Затяжная магнитная буря красного уровня охватила Землю: прогноз шторма G2

Исследователи предупредили о нестабильной геомагнитной обстановке на Земле.

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Прогноз магнитных бурь на 18–20 августа / фото: pixabay

Вы узнаете:

Когда наступит пик активности магнитной бури

Как долго продлится геомагнитный шторм

Из-за выброса корональной массы, произошедшего на Солнце 14 августа, сегодня, 18 августа, и в ближайшие дни геомагнитная обстановка на Земле будет нестабильной. Об этом свидетельствуют данные Британской геологической службы.

Сегодня Землю атакует геомагнитный шторм G2. Уже завтра, 19 августа, активность снизится, но магнитная буря G1 по-прежнему будет охватывать планету. Продолжится она, по предварительным данным, как минимум до 20 августа.

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Магнитные бури 18–20 августа / фото: скриншот

По данным meteoagent, К-индекс 18 августа составляет 5,2, что соответствует красному уровню, то есть высоким магнитным колебаниям. Но при этом резонанс Шумана, определяющий возмущение фона во время магнитной бури, находится на зеленом уровне. Солнечная вспышка C1 соответствует желтому уровню.

Завтра, 19 августа, К-индекс составит 4,7 и снизится до желтого уровня. 20 августа показатель, измеряющий силу геомагнитных колебаний, ожидается на уровне 4.

Геомагнитная активность 18–20 августа / фото: скриншот

Об источнике: Британская геологическая служба Британская геологическая служба - исследовательское учреждение, частично финансируемое государством и ставящее своей целью углубление геонаучных знаний о геологии Соединённого Королевства и его континентального шельфа посредством систематических съёмок, мониторинга и исследований, пишет Википедия.

Как магнитные бури влияют на людей

В период солнечной активности многие люди испытывают ухудшение самочувствия, в частности головную боль, головокружение, тошноту или даже боль в области сердца.

Также распространены другие симптомы, а именно:

слабость

сонливость

боль в спине и суставах

повышенное давление

обострение хронических заболеваний

Влияние магнитной бури / Инфографика: Главред

Что делать во время магнитной бури

Во время повышенной солнечной активности людям, чувствительным к магнитным бурям, необходимо соблюдать несколько правил, чтобы улучшить свое самочувствие. Речь идет о:

ограничении употребления жирной, острой и мучной пищи;

Предпочтении сезонным фруктам, орехам и рыбе;

Отказе от кофе, алкоголя и сигарет;

Пребывании на свежем воздухе и пеших прогулках;

Регулярном проветриваним комнаты.

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Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже на человеческий организм. Они могут вызвать сбои или поломки в оборудовании космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитной бури у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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