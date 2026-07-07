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Эрцгерцог из Европы отказался от семейного наследства ради Украины - что известно

Юрий Берендий
7 июля 2026, 19:58
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Потомок Габсбургов выбрал украинскую идентичность и поплатился за это жизнью в советской тюрьме.
Эрцгерцог из Европы отказался от семейного наследства ради Украины — что известно
Василий Вышиваный - эрцгерцог из Европы отказался от семейного наследства ради Украины / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Кто такой Василий Вышиваный и чем он известен
  • Почему Вильгельма Габсбурга назвали Василием Вышиваным
  • Как погиб Василий Вышиваный в Лукьяновской тюрьме

Эрцгерцог Габсбург-Лотарингский Вильгельм Франц сознательно отказался от наследства одной из самых могущественных монарших династий Европы ради украинской идентичности. Он в совершенстве овладел украинским языком, носил вышиванку и получил от соратников имя Василий Вышиваный. За связи с украинским движением он поплатился жизнью в советской тюрьме. Об этом говорится в видеопроекте Затерянный мир на YouTube, передает 2+2.

Главред выяснил, чем известен Василий Вышиваный.

видео дня

Кто такой Василий Вышиваный

Во время Первой мировой войны эрцгерцог служил в австро-венгерской армии и поддерживал тесные контакты с легионом Украинских Сечевых Стрельцов. Среди воинов и политических лидеров тогдашней Украины он завоевал колоссальный авторитет.

"Василий Вышиваный политически признал себя украинцем и начал бороться за нашу государственность и нашу независимость. Он принес себя в жертву в борьбе за украинскую государственность. И он погиб от рук русских в тюрьме", - рассказала Люсьен Шум.

Смотрите видео об истории Василия Вышиваного:

Связь ОУН с западными спецслужбами

После Второй мировой войны эрцгерцог стал одним из ключевых посредников между украинским подпольем и западными структурами. По имеющимся свидетельствам, он мог отвечать за стратегическую связь ОУН с французской и британской разведками. Целью такого сотрудничества было формирование единого европейского антисоветского фронта.

Подобная деятельность сделала эрцгерцога одной из главных мишеней сталинского режима. Карательная машина СССР готовила месть, и она оказалась неизбежной.

Как погиб Василий Вышиваный в Лукьяновской тюрьме

В 1947 году агенты советских спецслужб похитили Вильгельма Габсбурга в Вене и тайно переправили в Киев. Там европейского аристократа месяцами подвергали беспощадным допросам. Потомок императоров отказался сотрудничать со следствием и умер в Лукьяновской тюрьме, так и не предав украинскую идею.

Почему эрцгерцог Габсбург выбрал украинскую идентичность

Корни такого выбора уходят в родословную самого эрцгерцога. Василий Вышиваный был потомком Ярослава Мудрого и императоров Священной Римской империи, поэтому его тяготение к Украине имело глубокую историческую основу.

"Он уже выучил язык, традиции. И, конечно же, считал своим долгом быть с этим народом", - отметил политолог Тарас Загородний.

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Об источнике: телепрограмма "Затерянный мир"

"Затерянный мир" - это телепрограмма, выходящая на канале 2+2, которая освещает необычные события, мировые тайны и невероятные истории.

Новый сезон программы посвящен войне в Украине. Он освещает ключевые события, меняющие мир, и рассказывает о людях, ставших героями во время войны, демонстрируя их стойкость, находчивость и оптимизм. Программа также исследует тёмные стороны войны, включая причины определённых событий и планы российских идеологов.

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