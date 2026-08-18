Дроны атаковали Москву: закрыты аэропорты, горит склад Ozon, видны клубы черного дыма

Ночная атака БПЛА вызвала панику в Подмосковье.

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Москву и область атаковали дроны / Коллаж: Главред, фото: Exilenova+

Кратко:

Москва и Подмосковье подверглись массированной атаке дронов

Собянин заявил о сбитии 180 БПЛА из 620 летевших на регион

Ракеты ПВО попали в многоэтажку, зафиксирован пожар на Ozon

В ночь на 18 августа в Москве и Московской области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки беспилотников. Дроны атаковали столицу РФ и Подмосковье. Появились видео с пролетом дронов.

В Сети пишут о пожаре в жилом многоэтажном доме. Также сообщалось, что был атакован Московский НПЗ и OZON. По данным мониторов, атака на НПЗ не подтвердилась.

видео дня

Как сообщает мониторинговый канал Exilenova+, в пригороде Москвы российская противовоздушная оборона "отработала" по жилому многоэтажному дому.

"Пока вы спите, московские ПВОшники уже прикурили многоэтажку", - говорится в сообщении.

Последствия атаки на Подмосковье / Фото: Exilenova+

Кадры работы московского ПВО / Фото: Exilenova+

В Сети появились кадры ночной атаки. На видеороликах слышны звуки пролета беспилотников в небе и взрывы, а также видно возгорание на верхних этажах жилого дома. Местный житель говорит о попадании в дом в Люберцах.

Смотрите видео - Последствия атаки дронов на Подмосковье:

"Прилет", вероятно был в ЖК "Дюна". Рядом расположен Московский НПЗ.

ЖК "Дюна" / Фото: t.me/exilenova_plus

Мониторы сообщали о "прилете" в НПЗ, однако эта информация не подтвердилась.

Последствия атаки дронов / t.me/exilenova_plus

Мониторы Supernova также пишут о том, что якобы был атакован оссийский маркетплейс Ozon.

"Ozon. Купавна, видны два места возгорания на складе", - гвоорится в сообщении.

Смотрите видео - В Московской области атакован Ozon:

Атаку дронов на Москву подтвердил мэр города Сергей Собянин. Около 02:30 он сообщил, что ПВО якобы сбила сначала 6 дронов, летевших на столицу РФ, а в течение следующего часа еще 17 беспилотников.

Еще спустя некоторое время Собянин написал, что ПВО уничтожила 40 дронов на окраинах Москвы. По его словам, в результате этого произошло "падение обломков", на места выехали оперативные службы.

Кроме того, российские СМИ со ссылкой на очевидцев сообщали о взрывах в городе Кубинка Московской области. Сообщается, что якобы украинские военные направили около 400 дронов в сторону РФ этой ночью, однако официальных комментариев по этому поводу пока нет.

"В период со вчерашнего вечера до 5:00 утра сегодня в сторону Московского региона летели 620 БПЛА, из них 180 беспилотников уничтожены в Московском регионе. На местах падения обломков работают экстренные службы", - написал Собянин после пяти часов утра во вторник.

"Росавиация" тем временем ограничила работу ряда аэропортов в Москве и области на фоне атаки дронов. В частности, известно о плане "Ковер" в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский".

Позже российское пропагандистское агентство ТАСС сообщило, что БПЛА попал в склад Wildberries в районе "Атлант-парка" в Богородском округе Подмосковья. По данным местного губернатора, пожар локализован.

БПЛА попал в склад Wildberries в Подмосковье / t.me/exilenova_plus

Атаки по России - новости

Как писал Главред, в ночь на 15 августа в российской Самаре прогремели взрывы. Местные жители сообщали о "прилете" ракеты по предприятию "ЦСКБ-Прогресс" (сейчас "РКЦ Прогресс") - одному из ключевых российских центров разработки ракет-носителей и космических аппаратов. Над городом поднимались клубы черного дыма.

Кроме того, мониторы писали о том, что в ночь на 15 августа Силы обороны Украины атаковали российскую авиабазу "Саваслейка" в Нижегородской области. На ней базируются истребители МиГ-31К, являющиеся носителями аэробалистических ракет "Кинжал".

Позже президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что в Самарской области страны-агрессора России были поражены центр "Прогресс", являющийся предприятием "Роскосмоса", аэродром "Саваслейка" и нефтяной объект в Усть-Луге.

11 августа в Орске Оренбургской области прогремели взрывы. Под удар дронов попал местный нефтеперерабатывающий завод - Орский НПЗ.

Утром 10 августа дроны зафиксировали в Татарстане, а именно - в Нижнекамске и Чистополе.

В Нижнекамске действуют два крупных нефтеперерабатывающих предприятия: ТАИФ-НК и современный комплекс ТАНЕКО (подконтролен "Татнефти"). Заводы выпускают автомобильные бензины, дизельное топливо стандарта Евро-5, авиакеросин и другие нефтепродукты.

В ночь 8 августа в России прогремели взрывы. Под удар дронов попали два НПЗ - в Самарской области и в Краснодарском крае. В частности, горели Сызранский НПЗ и Ильский НПЗ.

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Об источнике: Exilenova+ Exilenova+ - это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах. Канал работает в Telegram под адресом @exilenova_plus. Аудитория - более 100 тысяч подписчиков. Авторы предлагают присылать новости и материалы через бот. Канал анонимный - имена администраторов публично не раскрываются. Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

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