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Угроза наступления со стороны Беларуси: в ГПСУ сделали важное заявление

Алексей Тесля
4 июля 2026, 20:31
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Украинское командование осознаёт возможные риски и заранее готовится к различным вариантам, подчеркнул Андрей Демченко.
Демченко, пограничники
В ГПСУ оценили угрозы с севера / Коллаж: Главред, фото: Западное региональное управление ГПСУ

Гавное из заявлений Демченко:

  • Украинская разведка внимательно отслеживает ситуацию
  • Угроза с территории Беларуси по-прежнему сохраняется

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал о возможных сценариях действий российских войск всо стороны Беларуси.

В комментарии для 24 Каналу он отметил, что украинская разведка внимательно отслеживает ситуацию на этом направлении и фиксирует любые изменения в активности противника.

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По словам Демченко, российская сторона действительно рассматривает варианты усиления давления и попыток активизации наступательных действий, в том числе на территории Черниговской области. При этом украинские спецслужбы продолжают наблюдение за тем, насколько быстро может формироваться соответствующая группировка сил на российской территории вблизи границы.

Как подчеркнул представитель ГПСУ, украинское командование осознаёт возможные риски и заранее готовится к различным вариантам развития событий. В то же время, по его данным, сейчас вдоль линии границы в Черниговской области не фиксируется активного применения пехотных или диверсионно-разведывательных групп со стороны РФ.

Он также напомнил, что Черниговская область, как и Сумская и Харьковская, регулярно подвергается обстрелам. Хотя интенсивность атак здесь может быть ниже, чем на некоторых других направлениях, российские войска ежедневно пытаются наносить удары по позициям украинских сил.

Для атак противник использует широкий спектр вооружений - артиллерию, беспилотники, включая FPV-дроны, а также дроны с оптоволоконным управлением и сбросами боеприпасов.

армия Беларуси инфографика
/ Инфографика: Главред

Отдельно Демченко отметил, что угроза с территории Беларуси по-прежнему сохраняется. По его словам, российское руководство продолжает рассматривать это направление как потенциальный инструмент давления на Украину.

"Не обязательно это будет полномасштабное вторжение. Если, например, у России не хватит сил для этого, она может устроить определенную активность вдоль границы, и Украине придется на это реагировать. В частности, направлять туда свои дополнительные силы, которые могли бы быть задействованы на тех направлениях, где сейчас ведутся активные боевые действия", - – подчеркнул Демченко.

В ОП прокомментировали изменение риторики Лукашенко

В Киеве обратили внимание на то, что публичные заявления самопровозглашённого президента Беларуси Александра Лукашенко относительно войны России против Украины в последнее время стали заметно более сдержанными и менее резкими.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что подобная осторожность в высказываниях может указывать на попытку Минска учитывать потенциальные риски. По его мнению, белорусские власти, вероятно, оценивают возможные последствия более глубокого вовлечения страны в войну на стороне России.

Ранее Лукашенко вышел с заявлением об окончании войны в Украине. Самопровозглашенный президент Беларуси считает, что окончание войны зависит от одного мирового лидера.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что Россия могла бы нанести удар по резиденции Зеленского. По словам Лукашенко, у России имеются все технические возможности для нанесения удара по резиденции Зеленского во время его пребывания там.

Напомним, Главред писал, что Лукашенко приснилось, что война в Украине началась из-за плохого отношения к русскоязычному населению, которое якобы "притесняли, убивали, травили".

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Об источнике: Государственная пограничная служба Украины

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) - правоохранительный орган специального назначения, на который возлагаются задачи по обеспечению неприкосновенности государственной границы Украины и охраны суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне, пишет Википедия.

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