. Теперь его должна рассмотреть Палата представителей уже в следующем месяце. Об этом сообщает Reuters.

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"В ходе голосования "Закон Линдси О. Грэма о санкциях против России и Ирана 2026 года" был поддержан 68 голосами против 9. Этот закон предусматривает введение санкций против российских чиновников и утверждение жестких пошлин для Китая, Индии и других стран с целью уменьшения их зависимости от российской нефти и газа", - говорится в материале.

Отдельный раздел закона расширяет ограничения в отношении Ирана - на этом настаивал Дональд Трамп в качестве условия компромисса. В самом тексте прописан механизм, призванный не допустить утраты полномочий, с помощью которых перекрывается финансирование иранской энергетики и вооружений.

Пошлины до 100% и сопротивление в Палате представителей

После вступления в силу закон даст главе Белого дома право вводить пошлины до 100% на товары из стран, являющихся основными потребителями российских энергоносителей, - среди них Индия, Япония и часть государств Европейского Союза. Отменять эти пошлины президент сможет по своему усмотрению.

Именно эта норма создает главное препятствие для документа. Часть законодателей опасается, что новые тарифные полномочия увеличат расходы американских импортеров и потребителей, а республиканцам добавят политических проблем - партия Трампа имеет минимальное большинство в обеих палатах Конгресса.

Авторы закона отвергают эти опасения: по их словам, инструмент является достаточно точечным, чтобы сократить доходы от энергетики, за счет которых Россия финансирует войну против Украины, и не нанести ущерб американскому рынку. Действие тарифов ограничено пятью крупнейшими покупателями российской нефти или газа и пятью странами, которые наиболее активно помогают Москве обходить энергетические ограничения.

Сторонники документа убеждены, что это лучшая за всё время возможность провести через Конгресс законодательство в поддержку Украины, а убедительный двухпартийный результат в Сенате создаст необходимый импульс для нижней палаты.

Законопроект Линдси Грэма об ужесточении санкций против РФ / Инфографика: Главред

Как санкции влияют на РФ

В российском оружии по-прежнему обнаруживают новые западные компоненты, однако санкции уже заметно затрудняют производство вооружений. Из-за дефицита отдельных деталей РФ не может накапливать значительные запасы ударных беспилотников и ракет. Об этом сообщил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк в интервью Главреду. Одним из показательных индикаторов эффективности ограничений, по словам чиновника, является ситуация с производством ударных дронов.

"В то же время мы видим, что Россия использует "Шахеды" фактически "с конвейера". То есть они выпустили их на фабрике - и сразу используют. Они не могут создать запас. Это неплохо. Россияне хотели бы производить гораздо больше "Шахедов", "Герберов", "Молний" и крылатых ракет, но у них нет стабильного доступа к нужным компонентам в необходимых объемах", - отметил Власюк.

По его словам, санкционное давление уже приносит результаты, однако нынешнего уровня ограничений пока недостаточно, чтобы максимально ослабить возможности российского оборонного производства.

Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Инфографика: Главред

Санкции против России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что подписывание законопроекта о новых санкциях против РФ вероятно в ближайшие недели. В документ должны быть включены санкции против Ирана и "Хезболлы".

Сенат США поддержал процедурное голосование за масштабный санкционный пакет против России и Ирана. Открытие дебатов стало формальным шагом к дальнейшему рассмотрению. За первое процедурное голосование отдали 86 голосов, а документ дает президенту право вводить пошлины до 200 процентов.

Сенат США приблизил принятие законопроекта Линдси Грэма о санкциях против России. В тексте предусмотрены новые ограничения для Москвы и возможность введения санкций против отдельных банков и компаний. После одобрительного голосования документ должен перейти в Палату представителей.

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Об источнике: Reuters Reuters - британское информационное агентство и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющее информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



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