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Украина разнесла завод "Роскосмоса" и поразила аэродром с МиГ-31К - Зеленский

Руслана Заклинская
15 августа 2026, 12:54
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Президент заявил, что удары на большие расстояния должны ослаблять военный потенциал РФ.
Украина разнесла завод 'Роскосмоса' и поразила аэродром с МиГ-31К - Зеленский
Пожар в Самарской области России / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, t.me/exilenova_plus

Ключевые моменты из заявления Зеленского:

  • В Самарской области РФ пострадал центр "Прогресс", расположенный в 900 км от Украины
  • Пострадал аэродром "Саваслейка"
  • Поврежден нефтяной объект в Усть-Луге

В Самарской области страны-агрессора России были поражены центр"Прогресс", являющийся предприятием "Роскосмоса", аэродром "Саваслейка" и нефтяной объект в Усть-Луге. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня есть новые весомые результаты наших дипломатических ударов. В Самарском регионе России поражено одно из ключевых предприятий в составе "Роскосмоса" - центр "Прогресс", который занимался, в частности, производством электроники", - рассказал глава государства.

видео дня

По словам президента, для нанесения удара использовались ракеты "Фламинго". Расстояние до цели от украинской границы составляет около 900 км.

Ракета
Ракета "Фламинго" / Инфографика: Главред

Что известно о РКЦ "Прогресс"

РКЦ "Прогресс" является одним из ключевых предприятий ракетно-космической промышленности России. Оно производит ракеты-носители семейства "Союз", которые используются для вывода на орбиту российских военных, разведывательных и связных спутников.

В частности, ракеты "Союз-2.1б" задействованы в развертывании российской спутниковой группировки "Рассвет" - системы широкополосной спутниковой связи, которую РФ позиционирует как аналог Starlink. Кроме того, предприятие производит космические аппараты дистанционного зондирования Земли, которые Россия использует в разведывательных целях.

В Генштабе ВСУ сообщили, что масштаб ущерба от удара по РКЦ "Прогресс" уточняется.

Удар по аэродрому и нефтяному объекту

Также украинские дальнобойные средства поразили аэродром "Саваслейка", где базируются носители российских ракет МиГ-31К. Он расположен примерно в 700 километрах от Украины.

Кроме того, зафиксированы повреждения нефтяного объекта в Усть-Луге, что более чем в 800 километрах от украинской границы. Зеленский подчеркнул, что Украина будет продолжать наносить удары на большие расстояния по объектам, обеспечивающим военный потенциал России.

"Наш план дальнобойных санкций против России за эту войну выполняется, и важно, чтобы военный потенциал России сокращался. Мир нужен, и в России это должно быть видно - в виде конкретных повреждений конкретных объектов", - добавил он.

Смотрите видео с последствиями ударов по РФ:

Украина разнесла завод 'Роскосмоса' и поразила аэродром с МиГ-31К - Зеленский
Удар по Самарской области РФ / Фото: скриншот

Насколько результативны удары Украины по России - мнение эксперта

В последние месяцы Украина значительно активизировала удары с большого расстояния по территории России и оккупированным регионам. Целью таких атак является не только поражение военных и промышленных объектов, но и демонстрация российскому обществу последствий войны.

В то же время далеко не все украинские ракеты и беспилотники достигают своих целей. По оценке старшего научного сотрудника британского аналитического центра RUSI Джека Уотлинга, через российскую систему ПВО проходят около 5–9 % украинских ракет и дронов.

По словам эксперта, украинская стратегия также направлена на разрушение представления о том, что Россия может вести войну, не сталкиваясь с серьезными последствиями для собственного населения. Основная часть украинских ударов приходится на цели в пределах 200 км от линии фронта, однако в последнее время всё чаще поражаются удалённые объекты.

"Логично, что выше определенного порога это работает, но смогут ли они достичь этого порога - интересный вопрос", - отметил Уотлинг.

Атаки по объектам РФ - последние новости

Напомним, накануне командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди заявил, что удалось поразить 240 энергоузлов в период с 1 по 13 августа. По его данным, операция охватила ряд подстанций и ТЭС.

Как сообщал Главред, российский губернатор подтвердил ракетный удар по промышленному объекту в Самаре. Он отметил, что ракета "Фламинго" вызвала пожар в главном цехе предприятия ЦСКБ-Прогресс.

Мониторинговый канал Exilenova+ сообщил о ночной атаке на авиабазу "Саваслейка". Канал также сообщил, что после начала атаки россияне подняли в воздух четыре МиГ-31К, чтобы избежать ударов дронов.

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Владимир Зеленский Прогресс война России и Украины ракетный удар ракета Фламинго
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