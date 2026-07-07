Упали с неба: на берег выбросило загадочные металлические сферы

Необычные металлические сферы появились на пляже в Квинсленде. Находку поместили в герметичные контейнеры и начали международное расследование.

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Появление необычного предмета на пляже вызвало большой ажиотаж среди местных жителей / Коллаж Главред, фото: Queensland Fire Department

Вы узнаете:

Почему вокруг странных объектов мгновенно создали зону отчуждения

Что скрывали загадочные металлические шары на берегу

Как специалисты определяют происхождение космических обломков

На австралийском побережье обнаружили шесть загадочных металлических сфер, которые могли оказаться фрагментами космической ракеты. Территорию немедленно оцепили, а найденные объекты поместили в специальные герметичные контейнеры для дальнейшего изучения.

Необычная находка была сделана на пляже Форрест в штате Квинсленд. Металлические шары находили на протяжении трех дней (с пятницы по воскресенье). Их появление вызвало широкий общественный интерес и множество предположений в интернете. Пользователи выдвигали версии от деталей космических аппаратов до опасных емкостей с остатками топлива. Об этом пишет Mirror.

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Что обнаружили на австралийском пляже

По предварительной оценке Австралийского космического агентства, найденные объекты, вероятнее всего, являются сосудами высокого давления, которые используются в конструкции ракет-носителей. Сейчас специалисты работают над установлением их точного происхождения совместно с международными организациями.

Вокруг места обнаружения была создана 50-метровая зона безопасности. Представители экстренных служб предупредили жителей и туристов не приближаться к подозрительным предметам и не пытаться их перемещать самостоятельно.

Почему вокруг находки создали зону отчуждения

По информации местных СМИ, пять из шести металлических сфер уже вывезли с пляжа сотрудники специализированных служб в защитных костюмах. После извлечения объекты поместили в специальные контейнеры для хранения опасных материалов.

Эксперты отмечают, что подобные герметичные сосуды обычно изготавливают из титановых сплавов. Благодаря высокой температуре плавления они способны пережить прохождение через плотные слои атмосферы, тогда как большая часть конструкции ракеты полностью разрушается.

Подобные герметичные сосуды обычно изготавливают из титановых сплавов / Фото: Queensland Fire Department

Доцент Университета Флиндерса Элис Горман объяснила, что жидкостные ракетные двигатели используют топливо, находящееся под высоким давлением в прочных герметичных резервуарах. Именно поэтому такие элементы нередко остаются практически неповрежденными после входа космического аппарата в атмосферу Земли.

Местные жители признаются, что необычная находка стала настоящим событием для небольшого прибрежного городка. По словам владелицы местного кафе Лизы Скоби, обычно здесь царит спокойная атмосфера, поэтому появление полиции, спасателей и специалистов заметно оживило жизнь на пляже.

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