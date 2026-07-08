Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Макконахи показал взрослого сына-красавчика

Алена Кюпели
8 июля 2026, 12:24
google news Подпишитесь
на нас в Google
Популярный Голливудский актер показал своего сына и трогательно обратился к нему.
Мэттью Макконахи
Мэттью Макконахи поздравил взрослого сына / коллаж: Главред, фото: instagram.com/officiallymcconaughey

Кратко:

  • Как выглядит сын Макконахи
  • По какому поводу актер показал фото

Американский актер Мэттью Макконахи, который воспитывает троих детей вместе со своей супругой Камиллой, показал взрослого сына.

На своей странице в Instagram, он трогательно поздравил сына с его 18-ти летим. "Вот это настоящий друг! Наслаждайся своей новой свободой и пользуйся ею сполна", - написал он.

видео дня
Сыну Макконахи исполнилось 18 лет
Сыну Макконахи исполнилось 18 лет / Фото Instagram/officiallymcconaughey

Как известно, пара воспитывает троих детей: дочь Алвес Макконахи (16 лет), сыновей Леви Алвес Макконахи (18 лет) и Ливингстон Алвес Макконахи (14 лет).

Ранее они уже публиковали фото, где они посетили мероприятие всей семьей.

Макконахи с супругой появились на собственном публичном мероприятии
Макконахи с супругой появились на собственном публичном мероприятии / Фото Instagram/camilamcconaughey

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, ранее Алла Пугачева, которая поддержала Украину после начала полномасштабного вторжения РФ и уехала за границу, продала за копейки свою роскошную квартиру в Майами, цена которого исчисляется миллионами долларов.

Ранее также Оскароносный британский актер, режиссер, композитор и художник сэр Энтони Хопкинс изменился до неузнаваемости.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Мэттью Макконахи

Мэттью Макконахи - американский актер и продюсер. Поначалу зарекомендовал себя как актер, в основном, комедийного амплуа, во втором десятилетии XXI века Макконахи перешел к крупным драматическим ролям, удостоившись ряда наград и положительных отзывов от кинопрессы за картины "Линкольн для адвоката", "Мад", "Киллер Джо", "Супер Майк", "Интерстеллар" и "Джентльмены", сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Мэтью Макконахи новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Трамп привез в Турцию 1400 человек и собственный туалет: СМИ раскрыли, для чего

Трамп привез в Турцию 1400 человек и собственный туалет: СМИ раскрыли, для чего

11:14Мир
В Одессе мужчина взял людей в заложники в парикмахерской — что известно

В Одессе мужчина взял людей в заложники в парикмахерской — что известно

11:13Регионы
Пока Европу "плавит" до +39°, в Украине резко похолодает: о чем предупредила синоптик

Пока Европу "плавит" до +39°, в Украине резко похолодает: о чем предупредила синоптик

11:06Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Кому принадлежал объект, сдетонировавший в Вишневом — в Генштабе сделали громкое заявление

Кому принадлежал объект, сдетонировавший в Вишневом — в Генштабе сделали громкое заявление

Китайский гороскоп на сегодня, 8 июля: Тиграм - знакомства, Кроликам - помощь

Китайский гороскоп на сегодня, 8 июля: Тиграм - знакомства, Кроликам - помощь

Украина озвучила Путину предложение о прекращении войны: в МИД назвали условия

Украина озвучила Путину предложение о прекращении войны: в МИД назвали условия

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке женщины в спальне за 21 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке женщины в спальне за 21 с

Гороскоп Таро на завтра 8 июля: Овнам - отдых, Близнецам - что-то хорошее

Гороскоп Таро на завтра 8 июля: Овнам - отдых, Близнецам - что-то хорошее

Последние новости

12:33

Пилот самолета раскрыл свою зарплату: сумма оказалась неожиданной

12:24

Макконахи показал взрослого сына-красавчика

12:10

"Эти процессы его погубят": в РФ незаметно разворачивается роковой для Путина сценарий

12:01

Китайский гороскоп на завтра, 9 июля: Лошадям - интриги, Обезьянам - накопления

11:49

Это партнерство выгодно Украине: Кулеба о работе Буданова в Офисе Президента

Когда и какими будут новые ракетные удары по Украине: Коваленко – о массированной атаке РоссииКогда и какими будут новые ракетные удары по Украине: Коваленко – о массированной атаке России
11:14

Трамп привез в Турцию 1400 человек и собственный туалет: СМИ раскрыли, для чего

11:13

В Одессе мужчина взял людей в заложники в парикмахерской — что известноВидео

11:07

Известная актриса оказалась в больнице и показала, что с ней происходит — детали

11:06

Пока Европу "плавит" до +39°, в Украине резко похолодает: о чем предупредила синоптик

Реклама
10:54

Вселенная устроит проверку трем знакам зодиака: кто пройдет главный урок

10:51

Отмена выборов в РФ ради мобилизации: пойдет ли Кремль на такой шаг

10:24

В Азовском море поражены девять танкеров РФ: "Мадяр" рассказал об охоте СБСВидео

10:02

Наряд за космическую цену: внучка Ротару произвела фурор на Неделе моды в ПарижеВидео

09:55

Уже не та, что в 2022 году: Forbes объяснил, почему армия РФ стала значительно опаснее

09:43

Несколько очагов огня на НПЗ: дроны взорвали топ-завод РФ за 1100 км

09:12

Путин собственными руками готовит бунт элит: что может стать последней каплейВидео

08:36

Гороскоп на завтра, 9 июля: Тельцам — благосклонность, Львам — сюрприз

08:10

Точка невозврата для Путина наступит осенью: Андрусив о крахе Кремлямнение

07:53

Ракетный удар по Киеву: зафиксированы пожары, есть погибшая и раненыеФото

06:43

Дроны атаковали военные объекты РФ: на НПЗ и аэродроме вспыхнули пожарыВидео

Реклама
05:49

Что нужно сделать с малиной в июле, чтобы ягоды были огромными и сладкимиВидео

05:11

Роковая ошибка для двигателя: водителям рассказали, как правильно глушить авто в жару

04:41

Три знака зодиака поймают безумный успех и везение - назван счастливый день

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке женщины в спальне за 21 с

03:44

Почему младенцам дома не нужно надевать шапочку — ответ специалиста

03:11

Яичница получится нежной, как в ресторане: что нужно добавить перед жаркой

02:19

Угроза ядерного удара РФ по Украине: появился неожиданный прогнозВидео

01:02

В Киеве прогремела серия взрывов: что известно о раненых и "прилетах"

00:20

Серия мощных ударов: ВСУ уничтожили операторов БПЛА, артиллерию и важные цели РФ

07 июля, вторник
23:55

Одна простая обработка спасет капусту: как избавиться от белокрылки без химии

23:39

Пугачева "продала" элитную квартиру за 1 доллар: кто купил

23:19

Украина озвучила Путину предложение о прекращении войны: в МИД назвали условия

23:15

Жара больше не помешает спать: простой трюк гарантирует ночную прохладуВидео

22:32

Россия может открыть новый фронт: в ГПСУ предупредили об угрозе для одной области

22:29

Инсульт в 29 лет: украинская блогерша рассказала, что случилось

22:16

РФ выбрала новые цели: Жданов назвал, какие области под угрозой обстрела

22:06

Какая порода кошек самая умная: ответ экспертов удивит многихВидео

22:05

Урожай будет рекордным: чем обязательно подкормить кабачки и баклажаны в июле

21:36

Астрологи назвали четыре знака зодиака, для которых закончатся тяжелые времена

21:15

РФ ударила по Одессе баллистикой с кассетной боевой частью: количество жертв растет

Реклама
21:14

Секрет пышного цветения лаванды: раскрыта главная хитрость опытных садоводов

20:58

Главные приметы 8 июля: как один колосок за поясом спасет здоровье

20:40

За три года НАБУ не выдвинуло ни одного подозрения своим попавшимся на коррупции работникам, – ТСК ВРУ

20:18

Кому принадлежал объект, сдетонировавший в Вишневом — в Генштабе сделали громкое заявление

20:05

Зеленский сделал неожиданное признание перед встречей с Трампом: что сказал

19:58

Эрцгерцог из Европы отказался от семейного наследства ради Украины — что известноВидео

19:23

Мухи будут облетать дом стороной: домашний способ работает без химии и спреевВидео

19:22

Не только Крым: названы три фактора, которые могут свергнуть режим ПутинаВидео

19:10

Копытько: как удары по НПЗ обрушили экспортную нефтепереработку Россиимнение

19:06

Крупнейший НПЗ России остановился после атаки Украины: в Reuters раскрыли последствия

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости ЛьвоваНовости РовноНовости ДнепраНовости ЗапорожьяНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять