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Не только Крым: названы три фактора, которые могут свергнуть режим Путина

Юрий Берендий
7 июля 2026, 19:22
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Секретарь Форума российской оппозиции в поддержку Украины объяснила, какие условия необходимы для краха кремлевского режима.
Не только Крым: названы три фактора, которые могут свергнуть режим Путина
Названы три фактора, которые могут свергнуть режим Путина / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, kremlin.ru

Ключевые тезисы:

  • Почему Крым важен для Путина
  • Что может ускорить его уход

Потеря Крыма может стать личным ударом для Путина, однако сама по себе не приведет к краху его власти. Для ухода диктатора необходимо совпадение сразу нескольких факторов. Об этом сообщила секретарь Форума российской оппозиции в поддержку Украины Ольга Курносова в интервью Главреду.

"Крым для Кремля и лично для Путина очень важен, потому что именно Крым в его собственной картине мира создавал для него ореол "завоевателя земель". Ему казалось, что присоединение Крыма ставит его чуть ли не в один ряд с Екатериной Великой и российскими императорами. Поэтому лично для него это станет серьезным ударом", - отметила Курносова.

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Она допускает, что даже после такого удара диктатор вряд ли примет решение покинуть пост по собственной воле. По её словам, для этого необходимо одновременное стечение нескольких условий.

"Вряд ли после этого Путин сам решит уйти. Любой диктатор, и Путин не исключение, сам никогда не уходит. Чтобы он ушел, необходимо стечение целого ряда обстоятельств", - подчеркнула эксперт.

Смотрите видео, в котором Ольга Курносова рассказала о расколе путинской элиты, бунте российских военных и революционных сценариях, которые могут ожидать Россию:

Раскол элит и недовольство войной

Первым из таких условий Курносова называет раскол среди элитных групп, который, по её наблюдениям, усиливается не только из-за ситуации вокруг Крыма.

"Раскол элит, безусловно, сейчас происходит, причем не только из-за ситуации в Крыму, но и из-за того, что многие изначально не соглашались с началом полномасштабного вторжения. Сейчас, когда ситуация ухудшается, число представителей элиты, выступающих против продолжения войны, растет", - рассказала она. По словам Курносовой, и рядовые россияне устали от войны и стремятся к ее скорейшему завершению.

Особое внимание эксперт обращает на настроения в армии, где недовольство руководством все откровеннее проявляется публично.

"Мы видели недавнее скандальное обращение одного из бывших военных к президенту, которое набрало более десяти миллионов просмотров. Он прямо угрожает тем, что, если Путин не услышит военных, они развернут штыки и направят их на Кремль", - рассказала Курносова.

Крымский мост, атаки на Крымский мост
Самые громкие атаки на Крымский мост / Инфографика: Главред

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О персоне: Ольга Курносова

Ольга Владимировна Курносова (род. 24 февраля 1961 года, Ленинград) - российская политическая активистка радикально-демократического толка, выдающийся деятель антипутинской оппозиции. В 1990–1993 годах - депутат Ленинградского совета 21-го созыва. Участвовала в создании Союза правых сил, Объединённого гражданского фронта, российской "Солидарности". Известна как непримиримая противница Владимира Путина и его режима, организатор "Маршей несогласных" и массовых протестных акций 2011–2013 годов. В 2022 году, после начала российского вторжения в Украину, эмигрировала в Польшу, была делегатом "Съезда народных депутатов", пишет Википедия.

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