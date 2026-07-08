Ни уксус, ни сода: неожиданное средство от муравьев защитит дом

Муравьи способны проникать даже через небольшие щели. Рассказываем, что поможет создать временный барьер, пока не будет найден источник проблемы.

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Муравьи в доме / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Какое средство поможет защитить дом от муравьев

Как найти место, через которое насекомые попадают в дом

Что нужно сделать после применения вазелина

Муравьи в доме способны доставить немало хлопот, особенно летом, когда насекомые активно ищут пищу и воду. Многие сразу используют уксус, пищевую соду или магазинные средства, однако существует еще один простой способ, который может временно затруднить им путь в помещение.

Речь идет об обычном вазелине. Благодаря своей густой и липкой текстуре он создает барьер, который многим муравьям сложно преодолеть. Об этом пишет House Digest.

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Такой метод не уничтожает насекомых и не решает проблему полностью, однако способен на некоторое время ограничить их проникновение в дом.

Непреодолимое препятствие

По данным исследований 2017 года, специалисты, изучавшие различные натуральные способы защиты от муравьев, обнаружили, что толстый слой вазелина оказался одним из самых эффективных физических препятствий. В ходе эксперимента большинство насекомых разворачивались, не преодолев созданный барьер.

Главная причина заключается не в запахе средства, а в его консистенции. В отличие от уксуса или корицы, которые действуют не всегда одинаково, густой слой вазелина становится механическим препятствием, через которое муравьям сложно пройти.

Как правильно использовать вазелин

Для начала необходимо определить место, через которое насекомые попадают в дом. Обычно это несложно сделать, проследив за цепочкой муравьев.

Муравьи в доме способны доставить немало хлопот / Фото: Shutterstock

После этого рекомендуется нанести достаточно толстый слой вазелина с обеих сторон трещины, щели или другого возможного входа. Особое внимание стоит уделить участкам возле окон, дверей, плинтусов и местам ввода коммуникаций.

При необходимости можно обработать сразу несколько потенциальных путей проникновения, особенно если муравьи появляются регулярно.

Способ не решает проблему окончательно

Несмотря на эффективность, вазелин нельзя считать долгосрочным средством защиты. Со временем он стирается, впитывается или теряет свои свойства под воздействием температуры и пыли. Поэтому такой барьер чаще всего сохраняет эффективность лишь непродолжительное время.

Если муравьи продолжают проникать в дом, специалисты советуют после временной защиты устранить причину появления насекомых: тщательно заделать щели силиконовым герметиком, убрать доступ к пище и воде, а также поддерживать чистоту на кухне. Именно комплексный подход помогает надолго избавиться от проблемы.

Ранее Главред писал о том, что мухи будут облетать дом стороной. Чтобы снизить вероятность появления насекомых, специалисты рекомендуют регулярно очищать слив раковины.

Также сообщалось о том, почему летом воняет стиральная машина. Высокая температура и частые стирки могут вызвать неприятный запах. Простые советы помогут вернуть свежесть и чистоту.

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Об источнике: House Digest House Digest - это крупный американский цифровой журнал, полностью посвященный обустройству дома, дизайну интерьеров, ремонту, садоводству и лайфхакам по ведению хозяйства. Ежемесячная аудитория достигает порядка 7 миллионов уникальных пользователей. Портал принадлежит крупной американской медиакомпании Static Media (базируется в Индианаполисе, США). Этот холдинг управляет десятками известных тематических брендов, среди которых /Film, Looper, Tasting Table, SlashGear, Mashed и недавно приобретенный Engadget. Сам проект House Digest был запущен в 2021 году как оригинальное медиа компании в нише "Дом и сад". Портал ориентирован как на новичков в сфере DIY (сделай сам), так и на людей, профессионально занимающихся обустройством жилья. На сайте можно найти практические руководства по ремонту и очистке поверхностей, обзоры трендов в дизайне интерьеров и архитектуре, а также советы по ландшафтному дизайну, садоводству и уходу за комнатными растениями.

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