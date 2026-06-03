Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Выпускает детали для ракет Х-101: после атаки дронов горит военный завод в Мичуринске

Анна Ярославская
3 июня 2026, 07:06обновлено 3 июня, 08:10
google news Подпишитесь
на нас в Google
"Прогресс" выпускает приборы для ракет Х-101 и авиационной техники. Местный губернатор попытался скрыть факт удара по заводу.
Мичуринский завод
Мичуринский завод "Прогресс" атаковали дроны / Коллаж: Главред, фото: сайт завода, t.me/exilenova_plus

Кратко:

  • Ночью беспилотники атаковали предприятие в Тамбовской области
  • На оборонном заводе Прогресс начался масштабный пожар
  • В Сеть попали кадры горения производственных мощностей

В ночь на 3 июня в Мичуринске Тамбовской области РФ был атакован дронами и загорелся завод "Прогресс", выпускающий оборудование для систем управления авиационной и ракетной техникой.

О "прилетах" по заводу около двух часов ночи написал Telegram-канал Exilenova+. В Сети появились кадры пожара на предприятии.

видео дня

Смотрите видео - В Мичуринске горит завод "Прогресс":

Скриншот
Скриншот

Российский Telegram-канал Astra геолоцировал видео с кадрами пожара, снятые очевидцами в ночь на 3 июня. По данным аналитиков, действительно атакован и горит завод "Прогресс" в Мичуринске Тамбовской области. OSINT-аналитик установил, что видео сняты через дорогу от производственной мощности завода.

Ранее завод "Прогресс" уже подвергался украинским атакам, а именно - в феврале 2026 года, в июне 2025-го и в декабре 2024 года.

АО "Мичуринский завод "Прогресс" — крупное промышленное предприятие, специализирующееся на высокотехнологичном машиностроении. По информации проекта War & Sanction Главного управления разведки Украины, на предприятии "Прогресс" производят датчики МП-95, которые могут использоваться для проведения испытаний и контроля систем ракет X-101. Также проект утверждает, что на заводе производят гиромоторы для ракет Х-59М2 и Х-59М2А. Этот компонент используются в датчиках угловых скоростей.

Помимо систем управления авиационной и ракетной техникой, "Прогресс" также производит электротехнику гражданского назначения и оборудование для газо- и нефтепроводов.

Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов подтвердил очную атаку дронов на регион. По его словам, "в результате падения беспилотников ВСУ пострадали многоквартирный дом, библиотека и школа искусств, в которых выбиты стёкла, а также хозяйственные постройки промышленного предприятия". Пострадавших якобы нет. При этом об атаке на завод "Прогресс" российский чиновник не упомянул.

Скриншот

Атаки по территории России - последние новости

Как писал Главред, в российском Санкт-Петербурге после атаки дронов горит крупнейший из нефтеперевалочных комплексов на северо-западе России — АО "Петербургский нефтяной терминал". Атака произошла 3 июня, в день открытия важного для страны-агрессора события — Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). На мероприятие приедут в том числе и иностранные бизнесмены.

В ночь на 2 июня в Краснодарском крае РФ неизвестные дроны атаковали один из крупнейших в регионе нефтеперерабатывающих заводов — Ильский НПЗ. На месте попаданий вспыхнул масштабный пожар.

В промышленной части Саратова в ночь на воскресенье, 31 мая, вспыхнул масштабный пожар. Горожане рассказывали о громких взрывах и ярком сиянии над районом, где расположен местный нефтеперерабатывающий завод.

В ночь на 29 мая в разных регионах страны-агрессора РФ прогремели взрывы на фоне атаки дронов. Громко было в Волгоградской и Ярославской области, а также в Краснодарском крае.

Рано утром 27 мая в российских городах Воронеж и Таганрог прогремела серия взрывов. В Таганроге под удар мог попасть авиационный ремонтный завод 325 / ОАО "325 АРЗ".

В Воронеже после взрывов поднялся черный дым. По предварительным данным, атака могла произойти на аэродром или авиабазу Воздушно-космических сил РФ "Балтимор", который задействуется для нанесения авиаударов по территории Украины.

Другие новости:

Об источнике: Exilenova+

Exilenova+ — это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах.

Канал работает в Telegram под адресом @exilenova_plus.

Аудитория — более 100 тысяч подписчиков.

Авторы предлагают присылать новости и материалы через бот.

Канал анонимный — имена администраторов публично не раскрываются.

Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости России война России и Украины атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
У Путина очевидная сверхидея, он закончит войну, только если все совсем рухнет - Преображенский

У Путина очевидная сверхидея, он закончит войну, только если все совсем рухнет - Преображенский

09:00Интервью
РФ оказалась перед выбором: поддерживать военные расходы или спасать экономику

РФ оказалась перед выбором: поддерживать военные расходы или спасать экономику

08:23Мир
В день открытия ПМЭФ-2026 дроны атаковали Санкт-Петербург: город затянуло черным дымом

В день открытия ПМЭФ-2026 дроны атаковали Санкт-Петербург: город затянуло черным дымом

07:55Война
Реклама

Популярное

Ещё
Избранник Денисенко сделал признание о начале их романа: "Осознание неизбежного"

Избранник Денисенко сделал признание о начале их романа: "Осознание неизбежного"

Нужно ли на самом деле сливать первый бульон - ответ кулинаров удивит многих

Нужно ли на самом деле сливать первый бульон - ответ кулинаров удивит многих

Пугачеву в РФ обвинили в убийстве популярного певца

Пугачеву в РФ обвинили в убийстве популярного певца

Китайский гороскоп на завтра, 3 июня: Быкам - карьера, Козлам - щедрость

Китайский гороскоп на завтра, 3 июня: Быкам - карьера, Козлам - щедрость

Завершение войны до конца суток: в Кремле выдвинули ультиматум Зеленскому

Завершение войны до конца суток: в Кремле выдвинули ультиматум Зеленскому

Последние новости

09:05

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 3 июня (обновляется)

09:00

У Путина очевидная сверхидея, он закончит войну, только если все совсем рухнет - Преображенский

08:59

Карта Deep State онлайн за 3 июня: что происходит на фронте (обновляется)

08:53

РФ ударила дронами по Одесской области: пострадала инфраструктура, ранены люди

08:23

РФ оказалась перед выбором: поддерживать военные расходы или спасать экономику

Россия готовится захватить один из областных центров Украины, это цель на 2026 год — ПреображенскийРоссия готовится захватить один из областных центров Украины, это цель на 2026 год — Преображенский
07:55

В день открытия ПМЭФ-2026 дроны атаковали Санкт-Петербург: город затянуло черным дымомФото

07:06

Выпускает детали для ракет Х-101: после атаки дронов горит военный завод в МичуринскеВидео

05:55

"Пожертвовала ради России": Повалий выдвинула требования после приговора в Украине

05:11

Загадочный шар высотой с пятиэтажный дом: зачем СССР прятал его посреди леса

Реклама
05:06

Пыль на жалюзи и плинтусах исчезнет надолго: чем нужно протереть

04:30

Редкий денежный шанс: какие знаки зодиака скоро сорвут джекпот

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинке отца с сыном за 45 с

03:31

Люди-"девятки": нумеролог назвала три даты рождения с сильнейшей энергетикой рода

03:03

Кремль нашел альтернативу мобилизации в России: раскрыт тайный план

02:09

Обострение на важном направлении: враг готовит плацдарм для проникновения в город

01:11

Пять районов Днепропетровщины получили удары РФ: в ОВА рассказали о последствиях

00:42

Пела украинским военным и раненым: в РФ массово отменяют Лорак

00:20

У блогерши пострадал дом из-за обстрела россиян: она была дома

00:07

Белые плинтусы стремительно выходят из моды: какой новый тренд захватывает домаВидео

02 июня, вторник
23:58

Видел только парикхмахер: что делала принцесса Диана во время ухода за волосами

Реклама
23:19

Россия застряла в стратегическом тупике: что на самом деле происходит на фронте

23:01

Кремль поставил опасную цель в войне — в чём сложность для Украины

22:58

Медведка сама сбежит с огорода: народные методы, о которых знают единицы

22:34

Почему кота может резко "переклинить" во время игры – когда начинать переживатьВидео

21:52

Без трения и усилий: как вернуть стеклянным крышкам вид только что купленныхВидео

21:48

Муравьи бесследно исчезнут: достаточно опрыскать двери и окна одним копеечным средством

21:03

Правильное удаление стрелки чеснока: как хитрость поможет удвоить урожай

20:56

Разведка предупредила о новом массированном ударе по Украине — когда он состоится

20:55

"Новость шокирует многих": актер из "Твин Пикс" внезапно умер в 44 года

20:47

Венгрия изменила тон: что может произойти с заявкой Украины в ЕС уже в июне

20:35

Почему опытные дачники собирают апельсиновую кожуру: секрет урожайного огорода

20:23

Неудачные дни июня: какие три знака зодиака столкнутся с проблемами

20:02

Гороскоп на завтра, 3 июня: Ракам — важное решение, Водолеям — разочарование

19:53

Рок-хит 38-летней давности назвали самой тревожной песней десятилетияВидео

19:32

Как спасти огород после непогоды — чем опрыскать кусты от стресса

19:31

Экзотическое украинское слово "вубрус": что оно на самом деле означает

19:23

Набор школьников на летнюю практику в ТЦК и СП: в полиции сделали заявление

19:03

Люди добавляют лимонный сок при стирке, и старые вещи меняются на глазах

18:55

Семья Остапчука обустраивается в Канаде: жена шоу-мена показала новое жильеФото

18:54

Легенда о сокровищах Ярослава Мудрого "ожила": что нашли в центре КиеваВидео

Реклама
18:54

Как выглядит младшая дочь Меладзе: редкое фото

18:28

"Получили тайные документы Кремля": названы следующие цели ударов РФ по Украине

18:27

Как красиво назвать Юлию на украинском языке — лингвист удивил своими вариантами

18:26

Скандал из-за палаток в метро во время атаки: запретят ли их использование в столицеФото

18:26

Может ли Россия вести войну против Украины ещё 2–3 года: ответ эксперта

18:20

Турист тайком пробрался к дикарям и оставил им странный подарокВидео

17:53

Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинке пенсионера с газетой за 21 с

17:45

Россия вновь атаковала Днепр: число погибших и раненых резко возросло

17:42

У России есть два сценария усиления ударов: к чему готовиться украинцам

17:32

На Житомирщине выросла средняя зарплата: в каких сферах самые высокие доходы

Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регионы
Новости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости Полтавы
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять