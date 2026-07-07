Путин идет на отчаянные шаги: ISW раскрыл цели Кремля перед саммитом НАТО

Кремль пытается выставить Украину главным препятствием на пути к миру в преддверии саммита НАТО в Анкаре.

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У Путина началась истерика из-за новой встречи Трампа и Зеленского / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/WhiteHouse, скриншот из видео

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Кремль развернул кампанию перед саммитом НАТО

Госдума обвинила Украину в срыве переговоров

Трамп встретится с Зеленским в Анкаре

Российские власти накануне саммита НАТО, который состоится 7–8 июля в Анкаре, развернули дипломатическую и информационную кампанию, пытаясь выставить Украину главным препятствием на пути к завершению войны. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики обратили внимание на заявление первого заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы, который открыто попытался возложить ответственность за дипломатический тупик на Киев.

"Украина должна быть готова к переговорам", - заявил Чепа.

Зачем Кремлю эта риторика

По версии ISW, подобные заявления не являются случайными - они вписываются в более широкую стратегию, направленную на работу с международной аудиторией в преддверии ключевых дипломатических событий. Речь идет о попытке сформировать выгодную для Москвы картину событий еще до того, как Вашингтон и европейские партнеры смогут усадить Путина за стол переговоров.

Дипломатическая активность Кремля связана с попыткой исказить реальное положение дел на фронте и навязать администрации Дональда Трампа свои условия, считают аналитики Института.

Звонки лидеров накануне встречи в Анкаре

Тема завершения войны выйдет на новый уровень уже на этой неделе - Дональд Трамп планирует встретиться с Владимиром Зеленским во время саммита НАТО. Перед этим оба лидера - украинский и российский - по отдельности контактировали с Белым домом.

Зеленский и Путин провели отдельные телефонные беседы с Трампом, поздравив его с 250-летием независимости США 4 июля. Украинский президент сообщил, что в ходе разговора стороны обсудили ситуацию на фронте.

"Есть реальная перспектива прекращения этой войны", - заявил Зеленский, добавив, что обсуждение этого вопроса продолжится во время саммита НАТО в Анкаре.

Мирные переговоры - последние новости

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом США Дональдом Трампом во Франции. Она состоялась в рамках международного саммита G7, где стороны обсуждают ключевые вопросы безопасности и политики. В переговорах также приняли участие государственный секретарь США Марко Рубио и секретарь СНБО Украины Рустем Умеров.

Накануне, 14 июня, Зеленский провел "замечательную беседу" с Трампом, в ходе которой они подробно обсудили ключевые вопросы войны и возможности приближения мира. Президент Украины также поздравил американского лидера с 80-летием, а разговор длился около 35 минут.

Впоследствии президент США Дональд Трамп объяснял, что началом войны стал захват Россией Крыма, и подчеркнул отсутствие сильного лидерства в то время. Зеленский, в свою очередь, выразил общее желание украинцев и американцев о мире.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, сообщает Википедия.

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