Украина готовится выпускать ракеты для Patriot – когда может появиться первая

Военный эксперт оценил стоимость одной ракеты и спрогнозировал сроки появления первых изделий после запуска производства.

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Размещение завода в Украине сопряжено с высокими рисками из-за возможных российских ударов / коллаж: Главред, фото: Википедия, defense.gov

Короко:

Первую ракету для Patriot могут изготовить за 1–1,5 года.

Сроки зависят от типа ракеты и полученной лицензии.

Производство требует редкоземельных металлов и сертификации топлива.

После запуска производства ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot в Украине первые изделия могут появиться не раньше, чем через год-полтора. Такую оценку в комментарии УНИАН озвучил основатель БО "Реактивная почта" и военный эксперт Павел Нарожный.

По его словам, сроки зависят от того, на производство каких именно ракет будет получена лицензия. Эксперт пояснил, что существуют ракеты двух поколений - PAC-2 и PAC-3, которые отличаются принципом наведения на цель.

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"Быстрее - это маловероятно, потому что производство очень высокотехнологичное. Во-первых, мы не знаем, каких именно ракет. Существуют ракеты двух поколений: PAC-2, PAC-3. Они отличаются принципиально. У PAC-2 на борту нет радара, и цель нужно подсвечивать радаром. То есть радар стоит на земле и освещает цель; от цели отражаются электромагнитные волны, которые улавливает ракета, и она летит именно по этим отраженным волнам от этой конкретной цели", - сказал он.

Нарожный отметил, что особенностью ракет PAC-2 является необходимость постоянной работы наземного радара, что делает его потенциальной мишенью для противника.

В то же время ракеты PAC-3 используют другой принцип работы. По словам эксперта, они могут получать координаты цели от радара, после чего самостоятельно сопровождать её благодаря собственной радиолокационной системе.

"Имеется в виду, что он ничего не излучает, а только "слушает". Он даже таким образом может обнаруживать самолет или ракету. Он передает координаты цели в ракету Patriot, ракета запускается и летит уже к цели, а внутри самой ракеты находится радар. И таким образом обеспечивается безопасность наземного радара. Это РАС 3. На что конкретно нам выдают лицензию, пока неизвестно", - отметил он.

ЗРК Patriot / Инфографика: Главред

Отдельной проблемой для организации производства эксперт назвал обеспечение необходимыми материалами и топливом. По его словам, для изготовления таких ракет требуются редкоземельные металлы, а также длительный процесс сертификации ракетного топлива.

"Да, с ними якобы никаких споров не было, мы поставляем им кукурузу, мы с ними дружим, деньги у нас якобы есть. Теоретически, здесь все будет хорошо. Вторая проблема - это темпы производства топлива для этих ракет. Сертификация топлива занимает до года", - сказал Нарожный.

Также он обратил внимание на риски для безопасности, связанные с размещением производственных мощностей в Украине. По его мнению, из-за угрозы российских ударов завод целесообразнее было бы разместить на территории стран-партнеров.

"То есть его нужно будет как-то разместить у союзников: в Польше, Дании, Франции или ещё где-то. Что касается себестоимости - трудно сказать, сколько будет стоить такая ракета. Я думаю, от миллиона долларов и больше за единицу. И после того, как завод будет полностью построен, если на нем будет налажено все производство, с того момента, как условно приедет президент, перережет ленточку, до того момента, как первая ракета сойдет с конвейера, - очень оптимистично - потребуется год", - резюмировал эксперт.

Проблемы с поставками ракет

"Главред" писал, что, по словам полковника Воздушных сил Юрия Игната, Украина вступает в новый этап дефицита ракет. Подразделения ПВО часто остаются с частично пустыми пусковыми установками, а военным приходится активно искать дополнительные боеприпасы на международном уровне.

Несмотря на постоянные дипломатические усилия, во время встреч в формате "Рамштайн" украинские представители нередко обращаются к партнерам с просьбой предоставить даже небольшие партии - по 5–10 ракет для каждой системы.

Усиление ПВО Украины - последние новости

Ранее Главред писал, что Украина готова начать производство зенитных ракет для систем Patriot, однако для запуска требуется окончательное согласование со стороны США. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью ТСН.

Кроме того, во время очередного заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", которое состоялось в штаб-квартире НАТО, партнеры объявили о новых пакетах военной поддержки для Украины. Предварительно их общий объем оценивается примерно в 4 миллиарда долларов.

Напомним, что Украина ведет переговоры с Германией о дополнительном усилении противовоздушной обороны и рассчитывает получить новые ракеты для систем Patriot уже в ближайшее время.

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Об источнике: УНИАН Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных СМИ страны. Подготавливает новости на трех языках: украинском, русском и английском. Распространяет новости через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

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