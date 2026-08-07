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Запад не помог Украине с ракетами ПВО: ВСУ назвали ключевой вызов атак РФ

Виталий Кирсанов
7 августа 2026, 15:10
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Запад проигнорировал просьбу Киева о срочных поставках зенитных ракет.
Запад проигнорировал просьбу Киева о срочных поставках зенитных ракет
Запад проигнорировал просьбу Киева о срочных поставках зенитных ракет / Коллаж: Главред, фото: twitter.com/oleksiireznikov, Министерство обороны США

Вы узнаете:

  • Почему западные партнеры не спешат поставлять Украине новые ракеты ПВО
  • Сколько дронов и ракет перехватила украинская ПВО в июле
  • Когда заработает обновленная система С-300 в Украине

Россия резко увеличила интенсивность ракетных ударов по Украине, а западные партнеры Киева все чаще отказывают в поставках дополнительных систем противовоздушной обороны. Несмотря на публичные заявления о поддержке, реальные объемы поставок ракет-перехватчиков сокращаются на фоне глобального дефицита боеприпасов и параллельных конфликтов в других регионах мира.

Главред выяснил, почему западные страны сокращают поставки ракет ПВО Украине и как Киев справляется с нехваткой систем защиты неба.

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Почему западные партнеры не спешат поставлять Украине новые ракеты ПВО

Наиболее детально о причинах охлаждения союзников к теме противовоздушной обороны пишет The New York Times. Издание отмечает, что дипломатическое давление президента Владимира Зеленского, которое ранее помогало Украине получать системы Patriot, теперь работает хуже. Авторы материала объясняют это тем, что союзники неохотно расстаются с ракетами-перехватчиками на фоне собственных потребностей и конфликтов на Ближнем Востоке.

По подсчетам издания, с начала года Россия выпустила по Украине 650 баллистических ракет - это больше, чем компания Lockheed Martin произвела перехватчиков PAC-3 за весь прошлый год. Заместитель председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев назвал происходящее наиболее опасным моментом за весь период полномасштабного вторжения.

"Сегодня ситуация более критическая, чем в любой момент с начала войны. Сегодня Киев подвергается массированным ударам несколько раз в неделю, и мы не можем сбить ни одной ракеты", - сказал он.

Несмотря на это, Киев продолжает искать пути укрепления обороны неба. Речь идет о программе НАТО по закупке американского оружия за европейские средства, о переговорах относительно лицензии на производство Patriot непосредственно в Украине, а также о разработке собственной системы противоракетной защиты совместно с европейскими партнерами. NYT подчеркивает, что все эти инициативы требуют времени, тогда как дополнительные комплексы нужны стране уже сейчас - для защиты критической инфраструктуры перед новым зимним сезоном атак.

Сколько дронов и ракет перехватила украинская ПВО в июле

Пока западные столицы взвешивают риски передачи новых комплексов, украинские силы обороны сами подводят итоги отражения массированных атак. Министерство обороны Украины сообщило, что противовоздушная оборона в июле перехватила более 5300 воздушных целей, а ключевым вызовом для расчетов ПВО остается именно баллистика.

По данным Воздушных сил ВСУ, за месяц противник применил свыше 9 тысяч ударных дронов и ракет без учета разведывательных БПЛА. Из этого объема украинские подразделения сбили 5142 ударных беспилотника типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и других, а также 216 ракет разных типов.

Дополнительно были обезврежены более 48 тысяч беспилотников тактического уровня. В министерстве уточнили, что июль стал месяцем с рекордным применением врагом баллистических ракет за весь период войны.

Самой сложной для расчетов ПВО оказалась ночь на 2 июля, когда враг применил 4 противокорабельные ракеты "Циркон", 24 баллистические ракеты "Искандер-М"/С-400, 34 крылатые ракеты Х-101, 8 "Калибров", 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и почти 500 дальнобойных дронов. Украинские силы сбили или подавили 476 дронов и 44 из 46 крылатых и управляемых авиационных ракет, но перехватить удалось лишь 4 из 28 баллистических целей.

Схожей по масштабу стала атака в ночь на 6 июля - 68 ракет и более 350 дронов, из которых ПВО перехватила 326 БПЛА и 37 из 39 крылатых ракет, но ни одной баллистической. Третья крупная атака произошла в ночь на 30 июля: враг выпустил 74 ракеты и более 280 дронов, защитники неба сбили 265 из 284 ударных БПЛА, 54 крылатые ракеты и лишь одну баллистическую.

Когда заработает обновленная система С-300 в Украине

На фоне хронической нехватки перехватчиков для баллистических целей часть решения эксперты видят в модернизации уже имеющегося у Украины вооружения советского образца.

Полковник в отставке армии США Роберт Гамильтон объяснил в интервью PBS News Hour, почему устаревшие зенитно-ракетные комплексы получают новую жизнь именно сейчас, когда современных систем не хватает всем союзникам одновременно.

По его словам, обновленная система должна заработать ближе к концу 2026 года, а речь идет о производстве от сотни до нескольких сотен ракет ежегодно.

"Продолжаются совместные американо-украинские усилия, направленные на модернизацию старых ракет С-300 или на создание более современной версии, которая улучшит их возможности", - рассказал Гамильтон.

Инфографика patriot, патриот
Инфографика patriot, патриот / Главред

Лицензии на Patriot для Украины - новости

Как писал Главред, США и Украина обсуждают возможность передачи технологий для производства ракет к системам Patriot. Об этом заявил член Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер. Он призвал президента и Пентагон действовать как можно быстрее, чтобы Украина могла усилить защиту. По его словам, каждую ночь в Украине гибнут люди из-за ракетных атак России по гражданским объектам.

Во время атаки на Киев и область 5 августа Россия применила против Украины 28 ракет, а также 115 дронов. Однако силы ПВО не смогли остановить вражескую баллистику - ни одна ракеты не была сбита.

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер сказал, что Украина в ближайшее время не получит лицензию на производство перехватчиков для систем Patriot. В Соединенных Штатах сообщили, что переговоры по этому вопросу продолжаются, однако достичь окончательной договоренности до начала зимы не удастся.

Основатель БО "Реактивная почта" и военный эксперт Павел Нарожный заявлял, что после запуска производства ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot в Украине первые изделия могут появиться не раньше, чем через год-полтора.

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О ведомстве: Министерство обороны Украины

Министерство обороны Украины - центральный орган исполнительной власти и военного управления, в подчинении которого находятся Вооруженные Силы Украины. Минобороны Украины является главным (ведущим) органом в системе центральных органов исполнительной власти по обеспечению реализации государственной политики в сфере обороны, пишет Википедия.

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