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Зеленский сделал неожиданное признание перед встречей с Трампом: что сказал

Алексей Тесля
7 июля 2026, 20:05
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Для Украины очень важна организация предстоящей встречи, подчеркнул глава государства.
Зеленский сделал неожиданное признание перед встречей с Трампом: что сказал
Владимир Зеленский рассказал о подготовке встречи с Дональдом Трампом / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/WhiteHouse

Главное:

  • Зеленский заявил о готовности к встрече с Трампом
  • Для Украины очень важна организация предстоящей встречи

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к встрече с президентом США Дональдом Трампом.

"Перед президентом Трампом настроение всегда должно быть боевым", – сказал Зеленский журналистам на полях саммита НАТО во вторник. Об этом сообщают Новини.Live.

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По словам главы государства, для Украины очень важна организация предстоящей встречи, над которой идет работа.

Что предшествовало

Ранее Зеленский анонсировал переговоры с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита НАТО в Анкаре по вопросу укрепления противовоздушной обороны Украины. Встреча запланирована на 8 июля.

Трамп о возможной встрече Зеленского и Путина

Президент США Дональд Трамп прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского провести личные переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным.

Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, Трамп заявил, что считает прямой диалог между лидерами двух стран потенциально полезным. По его мнению, подобная встреча может способствовать поиску путей урегулирования российско-украинского конфликта, а сама идея проведения таких переговоров заслуживает внимания.

Напомним, ранее Главред писал о подготовке встречи Зеленского с Трампом. Дональд Трамп и Владимир Зеленский проведут встречу в ходе саммита НАТО.

Ранее специальный посланник США Стив Уиткофф заявил, что в мирных переговорах между Украиной и Россией в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс. Он подчеркнул, что работа над мирным соглашением продолжается, а переговоры уже дали результат.

Как сообщалось, в отчете Института изучения войны отметили, что в Кремле пытаются использовать ситуацию на Ближнем Востоке, чтобы создать информационную основу для обвинений США в возможном срыве мирных переговоров по Украине.

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Об источнике: Новости.LIVE

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