Выпускает детали для ракет Х-101: после атаки дронов горит военный завод в Мичуринске

"Прогресс" выпускает приборы для ракет Х-101 и авиационной техники. Местный губернатор попытался скрыть факт удара по заводу.

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Мичуринский завод "Прогресс" атаковали дроны / Коллаж: Главред, фото: сайт завода, t.me/exilenova_plus

Кратко:

Ночью беспилотники атаковали предприятие в Тамбовской области

На оборонном заводе Прогресс начался масштабный пожар

В Сеть попали кадры горения производственных мощностей

В ночь на 3 июня в Мичуринске Тамбовской области РФ был атакован дронами и загорелся завод "Прогресс", выпускающий оборудование для систем управления авиационной и ракетной техникой.

О "прилетах" по заводу около двух часов ночи написал Telegram-канал Exilenova+. В Сети появились кадры пожара на предприятии.

видео дня

Смотрите видео - В Мичуринске горит завод "Прогресс":

Скриншот

Российский Telegram-канал Astra геолоцировал видео с кадрами пожара, снятые очевидцами в ночь на 3 июня. По данным аналитиков, действительно атакован и горит завод "Прогресс" в Мичуринске Тамбовской области. OSINT-аналитик установил, что видео сняты через дорогу от производственной мощности завода.

Ранее завод "Прогресс" уже подвергался украинским атакам, а именно - в феврале 2026 года, в июне 2025-го и в декабре 2024 года.

АО "Мичуринский завод "Прогресс" — крупное промышленное предприятие, специализирующееся на высокотехнологичном машиностроении. По информации проекта War & Sanction Главного управления разведки Украины, на предприятии "Прогресс" производят датчики МП-95, которые могут использоваться для проведения испытаний и контроля систем ракет X-101. Также проект утверждает, что на заводе производят гиромоторы для ракет Х-59М2 и Х-59М2А. Этот компонент используются в датчиках угловых скоростей.

Помимо систем управления авиационной и ракетной техникой, "Прогресс" также производит электротехнику гражданского назначения и оборудование для газо- и нефтепроводов.

Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов подтвердил очную атаку дронов на регион. По его словам, "в результате падения беспилотников ВСУ пострадали многоквартирный дом, библиотека и школа искусств, в которых выбиты стёкла, а также хозяйственные постройки промышленного предприятия". Пострадавших якобы нет. При этом об атаке на завод "Прогресс" российский чиновник не упомянул.

Атаки по территории России - последние новости

Как писал Главред, в российском Санкт-Петербурге после атаки дронов горит крупнейший из нефтеперевалочных комплексов на северо-западе России — АО "Петербургский нефтяной терминал". Атака произошла 3 июня, в день открытия важного для страны-агрессора события — Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). На мероприятие приедут в том числе и иностранные бизнесмены.

В ночь на 2 июня в Краснодарском крае РФ неизвестные дроны атаковали один из крупнейших в регионе нефтеперерабатывающих заводов — Ильский НПЗ. На месте попаданий вспыхнул масштабный пожар.

В промышленной части Саратова в ночь на воскресенье, 31 мая, вспыхнул масштабный пожар. Горожане рассказывали о громких взрывах и ярком сиянии над районом, где расположен местный нефтеперерабатывающий завод.

В ночь на 29 мая в разных регионах страны-агрессора РФ прогремели взрывы на фоне атаки дронов. Громко было в Волгоградской и Ярославской области, а также в Краснодарском крае.

Рано утром 27 мая в российских городах Воронеж и Таганрог прогремела серия взрывов. В Таганроге под удар мог попасть авиационный ремонтный завод 325 / ОАО "325 АРЗ".

В Воронеже после взрывов поднялся черный дым. По предварительным данным, атака могла произойти на аэродром или авиабазу Воздушно-космических сил РФ "Балтимор", который задействуется для нанесения авиаударов по территории Украины.

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Об источнике: Exilenova+ Exilenova+ — это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах. Канал работает в Telegram под адресом @exilenova_plus. Аудитория — более 100 тысяч подписчиков. Авторы предлагают присылать новости и материалы через бот. Канал анонимный — имена администраторов публично не раскрываются. Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

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