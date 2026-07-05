Оккупировала ли РФ Константиновку: в ISW оценили слова Путина о "захвате" города

Заявления Путина о захвате Константиновки значительно преувеличены.

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Заявления Путина о захвате Константиновки преувеличены / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, Минобороны РФ

Кратко:

Украина отвергает заявления Москвы

В ISW допускают, что войска РФ постепенно расширяют свое присутствие в Константиновке

Российский диктатор Владимир Путин и представители военного командования РФ существенно преувеличили заявления о якобы полном взятии Константиновки. Такой вывод содержится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, 3 июля Путин заслушал доклады российских военачальников, посвященные операции в Константиновке. В ходе встречи командиры заявили, что штурмовые подразделения отдельных мотострелковых частей якобы установили контроль над рядом объектов города, включая промышленные предприятия, церкви и отдельные кварталы.

видео дня

В ISW считают, что столь детальные отчеты были призваны продемонстрировать успехи российских войск в городских боях и создать информационный эффект вокруг заявленного продвижения.

Аналитики не нашли подтверждений заявленным успехам

Эксперты отмечают, что подобные заявления не соответствуют привычной картине развития боевых действий. Обычно продвижение российских подразделений сопровождается появлением видеоматериалов с ударами украинских сил по новым позициям противника. Однако в случае с Константиновкой таких подтверждений специалисты не обнаружили.

Кроме того, российские источники, включая Минобороны РФ, в последние дни публиковали многочисленные видеозаписи с небольшими группами военнослужащих, которые демонстрировали российские флаги в разных районах города и его окрестностях. По мнению ISW, подобные материалы сами по себе не свидетельствуют об установлении устойчивого контроля над территорией.

Аналитики обращают внимание, что большинство подобных роликов заканчиваются до того, как становится возможным определить расположение российских позиций или дальнейшую судьбу военнослужащих.

Также специалисты не зафиксировали видеодоказательств применения российской бронетехники, минометов или ствольной артиллерии непосредственно в городе. По оценке ISW, отсутствие подобных признаков ставит под сомнение заявления о полном контроле над Константиновкой.

Украина отвергает заявления Москвы

Президент Украины Владимир Зеленский и Генеральный штаб ВСУ отвергли утверждения российской стороны о захвате города.

Украинские военные источники сообщали, что по состоянию на середину июня в Константиновке находились от 100 до 250 российских военнослужащих, тогда как украинские подразделения продолжали сохранять численное преимущество. По оценке аналитиков, такая ситуация соответствует наблюдаемой динамике боевых действий и противоречит заявлениям Москвы о полном установлении контроля над городом.

Дополнительным аргументом ISW называет тот факт, что 3 и 4 июля отдельные российские военные блогеры и командиры также признавали сохранение украинских позиций в Константиновке, что расходится с официальной версией российских властей.

Захват города не гарантирует стратегического прорыва

По мнению аналитиков, российское руководство использует тему Константиновки для формирования впечатления о скором переходе под контроль РФ всей территории Донецкой области.

При этом в ISW допускают, что российские войска постепенно расширяют свое присутствие в городе и могут продолжить продвижение. Однако даже потенциальный захват Константиновки, считают эксперты, вряд ли обеспечит России быстрый оперативный прорыв на других участках фронта.

В отчете также отмечается, что весенне-летняя наступательная кампания российских войск в 2026 году пока не принесла результатов, которые можно считать оперативно значимыми. По оценке института, даже в случае установления контроля над Константиновкой дальнейшее наступление может существенно снизить наступательный потенциал российских сил.

Константиновка инфографика / Инфографика: Главред

Ситуация вокруг Константиновки: новости по теме

Как ранее сообщал Главред, российские войска активизировали штурмовые действия в направлении Константиновки и пытаются закрепиться на подступах к городу, отметил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что утверждение российского диктатора Владимира Путина о якобы захвате Константиновки в Донецкой области не соответствует действительности. "Если Константиновка сейчас под контролем России, то, видимо, у Путина не будет проблем там встретиться со мной и найти дипломатические решения, чтобы наконец закончить войну", - подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что проникновение россиян на восточные окраины Константиновки произошло в октябре 2025 года. С тех пор оккупанты не достигли никаких тактически значимых результатов, несмотря на регулярные заявления российских чиновников об "успехах".

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

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