Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Ни уксус, ни сода: неожиданное средство от муравьев защитит дом

Константин Пономарев
8 июля 2026, 17:55
google news Подпишитесь
на нас в Google
Муравьи способны проникать даже через небольшие щели. Рассказываем, что поможет создать временный барьер, пока не будет найден источник проблемы.
Муравьи в доме
Муравьи в доме / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Какое средство поможет защитить дом от муравьев
  • Как найти место, через которое насекомые попадают в дом
  • Что нужно сделать после применения вазелина

Муравьи в доме способны доставить немало хлопот, особенно летом, когда насекомые активно ищут пищу и воду. Многие сразу используют уксус, пищевую соду или магазинные средства, однако существует еще один простой способ, который может временно затруднить им путь в помещение.

Речь идет об обычном вазелине. Благодаря своей густой и липкой текстуре он создает барьер, который многим муравьям сложно преодолеть. Об этом пишет House Digest.

видео дня

Такой метод не уничтожает насекомых и не решает проблему полностью, однако способен на некоторое время ограничить их проникновение в дом.

Непреодолимое препятствие

По данным исследований 2017 года, специалисты, изучавшие различные натуральные способы защиты от муравьев, обнаружили, что толстый слой вазелина оказался одним из самых эффективных физических препятствий. В ходе эксперимента большинство насекомых разворачивались, не преодолев созданный барьер.

Главная причина заключается не в запахе средства, а в его консистенции. В отличие от уксуса или корицы, которые действуют не всегда одинаково, густой слой вазелина становится механическим препятствием, через которое муравьям сложно пройти.

Как правильно использовать вазелин

Для начала необходимо определить место, через которое насекомые попадают в дом. Обычно это несложно сделать, проследив за цепочкой муравьев.

Муравьи в доме способны доставить немало хлопот
Муравьи в доме способны доставить немало хлопот / Фото: Shutterstock

После этого рекомендуется нанести достаточно толстый слой вазелина с обеих сторон трещины, щели или другого возможного входа. Особое внимание стоит уделить участкам возле окон, дверей, плинтусов и местам ввода коммуникаций.

При необходимости можно обработать сразу несколько потенциальных путей проникновения, особенно если муравьи появляются регулярно.

Способ не решает проблему окончательно

Несмотря на эффективность, вазелин нельзя считать долгосрочным средством защиты. Со временем он стирается, впитывается или теряет свои свойства под воздействием температуры и пыли. Поэтому такой барьер чаще всего сохраняет эффективность лишь непродолжительное время.

Если муравьи продолжают проникать в дом, специалисты советуют после временной защиты устранить причину появления насекомых: тщательно заделать щели силиконовым герметиком, убрать доступ к пище и воде, а также поддерживать чистоту на кухне. Именно комплексный подход помогает надолго избавиться от проблемы.

Ранее Главред писал о том, что мухи будут облетать дом стороной. Чтобы снизить вероятность появления насекомых, специалисты рекомендуют регулярно очищать слив раковины.

Также сообщалось о том, почему летом воняет стиральная машина. Высокая температура и частые стирки могут вызвать неприятный запах. Простые советы помогут вернуть свежесть и чистоту.

Читайте также:

Об источнике: House Digest

House Digest - это крупный американский цифровой журнал, полностью посвященный обустройству дома, дизайну интерьеров, ремонту, садоводству и лайфхакам по ведению хозяйства.

Ежемесячная аудитория достигает порядка 7 миллионов уникальных пользователей.

Портал принадлежит крупной американской медиакомпании Static Media (базируется в Индианаполисе, США). Этот холдинг управляет десятками известных тематических брендов, среди которых /Film, Looper, Tasting Table, SlashGear, Mashed и недавно приобретенный Engadget. Сам проект House Digest был запущен в 2021 году как оригинальное медиа компании в нише "Дом и сад".

Портал ориентирован как на новичков в сфере DIY (сделай сам), так и на людей, профессионально занимающихся обустройством жилья.

На сайте можно найти практические руководства по ремонту и очистке поверхностей, обзоры трендов в дизайне интерьеров и архитектуре, а также советы по ландшафтному дизайну, садоводству и уходу за комнатными растениями.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
кухня насекомые муравьи лайфхак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Проблемный вопрос": в ГУР назвали настоящую цель массированных ударов РФ по Украине

"Проблемный вопрос": в ГУР назвали настоящую цель массированных ударов РФ по Украине

19:14Война
Россия бьет по многоэтажкам в Киеве: количество жертв резко возросло, что известно

Россия бьет по многоэтажкам в Киеве: количество жертв резко возросло, что известно

18:15Война
В Украине хотят изменить правила начисления пенсий: кому будут платить от 6000 грн

В Украине хотят изменить правила начисления пенсий: кому будут платить от 6000 грн

18:04Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Кому принадлежал объект, сдетонировавший в Вишневом — в Генштабе сделали громкое заявление

Кому принадлежал объект, сдетонировавший в Вишневом — в Генштабе сделали громкое заявление

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке женщины в спальне за 21 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке женщины в спальне за 21 с

Украина озвучила Путину предложение о прекращении войны: в МИД назвали условия

Украина озвучила Путину предложение о прекращении войны: в МИД назвали условия

"Проблемы с поведением": Фединчик откровенно рассказал о трудностях с сыном

"Проблемы с поведением": Фединчик откровенно рассказал о трудностях с сыном

Астрологи назвали четыре знака зодиака, для которых закончатся тяжелые времена

Астрологи назвали четыре знака зодиака, для которых закончатся тяжелые времена

Последние новости

19:39

Традиции и современность: какие детские имена сейчас самые популярные в Украине

19:21

Украинская теннисистка вышла в полуфинал Wimbledon-2026: кто будет ее соперницейВидео

19:14

"Проблемный вопрос": в ГУР назвали настоящую цель массированных ударов РФ по Украине

19:10

"Дух Анкориджа": Невзлин раскрыл новую информационную операцию Кремлямнение

18:55

Взаимные долги государства, "Нафтогаза" и ТКЭ превысили 175 млрд грн и угрожают отопительному сезону, - глава ФРНГ Виталий Щербенко

Путин готовится к новой эскалации и боится проявить слабость перед Трампом — ЖовтенкоПутин готовится к новой эскалации и боится проявить слабость перед Трампом — Жовтенко
18:48

Возвращение забытого слова: что такое "катеринка" и как она выглядит

18:41

Родились для семейной жизни: четыре даты рождения с особым даром

18:17

Для четырех знаков зодиака июль станет самым удачным месяцем 2026 года

18:15

Россия бьет по многоэтажкам в Киеве: количество жертв резко возросло, что известно

Реклама
18:04

В Украине хотят изменить правила начисления пенсий: кому будут платить от 6000 грн

17:57

Новая жизнь старой посуды: как превратить ненужные чашки в полезные вещи

17:55

Ни уксус, ни сода: неожиданное средство от муравьев защитит дом

17:28

Помидоры мгновенно покраснеют: как ускорить созревание без химикатов

17:22

Известный актер завершил карьеру в 30 лет и начал продавать овощи на базаре

17:12

Максимальная мотивация: четыре знака, которые достигнут целей до 11 августа

17:06

"В Киеве побыла, спасибо": Леся Никитюк уехала вместе с сыном

16:59

Что на самом деле означало слово "ширинка" в украинском языке: ответ удивит многих

16:55

Будут ломится от плодов: что обязательно нужно сделать с помидорами в июле

16:25

Почему 9 июля нельзя начинать новые дела: какой церковный праздник

16:20

Огурцы сбрасывают цветки и желтеют: что нужно срочно сделать в июлеВидео

Реклама
16:18

Девушка с 44 братьями и сестрами раскрыла правду о семье: факты удивляют

16:18

Что предвещают приметы 9 июля: на какие признаки природы стоит обратить внимание

16:12

Умерла известная актриса и бывшая жена Вуди Аллена — что о ней известно

16:05

Зеленский провел встречу с Трампом на саммите НАТО - о чем удалось договориться

16:02

В Кремле готовят важное решение: в ГУР рассказали, что произойдет после выборов в РФ

15:26

Фигуру не придется скрывать: 5 лайфхаков стилиста для королевской стройностиВидео

15:10

Какие приборы всегда нужно выключать из розетки в жару: быстро нагревают домВидео

14:50

Чеснок пролежит до следующего сезона: огородница рассказала, когда его выкапыватьВидео

14:49

В Карпатах запустили первый электронный билет для национальных парков: первым стал маршрут на гору Хомьяк

14:44

Гороскоп Таро на завтра 9 июля: Овнам - осторожность, Рыбам - планировать

14:41

Киев непрерывно атакуют реактивные БПЛА: есть погибший и раненые

14:24

Перед смертью люди видят одно и то же: что заметила медсестра

14:19

Эксперты советуют натирать кран фольгой: результат удивит многихВидео

14:15

ВСУ уничтожили еще один самолет ВВС России: что известно

14:04

"Это непросто": Высоцкая нарушила молчание о приемной дочери

13:41

Горят НПЗ, танкеры, аэродром и мосты: Зеленский заявил о возмездии РоссииВидео

13:36

В РФ скончался звезда "Бандитского Петербурга"

13:25

Навроцкий поговорил с Зеленским и сделал неожиданное заявление — что он сказал

13:22

Действуют как магнит: как избавиться от муравьев с помощью двух ингредиентов из кухни

13:09

Будет ломиться от ягод: почему вишню обрезают сразу после сбора

Реклама
13:06

"Проблемы с поведением": Фединчик откровенно рассказал о трудностях с сыном

12:55

Николь Кидман показала редкое фото взрослой дочери

12:33

Пилот самолета раскрыл свою зарплату: сумма оказалась неожиданной

12:24

Макконахи показал взрослого сына-красавчика

12:10

"Эти процессы его погубят": в РФ незаметно разворачивается роковой для Путина сценарий

12:01

Китайский гороскоп на завтра, 9 июля: Лошадям - интриги, Обезьянам - накопления

11:49

Это партнерство выгодно Украине: Кулеба о работе Буданова в Офисе Президента

11:14

Трамп привез в Турцию 1400 человек и собственный туалет: СМИ раскрыли, для чего

11:13

В Одессе мужчина взял людей в заложники в парикмахерской — что известноВидео

11:07

Известная актриса оказалась в больнице и показала, что с ней происходит — детали

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Лайфхаки и хитрости
СтиркаВсе о салеКомнатные растенияУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять