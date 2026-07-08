Макконахи показал взрослого сына-красавчика

Популярный Голливудский актер показал своего сына и трогательно обратился к нему.

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Мэттью Макконахи поздравил взрослого сына / коллаж: Главред, фото: instagram.com/officiallymcconaughey

Кратко:

Как выглядит сын Макконахи

По какому поводу актер показал фото

Американский актер Мэттью Макконахи, который воспитывает троих детей вместе со своей супругой Камиллой, показал взрослого сына.

На своей странице в Instagram, он трогательно поздравил сына с его 18-ти летим. "Вот это настоящий друг! Наслаждайся своей новой свободой и пользуйся ею сполна", - написал он.

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Сыну Макконахи исполнилось 18 лет / Фото Instagram/officiallymcconaughey

Как известно, пара воспитывает троих детей: дочь Алвес Макконахи (16 лет), сыновей Леви Алвес Макконахи (18 лет) и Ливингстон Алвес Макконахи (14 лет).

Ранее они уже публиковали фото, где они посетили мероприятие всей семьей.

Макконахи с супругой появились на собственном публичном мероприятии / Фото Instagram/camilamcconaughey

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О персоне: Мэттью Макконахи Мэттью Макконахи - американский актер и продюсер. Поначалу зарекомендовал себя как актер, в основном, комедийного амплуа, во втором десятилетии XXI века Макконахи перешел к крупным драматическим ролям, удостоившись ряда наград и положительных отзывов от кинопрессы за картины "Линкольн для адвоката", "Мад", "Киллер Джо", "Супер Майк", "Интерстеллар" и "Джентльмены", сообщает Википедия.

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